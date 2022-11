Anklager Støre for skjønnmaling: – Bør ta større ansvar

Det norske forsvaret er for lite og sårbart, mener pensjonert general. Nå heves beredskapen uten at regjeringen legger en krone mer på bordet.

Mandag kunngjorde regjeringen at den styrker Forsvarets beredskap i Norge, som følge av Russlands krig i Ukraina og situasjonen i norske nærområder.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreket mandag kveld at det er gode kapasiteter i Forsvaret, og at Norge har beredskap til situasjonen vi står i nå.

– Nå har vi styrket Forsvaret med tre milliarder kroner midtveis i år, og vi har en vekst inn i 2023, sa Støre til TV 2.

En av Forsvarets tidligere toppbyråkrater er ikke enig med statsministeren i at forsvarsbudsjettet er tilstrekkelig.

HEVET BEREDKSKAPEN: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen mandag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Bør ta større ansvar

Espen Amundsen, som var sjef for økonomi- og styringsavdelingen i Forsvarsstaben fra 2005 til 2013, sier at landbruket var den store budsjettvinneren, med en langt større økning enn forsvar.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har uttalt at Forsvarets evne til å løse de mest krevende oppgavene er lite tilfredsstillende. Amundsen sier at dette er for dårlig. Evnen må bli bedre.

Han mener at forsvarsbudsjettet ikke er tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og mener det er på høy tid at Norge tar et større ansvar for vår egen sikkerhet.

– Det er bra at andre land stiller opp for oss i Nordsjøen, og beskytter våre olje- og gassinstallasjoner. Men det er samtidig en veldig tydelig bekreftelse på at vårt eget forsvar er for lite. Vi bør selv ta et større ansvar for vår egen sikkerhet, sier Amundsen til TV 2.

SIKKERHET: Espen Amundsen, som er pensjonert general, mener det er tankevekkende at allierte må hjelpe oss i Nordsjøen. – Viser en tydelig svakhet ved det norske Forsvaret. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Mener gapet er for stort

I 2019 fikk Norge kritikk av USA, som uttrykte misnøye med Norges bidrag til Nato-alliansen.

Nå er Norge ett av fire Nato-land som ikke har en opptrappingsplan for å oppfylle Natos mål om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret, sier den tidligere toppbyråkraten som i dag jobber som seniorrådgiver i Rud Pedersen.

I høst sa Frankrikes president Emmanuel Macron at Norge tjener for mye på krigen, med enorme merinntekter på salg av olje og gass.

Espen Amundsen mener at de formidable inntektene som staten har, burde gi Norge de beste forutsetningene for å nå 2 prosent-målet.

HJELP: Den tyske fregatten Mecklenburg-Vorpommern patruljerer ved Sleipner-plattformen. Nato har doblet sin tilstedeværelse i Nordsjøen. Foto: Forsvaret / NTB

– Jeg synes det er litt flaut at Norge er ett av bare fire Nato-land som ikke har en plan for å nå det målet. Det er den viktigste måten vi kan vise at vi tar ansvar for egen sikkerhet.

Han mener at det er vanskelig å se at krigen i Ukraina har hatt stor effekt på forsvarsbudsjettet, bortsett fra én milliard kroner til våpen og utstyr til Ukraina og en større anskaffelse av ammunisjon.

– Mye er styrket, men gapet er likevel for stort. Forsvarsbudsjettet er for tamt, det ser nesten ut til å være laget uavhengig av situasjonen i Ukraina. Man må lytte til forsvarssjefen, sier Amundsen.

– Lite og sårbart

Forsvarssjef Kristoffersen uttalte nylig til Dagens Næringsliv at forsvarsbudsjettet ikke er stort nok til å gi ham det han trenger for å sikre Norge i krise og krig.

KRITISK: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen synes det er rart at et land som tjener så mye penger på gass og kraftprisene ikke kan bruke nok penger på forsvar. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Amundsen sier at selv om det har funnet sted en styrking av budsjettet, må Forsvaret gjøres mer robust.

