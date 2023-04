Anine (22) etter legebesøk:

Anine Olsen (22) opplevde for første gang at en lege så henne for noe annet enn et overvektig menneske.

FØRSTE GANG: Olsen forteller at hun endelig ble møtt med respekt og forståelse for hennes tilstand. Foto: Truls Toftnes

– Jeg følte meg mer sett og hørt enn jeg noen gang har gjort i møte med helsepersonell.

Olsen har slitt med sterke smerter i magen, og har derfor vært mye ut og inn av legevakten den siste tiden. Der har hun opplevd å bli møtt med fordommer mot overvektige.

– Legene jeg har møtt har vært mest opptatt av hva jeg veier og hva jeg har spist, sier Olsen.

Lite kunnskap

Olsen sliter med PCOS og overvekt. Det er to tilstander hun mener helsevesenet generelt har for lite kunnskap om.

PCOS: Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) rammer cirka 15 prosent av kvinner i fertil alder. PCOS kjennetegnes av at hormonene er i ubalanse. Dette fører til at eggcellene i eggstokkene ikke får modnet skikkelig, men blir til væskefylte hulrom (cyster) og eggløsningen uteblir. Kilde: Helsenorge og NHI.

– Jeg vet at jeg er overvektig, og det er greit å anerkjenne, men det er ikke noe å se ned på meg for, sier Olsen.

Hun har nemlig hatt opplevelser der leger ikke har trodd henne når hun har fortalt dem om smertene hennes.

Det gjorde at hun gruet seg da hun skulle inn på legevakten forrige helg. Olsen forteller at hun hadde sterke smerter, og at hun derfor måtte ta turen til legevakten.

– Jeg trengte ikke å høre enda en gang at jeg var feit og lat.

ER ÅPEN: Olsen deler åpent om utfordringer og fordommer hun møter på som overvektig kvinne, både i datingsammeheng og ellers. Foto: Privat

Ble sett og hørt

Men dette legebesøket var annerledes. Den mannlige legen som møtte henne satt på annen kunnskap enn hun forventet.

– Det første positive tegnet var at han visste hva PCOS var, det er ikke en selvfølge.

Videre forteller hun at legen møtte henne med forståelse, for første gang følte hun seg som en vanlig person som dro til legen med et problem.

– Jeg ble så lettet, endelig var det en lege som tok meg på alvor.

– Det er jo absurd at det å bli behandlet med respekt kan gjøre meg rørt, men sånn er det.

Ikke alene

22-åringen har tidligere vært aktiv i debatten om kvinnehelse og samfunnets syn på overvektige.

Hun ønsket derfor å dele sin positive opplevelse på TikTok. Under videoen skriver hun «Solskinnshistorie fra en overvektig kvinne som blir hørt i helsesystemet».

Her er videoen hun delte på sin TikTok:

Videoen har opplevd stort engasjement og Olsen kan fortelle at kommentarene betyr mye for henne.

– Responsen jeg har fått på TikTok viser at jeg ikke er alene, dette gjelder mange.

22-åringen forteller at selv om hun setter stor pris på tilbakemeldingene hun får, kommer det likevel med en bismak.

– Jeg er helt rørt over hvor mange som støtter meg, men det er også vondt å høre at det gjelder så mange.

– Ikke en moralsk tilstand

Mari-Mette Graff er leder for Landsforeningen for overvektige. Hun bekrefter at overvektige ofte møtes med fordommer i helsevesenet.

– Det er for lite kunnskap om overvekt, dessverre er det vanlig å bli møtt med en nedlatende tone når man oppsøker helsehjelp som overvektig, sier Graff.

Hun peker på at dette kan oppleves dypt fortvilende for de som ikke blir tatt på alvor på grunn av deres fettprosent.

MANGE GRUNNER: Graff opplyser om at det er mange årssaker til at noen er overvektige, og at det handler om mer enn kalorier ut og inn. Foto: Maria Langaard

– Hvis man ikke blir trodd føler man på en slags avmakt, sier hun.

Videre peker hun på at fedme i lang tid har blitt sett på som et moralsk problem, heller enn en sykdomstilstand.

– Det handler om holdninger og verdier, vi må møte alle med samme respekt. Alle er like mye verdt, sier hun.

Graff mener hun likevel ser konturene av et skifte, der kunnskapen om overvekt øker.

– Må jobbe med vektstigma

Linda Granlund i Helsedirektoratet peker på at stigmatisering og diskriminering av personer med fedme er et problem i samfunnet generelt, og at det er personer som har opplevd stigma i møte med helsevesenet.

– Det er viktig å jobbe med vektstigma som tema da påføring av skyld og skam ikke fører til endring i vaner, tvert imot er det en barriere for resultater av behandling, skriver Granlund i en mail til TV 2.

Videre skriver hun at det er viktig at leger og annet helsepersonell læres opp i å samtale om fedme og overvekt på en trygg måte.

– Alle pasienter skal møtes med respekt og få den oppfølgingen de trenger uavhengig av vekt og kroppsstørrelse.

Helsedirektoratet skriver at de vil bidra til dette i revisjonen av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme.

Sammensatte årsaker

Marte Kvittum Tangen, leder av norsk forening for allmennmedisin mener at det er en utbredt oppfatning at fedme sjeldent er selvforskyldt.

– Der har det vært en endring, jeg opplever at det nå er mer kunnskap om at det er kompliserte og sammensatte årsaker som ligger bak.

Videre presiserer hun at dette med vekt kan være utfordrende tematikk, da noen etterspør at legen skal ta det opp, mens andre ikke ønsker det.

MER KUNNSKAP: Tangen opplever at kunnskapen og forståelsen for fedme øker blant legene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det håndteres best når legen og pasienten kjenner hverandre og har tilgitt tillit hverandre, sier hun.

Avslutningsvis kan hun fortelle at det tradisjonelle rådet «bare tren mer og spis mindre» sjeldent brukes lengre.

– Nå har man fått flere behandlingsverktøy som er aktuelle i tillegg til livsstilsråd, for eksempel medisinering eller operasjon.