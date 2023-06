Anklages for rasisme etter innlegg i bystyret: – Ut med skiten!

Da Lars Andresen foreslo å sette ikke-vestlig innvandring på «pause», kokte det fullstendig over i bystyret i Trondheim. – Et gjennomført rasistisk innlegg, mener Rødt-politiker.

– Jeg har gjort mitt ærlige forsøk på å gi en hardt presset Trondheim kommune bedre handlingsrom, og fått utakk som lønn.

Det sier bystyrerepresentant Lars Andresen til TV 2, to dager etter at han ble hudflettet fra talerstolen under et møte i Trondheims bystyre. Bakgrunnen for konflikten var en forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å ta imot 60 flere ukrainske flyktninger enn hva som først var ventet.

Det var i utgangspunktet bred politisk oppslutningen for å godta forespørselen, men da Lars Andresen gikk opp på talerstolen ble det mildt sagt amper stemning i bystyresalen. Det var Adressa som omtalte saken først.

Andresen, som sitter i bystyret som uavhengig representant, uttrykte at han var positiv til å ta imot flere ukrainske flyktninger. For å tilrettelegge for det økte antallet ukrainske flyktninger, foreslo Andresen å sette ikke-vestlig innvandring «på pause».

– Det er viktig å skille mellom flyktninger som de fra Ukraina, som vi blir fortalt vil hjem og bygge landet etter at krigen er avsluttet, og migranter fra andre kulturer, hvor mange viser seg å bli værende, innledet Andresen.



Ble avbrutt

Andresen er uavhengig representant etter å ha meldt seg ut av Fremskrittspartiet, men stiller til høstens kommunevalg på liste for Norgesdemokratene. Partiet har slagordet «Norge først» og beskriver seg selv som et anti-globalistisk parti som ønsker å motarbeide den «hurtige og altomfattende globaliseringen» av Norge.



Bystyrerepresentanten listet opp flere argumenter for hvorfor ukrainske flyktninger bør prioriteres fremfor ikke-vestlige, og sa blant annet at den sistnevnte gruppen «belaster offentlige tilbud og tjenester».

– Denne migreringen har også uomtvistelig ført til økende voldshendelser i vårt samfunn, sa Andresen.

– Norske elever er med rette livredd for denne fremmedkulturelle gjengvolden, fortsatte politikeren, før han ble avbrutt av tilrop fra salen.

Etter noe diskusjon, hvor en av bystyrerepresentantene blant annet påpekte at «det er ytringsfirhet i Norge», så ordfører Rita Ottervik (Ap) seg nødt til å gripe inn.

– La representanten fullføre innlegget sitt, så kan dere få si ham imot etterpå, sa Ottervik.

– Ingen rasister i bystyret

Flere bystyremedlemmer tok ordførerens oppfordring på alvor, og etter at Andresen gikk ned fra talerstolen manglet det ikke på motsvar.

Først ut var MDGs Stine Børø Szell, som lurte på hvorfor Andresen pekte på ikke-vestlige innvandrere og ikke andre flyktninggrupper i forslaget sitt.

– Har representanten tenkt på at forslaget strider mot menneskerettighetene? fulgte Børø Szell opp.

MOTSVAR: MDGs Stine Børø Szell var den første av mange som utfordret Andresens innlegg. Foto: Trondheim kommune

Bystyrerepresentant Roald Arentz (Rødt) gikk mer direkte til verks:

– Ytringsfriheten har sine grenser. Denne karakteriseringen av folkegrupper av folkegrupper med negative egenskaper er helt på grensen av det jeg vil kalle «hatytringer». Jeg vil kalle dette innlegget rasistisk, sa Arentz.

HATYTRINGER: Rødts Roald Arentz mener innlegget grenser til hatefulle ytringer. Foto: Trondheim kommune

Rødt-politikeren overlot ordet til partikollega, Arve Sletten, som ikke la noe mellom i sin omtale av Andresens innlegg.

– Han har presentert et gjennomført rasistisk innlegg fra talerstolen i bystyret. Ingen rasister i bystyret, ingen rasister i Trondheim. Oppfordring til alle velgere: Få skiten ut!