– Forsvaret er lite og sårbart. Jeg mener at det er mulig å bruke en del av de økte olje- og gassinntektene til å styrke Forsvaret, uten at det fører til inflasjon. For eksempel vil forsvarsmateriell som kjøpes i utlandet, ikke være inflasjonsdrivende, sier Espen Amundsen til TV 2.

Støre: Forsvaret er godt rustet

Støre avviser at Forsvaret ikke har tilstrekkelig med penger og ressurser til å håndtere en økt beredskap.

– Det er helt feil. Dette er beredskapsplaner som er tilpasset vårt forsvar. Det har vi styrket gjennom dette året, med ekstra bevilgninger, sier Støre til TV 2.

Statsministeren sier videre at planverket for beredskap har blitt utviklet og satt i verk siden desember i fjor, og det er helt naturlig å gjøre i lys av situasjonen vi befinner oss i.

– Nå får forsvarssjefen anledning til å gjøre dette på en måte der han kan prioritere ressursene litt friere enn det han kunne gjøre før, svarer Støre på kritikken.

Må spare inn

Mandag sa forsvarssjefen at det forhøyde beredskapsnivået trolig vil vare minst ett år.

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOS), forventer at forsvarssjefen og Stortinget kommer med en klar prioriteringsliste.

– Forsvaret har allerede for lav bemanning og høy arbeidsbelastning. Hvis alle skal jobbe litt fortere, og litt raskere i minst ett år, vil belastningen øke. Vi prioriterer allerede hardt, så da lurer jeg på hva som skal prioriteres ned eller bort?

RESSURSER: Torbjørn Bongo mener bemanningen i Forsvaret er for lav. Situasjonen ble ikke bedre etter mandagens melding, mener han. Foto: Privat

Han har selv gjort seg noen tanker.

Stortinget har for eksempel pålagt forsvarssektoren en effektivisering, som skal spare inn 2,3 milliarder kroner innen utgangen av 2024. Pengene skal flyttes til mer operative steder i Forsvaret.

Prosessen er i gang, sier Bongo. Men å bedrive innsparing samtidig som Forsvaret skal omprioritere aktivitet og ressurser, for sikre høy beredskap, mener han er umusikalsk.

– Jeg etterlyser en debatt om i hvert fall noe av det som er sparket i gang av omstillingsprosesser, bør stoppes eller legges helt bort. Det er urealistisk å få til dette nå og skaper støy for Forsvarets arbeid.

For å kunne levere på forhøyet beredskap over tid, er Bongo klar på hva som trengs.

– Det må bli lagt mer penger på bordet, hvor en del går til å styrke bemanningen, sier Bongo.

PRIORITERINGER: Forsvaret har økt tilstedeværelse rundt kritisk infrastruktur i Nordsjøen, mens Heimevernet overvåker på land. Torbjørn Bongo er spent på hva Forsvaret skal gjøre mindre av. Foto: Privat

Bekymret for konsekvensene

– At regjeringen hever beredskapsnivået er fornuftig og en naturlig konsekvens, mener Bongo.

Han anser likevel uttalelsen først og fremst for å være formell, siden Forsvaret gradvis har hevet beredskapen gjennom hele året.

– Det er ikke en vesentlig forskjell på arbeidshverdagen vår i dag sammenlignet med i går. Det er en stadfesting av situasjonen vi er i fra politisk hold, samt en bevisstgjøring av samfunnet om at vi må tenke beredskap, som vi ikke har gjort siden den kalde krigen, sier han.

Norge har dessuten et totalforsvar, som innebærer at Forsvaret samarbeider tett med brannvesenet, helse og politi. Beredskapshevingen sender også et signal til Forsvarets samarbeidspartnere, mener Bongo.

Selv om det forhøyede beredskapsnivået ikke vil ha mye å si fra en dag til en annen, er Bongo bekymret for konsekvensene over tid.