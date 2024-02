Angriper Helse Midt-Norge:– Skjønnmaler situasjonen

TRONDHEIM (TV 2): I et oppsiktsvekkende brev angriper sykehusdirektører i Midt-Norge sin eier for faktafeil og skjønnmaling.

Sykehusdirektørene Grethe Aasved (St. Olavs hospital) og Olav Lødemel (Helse Møre og Romsdal) mener deres eier, Helse Midt-Norge, kommer med faktafeil og skjønnmaler situasjonen overfor Statens helsetilsyn om det omstridte journalsystemet Helseplattformen.

St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal har derfor sendt et skarpt brev til Helse Midt-Norge.



KRITISERER HELSE MIDT-NORGE: Sykehusdirektør Grethe Aasved reagerer på brevet fra Helse Midt-Norge. Foto: Fotomontasje: Stein Roar Leite / TV2

– Kommer med faktafeil

Her skriver de at Helse Midt-Norge kommer med faktafeil om Helseplattformen og hvordan arbeidet går med å finne løsningene for å rette problemene, skriver Adresseavisen.

Brevet fra Helse Midt-Norge til Statens helsetilsyn ble sendt 2. februar.

Som et svar på dette skriver sykehusdirektørene Olav Lødemel og Grethe Aasved i et brev til Helse Midt-Norge.

«Overordnet er svarbrevet lite presist på flere områder og etterlater et samlet inntrykk av at situasjonen er mer under kontroll enn den faktisk er».

I en kommentar til Adresseavisen skriver Aasved:

– Jeg ser det som svært alvorlig at sykehusene er uenige i framstillingen fra Helse Midt-Norge til Helsetilsynet på flere punkter.

KRITISERER HELSE MIDT-NORGE: Vi har ikke behov for å skjønnmale situasjonen sier adm.dir i Helse Midt-Norge., Stig Slørdahl. Foto: Frank Lervik/ TV 2

– Vi har ikke behov for å skjønnmale



Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge sier følgende til TV 2 på spørsmålet om hvordan han reagerer på påstander om faktafeil.

– Vår intensjon er å gi et mest mulig korrekt bilde av status rundt Helseplattformen. Vi har nå fått et innspill på at brevet til Helsetilsynet burde nyanseres. Vi vil gå gjennom innspillene og selvfølgelig korrigere hvis noe er feil i oversendt brev. At vi kan ha ulike vurderinger må vi forholde oss til, men vi har ikke noe ønske om å «skjønnmale» status.

Et av punktene sykehusdirektørene angriper Helse Midt-Norge for er det de beskriver som faktafeil om pasientsikkerheten.

Slørdahl på sin side avviser påstandene om skjønnmaling.

– Vi har ikke noe ønske eller behov for å skjønnmale situasjonen.

På spørsmål om hva som skjer nå, og om brevet fra sykehusdirektørene vil få noen konsekvenser avslutter den administrerende direktøren i Helse Midt-Norge med følgende kommentar.

– Det har jeg ingen kommentar til.