– Jeg er ingen rasist

Rødt-politikerens utblåsning gjorde at ordfører Rita Ottervik nok en gang måtte gripe inn:

– Vi oppfordrer oss med respekt overfor hverandre og diskuterer innhold, sa Ap-ordføreren.

TRAVELT: Ordfører Rita Ottervik (Ap) hadde nok å gjøre under torsdagens bystyremøte. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Etter at flere bystyrerepresentanter hadde tatt Andresen til motmæle og blant annet omtalt innlegget som «straffbart», fikk den uavhengige representanten mulighet til å svare på anklagene.

– Jeg vil på det sterkeste avvise at jeg er noen rasist. Mange av mine venner er innvandrere i Trondheim. De er velintegrerte og bra, så det der er ikke riktig, understreket Andresen.

Fortsatt ampert

TV 2 har vært i kontakt med både Lars Andresen og Arve Sletten i etterkant av bystyremøtet. Andresen understreker igjen at han ikke er rasist og står inne for forslaget om å sette ikke-vestlig innvandring på pause.

– Trondheim kommune er presset på ressurser. Dette er et ærlig og oppriktig forsøk på å dempe det presset ved å gi fortrinnsrett til ukrainere i en periode, sier Andresen, som også har omtalt saken i et Facebook-innlegg.

På spørsmål om han forstår at flere reagerer på forslaget om å spesifikt pause ikke-vestlig innvandring, svarer Andresen:

– Jeg fremmer et forslag jeg synes er realisme, så må man tåle det. Jeg tåler kritikken, men synes det er de som dummet seg ut, sier Andresen med henvisning til tilsvarene fra blant annet Arve Sletten i Rødt.

– Når de står der på offentlig talerstol og kaller meg «rasist» og «skit», er det de som har dummet seg ut. Men jeg har sagt ja til å være medlem i Norgesdemokratene, og så da må jeg tåle det, avslutter bystyrerepresentanten.

– Argumenterer for forskjellsbehandling

Arve Sletten i Rødt har ikke behov for å kommentere kritikken fra Andresen, men gjentar anklagene om rasisme.

– Norgesdemokratene er et parti som har hatt en rasistisk agenda i årevis og stiller den type forslag som stigmatiserer ikke-vestlige innvandrere. Det er helt klar rasistisk agenda bak dette forslaget, sier Sletten til TV 2.

Rødt-politikeren sier det er greit å ha et ønske om å prioritere ukrainske flyktninger gitt situasjonen i landet, men reagerer på at det argumenteres for å forskjellsbehandle på grunnlag av nasjonalitet:



REAGERER: – Andresen er medlem i et parti som under forrige valgkamp delte ut brosjyrer med en moskekuppel redigert på toppen av Nidarosdomen, for å illustrere hvilken retning de mener samfunnet beveger seg i, sier Rødts Arve Sletten. Foto: Rødt

– Grunnen til at jeg reagerer som jeg gjør er måten han argumenterer på. Han argumenterer for forskjellsbehandling av ikke-vestlige flyktninger ved å stigmatisere denne gruppen mennesker, avslutter Sletten.

– Negativt for byen

Varaordfører Mona Berger (SV) var til stede under bystyremøtet, og omtaler krangelen som «trist».

– Dette er i utgangspunktet en sak som handler om anmodning om flyktninger, som vi alle vet får flertall og det er ikke nødvendig med en større politisk debatt rundt det. Det er greit nok at Andersen vil markere at han ønsker å prioritere ukrainere, men retorikken rundt det blir veldig uheldig når man slår alle over en kam, sier Berger til TV 2.

Hun mener at også Arve Sletten gikk for langt i sin reaksjon, og reagerer på ordbruk og stemmeleie fra Rødt-politikeren. Berger beskriver Trondheim som en raus og inkluderende by, og frykter retorikken i bystyret kan føre til utenforskap.

– Det er negativt for byen vår at innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn hører at denne retorikken blir brukt i bystyret. Det kan gjøre at man føler seg utenfor eller ikke velkommen i Trondheim, som jeg mener er veldig uheldig for byen vår, avslutter varaordføreren.