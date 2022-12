Angriper kjendislege for å spre kjønnsforvirring

Mandag kveld la den profilerte legen Kaveh Rashidi ut en gladmelding i sine sosiale kanaler: Han har blitt spesialist i allmennmedisin etter ti år med etterutdanning.

Posten høstet mange gratulasjoner, men blant dem kom det også kritikk fra stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp).

«Er det eit krav for å bli lege at ein veit at mennesket har to kjønn og at menneske ikkje kan skifte kjønn?», spør Klinge under posten.

Biologiske kvinner og menn

Klinge, som sitter på Stortinget som representant fra Møre og Romsdal, skriver videre at hun mener Rashidi har funnet opp ulike varianter.

Til TV 2 utdyper Klinge:

– Hvis han får inn en som er født som biologisk kvinne, kan vedkommende ha blitt juridisk mann. Dersom denne biologiske kvinnen har beholdt sine reproduktive kjønnsorgan, og vil få barn, så må jo Rashidi behandle en kvinnekropp uansett om denne personen føler seg som en mann.

– Tror du ikke Kaveh Rashidi er i stand til det?

– Jeg har stor tiltro til at Rashidi kan behandle folk på en god måte. Men han har beskyldt meg for å plage folk for de tingene jeg har sagt, og så er det han selv som har kommet med usanne påstander.

Skulle gratulert

Selv svarer Rashidi under sin egen post «...kanskje du ikke skal benytte denne plassen til å spre ditt budskap om kjønn, det fremstår litt rart fra en med fin posisjon - helt ut av det blå - å gjøre denne tråden til noe annet enn den er».

Rashidi legger også til: «Og ja, reglene for spesialisering tillater mine syn på kjønn».

– Jeg gjorde jo en tabbe i går da jeg glemte å gratulere, jeg skulle selvsagt gratulert han først, sier Klinge og legger til:

– Likevel syns jeg ikke det er unaturlig å stille spørsmål om det ikke er et krav om at en legespesialist har gode nok kunnskaper om menneskers forplantning og kjønn. Rashidi har jo påstått ting om menneskets kjønn og om at vi kan skifte kjønn, som rett og slett er feil.

Fått støtte

På sosiale medier har det kommet flere reaksjoner på meldingsutvekslingen mellom Rashidi og Klinge, der Rashidi får støtte fra flere.

Klinges partifelle, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, gratulerer Rashidi i kommentarfeltet.

STØTTER: Justisminister Emilie Enger Mehl brukte kommentarfeltet til å gratulere Rashidi. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Også stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar, gratulerer Rashidi.

– Jeg skvatt faktisk litt da jeg leste kommentaren fra Klinge, sier Aydar og legger til:

– Jeg reagerte på det av hensyn til alle unge mennesker som leser den tråden, der de ikke har oppsøkt debatten om deres kjønnsidentitet, men som får det slengt i trynet av en stortingspolitiker.

SKVATT: Stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt) sier hun skvatt da hun så meldingen fra en hun deler arbeidsplass med. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Også SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski viser støtte til Rashidi og skriver på Twitter: «Rashidi skal i alle fall få en gratulasjon fra denne stortingspolitikeren. Glad for at pasienter får møte leger som ham».

GRATULERER: Kari Elisabeth Kaski skriver på Twitter at hun er glad for at pasienter får møte leger som Rashidi. Foto: Aage Aune / TV 2

Lang konflikt

Konflikten mellom de to startet etter at Klinge i sommer skrev en kronikk publisert i VG der hun uttrykte kontroversielle meninger rundt kjønn og kjønnsidentitet.

Blant annet skrev hun «I ei skulebok meint for åtte- og niåringar får ungane no vita at det er legane som bestemmer kva kjønn du har når du blir fødd».

Det fikk Rashidi til å reagere sterkt. Han svarte med å skrive et facebook-innlegg der han forklarte hvordan også andre arter i naturen kan skifte kjønn. Han skrev også at Klinge plager folk når hun sier at noens kjønn er en misforståelse.