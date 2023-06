Anita varslet gang på gang: – Fikk ikke hjelp

Hun husker godt den gjenkjennbare lyden av metall som traff metall, i dét celledøren ble lukket.

Igjen satt hun på isolasjon. Igjen var hun alene. Alene med alle tankene.

I ti år sonet Anita Thune en forvaringsdom på Bredtveit kvinnefengsel, for grovt skadeverk etter at hun tente på en garasje og en leilighet.

Tryglet om hjelp

I fengselet var hun deprimert og slet med selvmordstanker. Hun tryglet om hjelp, men den eneste hjelpen hun fikk var medisinering.

– Det var tøft. Veldig tøft, sier Thune.

HARDT: Anita syns noe av det hardeste med å sone, var at hun ikke fikk den hjelpen hun trengte da hun var veldig deprimert. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Hva var det hardeste?

– At jeg ikke fikk den behandlingen jeg trengte. Når jeg sa at jeg behøvde noen å prate med, så ble jeg sendt til en psykiater og spurt hvilke medisiner jeg trengte.

Thune følte at hun bare ble enda mer deprimert av den manglende hjelpen innenfor murene. Selvmordstankene var intense.

Norge skiller seg ut

Selvmord og selvmordsforsøk er vanligere blant innsatte i Norge enn i mange andre vestlige land.

I mars i år gjennomførte Sivilombudet et uvarslet besøk til Bredtveit fengsel, da de var bekymret for situasjonen. Besøket gjorde dem alvorlig bekymret.

ALVORLIG: Sivilombudet er alvorlig bekymret for forholdene ved Bredtveit fengsel. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Sivilombudet mener soningsforholdene ved Bredtveit fengsel er kritiske og livstruende.

Situasjonen var så prekær at justisministeren ble varslet umiddelbart.

Mistet troen

Tirsdag legger Sivilombudet fram den fullstendige rapporten sin etter besøket i kvinnefengselet.

Anita Thune har ingen forhåpninger til rapporten.

– Det er bra at det kommer en rapport. Men det hjelper ikke å skrive en rapport, så lenge ikke noe blir gjort. Jeg har dessverre mistet troen på at det blir tatt grep, sier 49-åringen.



MISTET TROEN: Anita Thune har ikke tro på at de innsatte får det bedre etter Sivilombudets rapport. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Da hun satt innenfor murene var også Sivilombudsmannen på befaring, og det ble påpekt forhold som ikke var bra.

– Det kom jo en krass rapport også da, men det skjedde ikke så mye, så jeg tror dessverre ikke det skjer noe nå heller som vil bedre livssituasjonen til de kvinnelige fangene, sier Thue.



49-åringen tror ikke situasjonen ved Bredtveit har blitt bedre etter hun ble sluppet ut, snarere tvert i mot.

– Jeg tror det har blitt verre. Jeg tror betjentene og ledelsen lukker øynene til de som faktisk sliter mest. Nå har det jo nylig vært dødsfall der, det var noe vi fryktet og som vi tok opp med sivilombudsmannen for mange år siden.

– Frykter du at flere kvinner på Bredtveit kommer til ta livet sitt?

– Ja, dessverre så frykter jeg det.



Reimeseng eller glattcelle

Sivilombudet er blant annet bekymret for at fengselet bruker isolasjon og belteseng på sårbare innsatte.



Det kan gjøre vondt verre for innsatte som har tanker om selvskading.

En rekke innsatte fortalte Sivilombudet under besøket at de var redde for å fortelle om tunge tanker, fordi de var redd for å havne på sikkerhetscelle.

Dette er noe Thune kjenner seg godt igjen i.

FRIVILLIG ARBEID: Det er få som ønsker å tilsette en tidligere forvaringsfange. Thune jobber derfor som frivillig på en lang rekke festivaler. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Da selvmordstankene kom var oppskriften fra fengselet å legge meg i reimeseng eller sette meg på glattcelle. Å bli lagt naken og bundet fast til et bord, trigget så mange traumer for meg og det jeg har opplevd i barndommen, at jeg foretrakk isolasjon på glattcelle.

En varslet katastrofe

Juridisk rådgiving for kvinner (JURK) har jobbet med rettshjelp til kvinnelige innsatte i over 40 år.



Saksbehandler Helene Kuraas i JURK forventer at tirsdagens rapport fra Sivilombudet blir dyster lesning.



– Dette er på mange måter en varslet katastrofe, sier Kuraas.

FOR SENT: Saksbehandler Helene Kuraas i JURK mener Sivilombudets rapport kommer for sent. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Sivilombudet og FN har slått fast at soningsforholdene for kvinner er dårligere enn for menn. Dette har de sagt i en årrekke. Hva tenker du om at denne rapporten kommer først nå?

– Det er for sent. Men vi forventer at det blir satt i gang tilstrekkelige tiltak som situasjonen krever.

– Anita Thune tror ikke at det kommer noe ut av denne rapporten. Hva tror dere?



– Man må ikke la strakstiltakene bli en hvilepute for varig endring. Selv om jeg deler bekymringene til Anita, så har jeg stor forhåpninger til at man våger å satse som man absolutt bør, sier Kuraas.

– Uholdbar situasjon

Forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund sier at de vet at situasjonen på Bredtveit har vært uholdbar over tid.

– De ansatte har stått i sterke påkjenninger og vært til stede ved alvorlige hendelser. Brevet fra Sivilombudet har vært tydelig på at det har vært mangelfull oppfølging av de ansatte, i tillegg til et høyt sykefravær som nok har gjort situasjonen mer krevende, sier Aase.

UHOLDBART: Forbundsleder Asle Aase i NFF sier at ansatte ved Bredtveit fengsel har stått i sterke påkjenninger lenge. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Hva føler deres medlemmer om arbeidsforholdene på Bredtveit?

– Våre medlemmer har nok følt på en utilstrekkelighet over tid, og at de har vært for lite fulgt opp og ikke blitt anerkjent. Det kan gå lang tid fra vi varsler, til det faktisk skjer noe. Nå må vi agere proaktivt og ikke bare reagere når noe alvorlig skjer.