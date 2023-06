Angrepet fikk Svein (63) til å ta et valg

FOR FØRSTE GANG: Svein Gjermundsnes (63) tok et bevisst valg etter terrorangrepet i fjor. – Nå er det enda viktigere enn før at vi reiser oss opp. Foto: Lage Ask /TV2

I dag er det ett år siden to mennesker ble drept og flere skadd etter skytingen ved «London Pub» og «Per på hjørnet» i Oslo.

Dagen markeres over hele landet.

Utenfor «Per på hjørnet» er det stille. Helt stille.

Mens junisola steker, fylles fortauet utenfor puben med blomster – i alle regnbuens fager.

MINNES: Mange hadde møtt fram for å legge ned blomster under minnemarkeringen etter terrorangrepet. Foto: Lage Ask /TV2

Svein Gjermundsnes (63) er én av de mange som deltar i minnemarkeringen.



Et viktig valg

Selv var han på «London Pub» denne kvelden. Han hadde akkurat gått til nabobaren, da plutselig mange folk stormet inn for å komme seg i dekning.

– Det var fullt kaos og helt surrealistisk. Skyting midt i Oslo. Er det mulig liksom, sier Gjermundsnes.

Selv har han aldri gått i pride-tog.

– Jeg har alltid møtt opp til paraden, stått på sidelinjen og jublet med. Men jeg har aldri hatt behov for å måtte vise fram at jeg er homofil. Ikke før nå, sier 63-åringen.

STOLT: Kommentarfelt med skremmende og hatefulle ytringer mot skeive etter terrorangrepet i Oslo i fjor, fikk Gjermundsnes til å ta et valg. Foto: Lage Ask /TV2

Oslo-skytingen gjorde at han skiftet mening. Jo nærmere vi kom ett års-markeringen, jo sikrere ble han.

– For første gang i livet skal jeg gå i toget selv. Angrepet fikk meg til å bli bevisst på hvor viktig det er. Jeg håper at det blir tidenes største pride-parade i år, sier Gjermundsnes.

Strigråt på bussen

Like utenfor sirkelen med folk på minnemarkeringen står Hermine Heyerdal Skagestad (20) og Embla Felicia Ween Petersen (20). De har armene fulle av rosa og hvite roser.

De to var på baren «Elsker» like ved, da skuddene falt for et år siden.

STILLER: Hermine Heyerdal Skagestad (20) og Embla Felicia Ween Petersen (20) synes det er skummelt å delta på pride-paraden lørdag, men er tydelige på at de skal trosser frykten og stille. Foto: Lage Ask /TV2

– Det var vanskelig å ta innover seg hva som egentlig skjedde, da musikken spilte for fullt mens man hørte skuddsalvene, sier Heyerdal Skagestad.

Det var fullt kaos i gatene. Det eneste de to ville var å dra hjem.

– Jeg husker at jeg sto på bussen hjem og klarte ikke stoppe å gråte, sier Ween Petersen.

– Dritskummelt



De to syns det er godt å delta på minnemarkeringen. Men de kjenner på at det blir litt skummelt å delta på pride-paraden lørdag.

– Jeg har venner som er blitt så skremt, at de ikke tør å delta i paraden. Det er trist at noe så fint som å feire kjærligheten, har blitt skummelt for noen, sier Ween Petersen.

VIKTIG: Pride er en viktig påminnelse om at vi må fortsette å skape et samfunn der vi alle kan leve uten frykt for diskriminering og hat. Foto: Lage Ask /TV2

Men de to er tydelig på at selv om de syns det er skummelt, så skal de delta.

– Det er dritskummelt. Men når vi ser de negative reaksjonene fra enkelte i samfunnet, så viser det hvor viktig at vi trosser frykten og faktisk deltar i pararaden, sier Heyerdal Skagestad.

Endret etter angrepet

Mens statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharahkhani legger ned blomster, iakttar Catrine Hermansen (58) det hele litt på avstand.



Hun er der sammen med kjæresten, som er én av de offisielle gjestene.

Hermansen syns det er godt å være til stede på markeringen, men hun er litt overrasket over sin egen reaksjon.



– Jeg er ikke en utrygg person, og pleier ikke å la meg skremme. Men dette angrepet har gjort noe med meg, sier 58-åringen.

Når hun og kjæresten er ute og går og holder hender, merker Hermansen at hun for første gang nå kikker seg en ekstra gang over skulderen.

MINNES: Folk i alle aldre minnet ofrene etter terrorangrepet i Oslo i fjor. Foto: Lage Ask /TV2

– Jeg er faktisk litt redd for naboenes reaksjon, når jeg henger ut pride-flagget. Det er trist at dette har påvirket meg slik, sier hun.

Men selv om hun føler på en usikkerhet og redsel, kommer hun til å trosse frykten om en uke.

– Nå er det ekstra viktig at vi står sammen, trosser frykten og viser at det er lov til å elske hvem man vil, sier Hermansen.