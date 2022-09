Anie (21) hadde alle symptomer – ble sendt hjem fra legevakta

I midten av august flyttet Anie Olsen (21) til Trondheim for å studere statsvitenskap ved NTNU. Uken i forveien hadde hun hatt en hevelse i den ene foten.

Olsen antok hevelsen skyldtes at hun hadde gått med sandaler, men da hun stod i dusjen dagen etter hun hadde flyttet til ny studieby, så hun noe grått mellom tærne.

– Jeg tenkte det var lo, men da jeg prøvde å dra den av, satt den fast. Da så jeg at det var en flått som hadde vokst seg skikkelig stor, forteller hun.

Det ble starten på en redselsfull tid for 21-åringen.

Fikk symptomer

Hevelsen i foten ga seg noe, og de neste dagene var Olsen med på deler av fadderuka. Så oppdaget hun en kul inni flåttbittet, og begynte å bli syk.

– Jeg fikk feber, og allmenntilstanden ble dårlig. Da ringte jeg legevakta, men ble fortalt at de ikke kunne ta meg inn på grunn av dårlig kapasitet. De sa det ble vanskeligere fordi jeg var student og ikke hadde fastlege i byen, forteller hun.

SMERTEFULLT: Anie Olsens (21) fot ble hoven og lilla, og var så smertefull at hun ikke kunne stå på den. Foto: Privat

Svaret overrasket Olsen, som fortsatt stod på venteliste for å få fastlege i byen, ettersom hun var nytilflyttet.

– Jeg fortalte at jeg var bekymret for min egen helse, og redd for at det var borreliose siden jeg hadde begynt å få symptomer.

Det var imidlertid ikke nok til å få komme til legevakta, og Olsen måtte bli hjemme.

Dette er borreliose Borreliose skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdoferi, og overføres til mennesker via flåttbitt.





Omtrent to prosent av flåttbitt fører til sykdommen borreliose.





Sykdommen kan deles i tre stadier. I stadium 1 oppstår vanligvis en rød ring rundt bittstedet, mellom to og 30 dager etter flåttbittet.





I stadium 2 kan bakterien føre til en mild form for hjernehinnebetennelse med hodepine.





Man kan også få betennelse i nerver og lammelser i enkelte nerver, der ansiktslammelse er vanligst.





Ved tidlig spredning av bakterien kan også hjertet bli påvirket.





Stadium 3 kan opptre måneder eller år etter smitte hos personer som ikke har fått behandling med antibiotika i løpet av stadium 1 eller 2. Da kan sykdommen gi kroniske leddmserter, hodepine, konsentrasjonsvansker, lammelser og svekket følsomhet i huden.





Utviklingen av en rød sone rundt et flåttbitt, omtrent to uker etter bittet, er typisk for sykdommen. Dersom man i tillegg opplever allmennsymptomer som beskrevet, er dette en sikker diagnose. Kilde: NHI.no

Mente det var ufarlig

Dagen etter oppdaget hun en rød ring rundt flåttbittet. Det er et kjent tegn på borreliose, og Olsen ringte på nytt legevakta. Denne gangen krevde hun å få komme inn.

Etter å ha ventet fem timer, fikk hun komme inn til en lege. Det viste seg imidlertid ikke å føre noe sted.

– Hun sa hun ikke trodde det var borreliose, og at de andre symptomene jeg hadde, som feber og influensasymptomer, nok skyldtes at jeg hadde drukket alkohol og vært med folk i fadderuka, forteller 21-åringen.

«UFARLIG»: Legen som tok imot Olsen mente det ikke var grunn til bekymring. Da var foten mindre lilla enn på bildet. Foto: Privat

Ifølge Olsen så ikke legen noen sammenheng mellom symptomene og flåttbittet, og hun mente det ikke var noe farlig.

– Hun sa det ikke var tegn til hjernehinnebetennelse, men at jeg skulle ta kontakt om jeg ble lam i kroppen eller mistet synet. Da ble jeg enda mer bekymret.

Ble lilla

Da hun påfølgende natt fikk sterke smerter i foten, men ikke ble oppringt igjen av legevakta slik hun ble lovet, tok hun sammen med faren sin kontakt med rådgivningstjenesten til Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus.

Da hadde foten blitt lilla, og så hoven og vond at hun ikke kunne gå på den.

– Jeg sendte legen bilder, og da sa han det var borreliose.

Olsen fikk umiddelbart utskrevet antibiotika, og etter en uke hjemme i Sarpsborg har formen begynt å bli bedre – men hun frykter det kunne gått langt verre, om hun ikke kontaktet Flåttsenteret.

