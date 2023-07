Anker politivold-dommen: – Selvsagt skuffet

Anken fra Riksadvokaten er i tråd med innstillingen fra Spesialenheten for politisaker, som førte saken for tingretten.

Advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang, som representerer den frifunne politimannen, skriver til TV 2 at deres klient er skuffet:

«Selv om vår klient har vært forberedt på at det kan komme en anke i saken, er han naturligvis skuffet over at dommen ankes og at han må forberede seg på en ny rettsrunde og den medieoppmerksomheten som følger med det.»

TV 2s rettskommentator mener saken trolig vil ende i Høyesterett. Les hva han mener om anken nedenfor.

Ble lagt i bakken

30. oktober 2022 var Kevin Simensen (27) og kameratene på byen i Kongsberg og feiret en bursdag.

FORNÆRMEDE: TV 2 møtte Kevin Simensen og Kristian Teigen på vei inn i retten i Kongsberg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I løpet av kvelden havnet Simensen i en diskusjon med en vekter, som nektet han inngang på et utested.

Vekteren mener at Simensen truet ham på livet, noe han fortalte til en politipatrulje i Kongsberg sentrum denne natten.

Da politiet skulle finne ut av hva som hadde skjedd, eskalerte situasjonen drastisk.

Tre sekunder etter at den tiltalte politimannen tok kontakt med Simensen, ble sistnevnte lagt i bakken og tildelt en rekke slag med både batong og knyttneve. Han ble også peppersprayet flere ganger.

FORSLÅTT: Slik så Kevin Simensen ut etter møtet med politiet. Foto: Privat

I forrige uke kom Buskerud tingrett til at politimannens maktbruk var lovlig. Den voldstiltalte politimannen ble dermed frikjent for grov kroppskrenkelse.

– Ved godt mot

Advokat Morten Kjensli, som representerer de to fornærmede i saken, sier han var overbevist om at det ville komme en anke.

– Hva sier dine klienter?

– Jeg har kun snakket med Kevin (Simensen, jour.anm). Han er lettet over at den beslutningen har kommet fra Riksadvokaten og ser frem til et nytt rettsoppmøte i forbindelse med saken, sier Kjensli.

– De er ved godt mot. Det var de for så vidt også etter at saken var ferdig i Kongsberg. Vi gjorde det vi kunne for å forsikre dem om at dette neppe var siste rettsoppmøte de fikk i forbindelse med saken, legger han til.

STARTET HER: Da Kevin Simensen ikke kom inn på dette utestedet i Kongsberg, begynte diskusjonen som ledet til politivolden. Foto: Tom Rune Orset / TV2

Politimannens forsvarere skriver at de er enige med påtalemyndigheten i at saken gjelder et prinsipielt, viktig og praktisk spørsmål, nemlig grensedragningen mellom rettmessig og urettmessig maktbruk under politiets tjenesteutøvelse.

«Vi er imidlertid av den oppfatning at tingrettens dom er svært grundig og riktig, både hva gjelder bevisbedømmelsen og lovanvendelsen», skriver de.

Forsvarerne mener det kan få store konsekvenser om operative polititjenestemenn ikke får stort nok handlingsrom i potensielt farlige situasjoner.

«Dersom dette handlingsrommet blir for lite, vil man risikere et handlingslammet politi som vil vurdere egen risiko for straffansvar fremfor å forhindre eller forebygge skade på seg selv eller andre», skriver de.

– Handler om tillit

TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen ventet også at Riksadvokaten ville anke saken.

– Det var jo Riksadvokaten som skjerpet tiltalen til å omfatte grov vold. Det er klart at Riksadvokaten ikke kunne godta den frifinnelsen, sier han.

Hanssen ventet en fellende dom da saken gikk i tingretten. Slik ble det ikke.

KOMMENTATOR: Inge D. Hanssen kommenterer krim og rettssaker for TV 2 Foto: Thomas Evensen / TV 2

Rettskommentatoren mener det er viktig med en ny runde.

– Dette handler veldig mye om tilliten til politiet, sier han.

Derfor mener Hanssen det er stor sannsynlig for at saken vil gå hele veien til Høyesterett.

– I denne saken er det snakk om hvilke maktmidler politiet har anledning til å bruke. Høyesterett har tidligere sagt at politiet har et visst slingringsmonn for bruk av vold mot vanlige borgere. Men det er et spørsmål om politimannen i Kongsberg gikk utover dette slingringsmonnet, sier han.

En dom i Høyhetsrett vil kunne sette nye grenser for politiets maktbruk, ifølge Hanssen.