Anmelder Atle Antonsen: – Er redd og sint

Samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali anklager komiker og bareier Atle Antonsen for rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Antonsen sier til TV 2 at «dette er en trist og ubehagelig sak.»

REDD: Forfatter Sumaya Jirde Ali sier hun har blitt redd etter hendelsen som skal ha skjedd for noen uker siden på en bar i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Redaktør, poet og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali fra Bodø forteller i et innlegg på sin Facebook-profil om en hendelse der hun skal ha blitt utsatt for rasisme og fysisk makt for tre uker siden.

Jirde Ali har politianmeldt Antonsen. Politiet bekrefter at anmeldelsen er mottatt, og at saken er ferdig etterforsket. Les hva Oslo-politiet sier lenger ned i saken.

TV 2 har vært i kontakt med Jirde Ali tirsdag. Hun vil ikke la seg intervjue om saken per nå, og har bedt en venninne svare på henvendelser på vegne av henne. Jirde Ali har gjennom venninnen gitt TV 2 tillatelse til å referere fra innlegget.

«Jeg har slitt med å sove og spise, fokusere på jobb og være ordentlig til stede i både profesjonelle og private sammenhenger. Etterdønningene av episoden er synlige både for meg og alle rundt meg», skriver hun i et svært personlig innlegg på Facebook tirsdag formiddag.

Ifølge innlegget begynte det som en helt vanlig kveld på byen med en venninne.

«Det var en sjeldent vakker kveld», skriver hun.

Men da de ankom baren Bar Boca i Oslo tok kvelden en dramatisk vending, da venneparet ble avbrutt av den kjente komikeren, ifølge Jirde Ali.

SKJEDDE HER: Hendelsen skjedde på baren Bar Boca på Grïnerløkka i Oslo for tre uker siden. Foto: Per Haugen / TV 2

«For mørkhudet til å være her»

Jirde Ali beskriver i innlegget at Antonsen begynte å snakke til de to på engelsk og oppførte seg ubehagelig. Jirde Ali skriver også at hun ble redd av Antonsens fremtoning.

Hun skriver videre at han grep tak i armen hennes og at hun rev seg løs.

Antonsen skal deretter ha sagt: «Du er for mørkhudet til å være her».

Etterpå skal han igjen ha tatt tak i Jirde Ali, som like etterpå, ifølge innlegget, uttalte «vær så snill og ikke ta på meg».

Sendte beklagelse

Noen dager etter hendelsen sendte Antonsen en skriftlig beklagelse til Jirde Ali, ifølge henne.

TV 2 har fått se en skjermdump av beklagelsen fra Antonsen, og fått tillatelse til å dele innholdet.

«Har erfart at jeg skylder deg en unnskyldning fra lørdag. Tankeløst å forsøke å være komidust rundt så belastende ting, ikke minst med bakteppet ditt og hva du har opplevd av dritt», starter Antonsen meldingen.

Antonsen legger seg deretter helt flat.

«Kan ikke si annet enn at det er ren skivebom og at jeg åpenbart må skaffe meg en helt annen bevissthet enn dette rundt både kartet og terrenget. Jeg unnskylder i hvert fall dypt hvis det endte med at jeg såret seg. Det var virkelig aldri meningen», står det i meldingen.

– Trist og ubehagelig

TV 2 har vært i kontakt med Atle Antonsen.

Vi har spurt hvordan han stiller seg til anklagene, om det stemmer at han sa «du er for mørkhudet til å være her» til Jirde Ali, om det er riktig at han grep tak i henne flere ganger og om det stemmer at han har sendt henne beklagelse i etterkant av hendelsen.

I en SMS til TV 2 skriver Antonsen følgende: «Dette er en trist og ubehagelig sak, men siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå. Håper på forståelse for det.»

TV 2 har også spurt om SMS-en betyr at han ikke avviser anklagene, men han har ikke svart på dette spørsmålet.

TRIST: Atle Antonsen sier til TV 2 at dette er en trist sak. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ferdig etterforsket

Jirde Ali skriver i innlegget at hun har anmeldt hendelsen. Også Antonsen bekrefter til TV 2 at det foreligger en anmeldelse.