Les tilsvaret fra legevakta lenger ned i saken.

Anbefalte behandling

Lege og rådgiver ved Flåttsenteret, Harald Reiso, sier Olsens historie og bildet av foten passet med flåttbåren infeksjon. Han mener utslettet på foten tydet på at det kunne være erytema migrans, en utslett-tilstand som skyldes borreliabakterier i huden.

– Vi anbefaler at sånt behandles med antibiotika for at det ikke skal bli en mer utbredt infeksjon. Det kan gå over av seg selv, men anbefalingen er å gi antibiotika, forteller Reiso.

FLÅTTEKSPERT: Lege ved Flåttsenteret, Harald Reiso, mener infeksjonen uansett skulle behandles med antibiotika. Foto: Flåttsenteret

Ifølge legen kunne Olsens tilstand også skyldes rosen, eller erysipelas, som er en tilstand der hudbakterier kommer inn i underhudsvevet og gir hudinfeksjon.

Begge alternativene bør behandles med antibiotika.

Han sier legen som vurderte Olsen ved legevakta i Trondheim kan ha sett henne på et såpass tidlig tidspunkt at det var vanskelig å vurdere, og at utviklingen vil være viktig for diagnosen.

– Men det er klart det er frustrerende å oppleve at en ikke kommer gjennom med budskapet sitt, legger han til.

Ifølge Reiso fremstod ikke Olsens tilstand som alvorlig, men han forteller at bakteriene i tillegg til hudinfeksjon kan gi tilstander som påvirker nerver og ledd.

– Med erytema migrans er det vanligvis ikke noen akutt fare, men man anbefaler antibiotika for å unngå mer oppfattende skade senere.

– Trist

Anie Olsen er fremdeles rystet over det manglende helsetilbudet til unge, nytilflyttede studenter som er alene i byen.

– Jeg fryktet hjernehinnebetennelse og var oppriktig redd for at noe skulle skje. Jeg blir jo helt sjokkert, sier Olsen.

– Jeg har alltid tenkt at helsetilbudet er bra, og er vant med at man skal kunne ringe legevakta når man trenger hjelp. Men jeg ble sjokkert nå, da de ikke trodde på meg.

Ifølge Olsen fikk hun beskjed om at studenter ofte må dra på private legeklinikker, som Volvat og Aleris.

– Det gir jo ikke mening, det er vi som har dårlig råd. Jeg syns egentlig det var ganske trist, sier 21-åringen.

– Mellom to stoler

Leder for Norsk Studentorganisasjon, Maika Godal Dam, sier studenter opplever varierende helsetilbud i de ulike byene.

Hun mener det er viktig at byen er klar for å ta deg imot, uansett hvor du studerer.

– Studenter havner ofte i mellom to stoler, slik som Anie, der de verken får hjelp her eller der. Det er viktig at vertskommunene anerkjenner studentenes behov som gruppe, selv om mange kun bor der i en periode, sier Dam.

ULIKT: Lederen for Norsk Studentorganisasjon mener helsetilbudet til nytilflyttede studenter burde vært utbedret. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Organisasjonslederen mener kommunene har ansvar for å samarbeide med samskipnadene som velferdsleverandør til studentene.

– I tilfellet til Anie hadde hun mest sannsynlig sluppet å stå på venteliste, fått byttet fastlege like fort som hun flyttet, og også møtt en fastlegetjeneste som kjente til hennes livssituasjon som fersk student.

Vil ikke kommentere

Enhetsleder på legevakta i Trondheim, Birgit Reisch, har blitt forelagt Olsens opplevelse av hendelsen. Hun ønsker ikke å kommentere den konkrete saken.

– Vi beklager at Anie har hatt en negativ opplevelse med Legevakta i Trondheim, men vi ønsker ikke å gå inn på enkeltsaker, sier Reisch.

Hun ønsker heller ikke å besvare hva hun mener om at en ung student med tegn på borreliose ble sendt hjem.

– Kan tilflyttede studenter og andre føle seg trygge på at de får et tilstrekkelig helsetilbud i Trondheim?

– Ja, Trondheim kommune har tilrettelagt for at alle studenter har et tilbud om helsetjenester. Studenter har tilbud om legehjelp ved Øya legesenter når de ikke har fastlege i Trondheim, sier Reisch.

Ifølge enhetslederen skal legevakten avhjelpe legesenteret ved behov, men hun understreker at det kan være lang ventetid.

– Men hvis man venter på svar så vil man få en vurdering av erfaren sykepleier, som vil avgjøre behov for videre undersøkelse av lege.