TV 2 har vært i kontakt med Oslo politidistrikt om anmeldelsen. Politiadvokat Marianne Aune sier følgende:

– Vi kan bekrefte at Oslo politidistrikt har mottatt en anmeldelse i forbindelse med en hendelse på Bar Boca i Oslo 23.10.22. Politiet kan ikke bekrefte hvem som er anmeldt. Fornærmede i saken har avgitt forklaring og saken er kodet som hatefulle ytringer og hensynsløs adferd.

– Politiet har avhørt mistenkte i saken og vitner som var til stede ved hendelsen. Utover dette ønsker vi ikke per nå å gå nærmere inn på konkrete etterforskningsskritt. Saken er ferdig etterforsket og ligger til påtalevurdering.

FERDIG ETTERFORSKET: Oslo-politiet har etterforsket saken mot Antonsen ferdig, og den er sendt til påtale for vurdering. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med Antonsen sin forsvarer, Marianne Clausen i advokatfirmaet Føyen.

– Jeg kan bekrefte at jeg representerer Antonsen i den saken, men har ingen kommentarer utover det på nåværende tidspunkt.

– Mørbanket

I innlegget skriver Jirde Ali at det har vært og er «enda en kamp å gå videre og leve som normalt»:

«Dagen etter våknet jeg med en følelse av å ha blitt mørbanket. Hele søndagen var jeg i sjokk, og jeg gjorde det jeg pleier å gjøre i møte med rasisme: jeg forsøkte å fortrenge det. Det er en vanlig strategi jeg har nettopp fordi rasisme, å oppleve at et annet menneske behandler meg annerledes på grunn av min hudfarge – en ting jeg ikke kan kle av meg – er så eksistensielt at det har potensialet til å slå meg helt ut» skriver hun.

– Opplevdes aggressiv

Cathrine Linn Kristiansen var sammen med Sumaya Jirde Ali på Bar Boca den aktuelle kvelden for tre uker siden. Hun bekrefter historien Jirde Ali forteller.

– Det var bare jeg og Sumaya som var ute på byen for å ta oss et glass vin. Plutselig sto han over oss, og sa de tingene som er beskrevet i innlegget. Han opplevdes som veldig aggressiv, sier Kristiansen.

Venninnen forteller at de opplevde at Antonsen kom bort til bordet deres helt uprovosert.

– Jeg opplevde det som helt absurd at det var Antonsen. Vi prøvde å se om det var noe humor i bildet, men ingen av oss kunne se at han prøvde å være morsom. Det var ikke noe i måten han snakket på som ga oss det inntrykket. Det var veldig ubehagelig, sier Kristensen.

Reagerer på at ingen grep inn

Hun forteller at det er vanskelig å si hvor lenge seansen pågikk, men anslår at det kan ha vært snakk om en ti minutters tid. Kristensen forteller at hun reagerte på at ingen grep inn i situasjonen.

– Vi prøvde å spørre de som satt ved siden av oss om de kjente ham. Men de gjorde ingenting, og satt bare passive, forteller hun og fortsetter:

– Det var ekstra frustrerende at vi ble sittende der alene, når det var så mange som så og hørte.

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder Daniel Gjerde Fouche av Bar Boca. Han sier han har vært i kontakt med politiet i forbindelse med en anmeldelse vedrørende en hendelse på baren, lørdag 22. oktober.

Gjerde Fouche sier han ikke var i kontakt med noen av de involverte om hendelsen på baren den kvelden, foruten å servere dem.

Kristiansen forteller at det var forferdelig å være vitne til det venninnen ble utsatt for.

– Hun har vært utsatt for grusomme rasistiske utsagt tidligere. Men så kommer det bort en aller annen full og aggressiv fyr bort og sier at hun ikke har rett til å være der. Jeg kan ikke relatere til hvordan det oppleves å gå rundt med en blink på seg basert på hudfargen sin, men det var forferdelig å være vitne til, sier hun.