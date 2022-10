Angrep tenåring med øks – nå er han sluppet fri

Mannen som var siktet for drapsforsøk på en tenåring i Bergen etter en «ring og spring»-hendelse er sluppet fri av Gulating lagmannsrett.

ETTERFORSKER: Etter pågripelsen gjorde politiets kriminalteknikere flere undersøkelser i mannens bolig. Politiet mener han forsøkte å drepe en tenåring med øks like utenfor Foto: TV 2

Saken oppdateres

Fredag 14. oktober ble en tenåring angrepet av en mann med øks på en adresse ved Hjellestad i Bergen.

Angrepet skal ha skjedd i forbindelse med at en gjeng ungdommer lekte «ring og spring». TV 2 har fått opplyst at mannen sto og ventet på dem med øks i hagen da gjengen kom tilbake for fjerde gang.

Politiet har verken bekreftet eller avkreftet opplysningene.

Tenåringen fikk stygge skader, men er utskrevet fra Haukeland sykehus. Mannen ble pågrepet, og i dagene som fulgte utvidet politiet siktelsen til drapsforsøk.

UNDERSØKELSER: Politiet samlet inn eventuelle bevismaterialer på stedet. Foto: TV 2

Ba om varetektsfengsling

Politiet mente det var høy gjentakelsesfare, og ba derfor tingretten om varetektsfengsling i fire uker.

Det ble avvist av retten. Hans daværende forsvarer Fredrik Verling hevdet det ikke fantes noe historikk som skulle tilsi at det var fare for gjentakelse.

Det er naboer TV 2 har snakket med sterkt uenige i. De mener mannen har fremstått psykisk ustabil, og vært en fare for omgivelsene i lang tid.

Derfor slipper lagmannsretten ham fri

Tingretten sin avgjørelse ble anket av politiet, og nå har Gulating lagmannsrett kommet med sin avgjørelse. Der ble det også klart at mannen får slippe fri.

Lagmannsretten er enig i tingretten sin vurdering, og mener ikke det er fare for gjentakelse.

«Den volden han er siktet for å ha utøvd ble som nevnt utløst av en konkret handling.»

Gulating lagmannsrett skriver videre:

«Etter lagmannsretten sitt syn er det ikke til stede sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil gjenta straffbare handlinger av lignende voldelig karakter som den han er mistenkt for å ha gjort seg skyldig i.»

BOSTED: Ifølge kjennelsen har siktede blitt trakassert av personer i lengre tid. Foto: TV 2

«Trakassert»

Gulating lagmannsrett legger videre vekt på at siktede har vært «utsatt for en del trakassering fra ungdommer i området».

Ifølge kjennelsen vises det til vedleggssaker der siktede blir skildret som en person som lett blir sint når folk leker «ring og spring» ved huset hans.

Forsvareren: – Som forventet

Siktedes forsvarer Marius Wesenberg sier til TV 2 at løslatelsen var som forventet.

FORSVARER: Advokat Marius Wesenberg representerer den siktede mannen, og sier han har blitt plaget av ungdommer i årevis. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Lagmannsretten har gjort en svært grundig vurdering. Jeg har ikke snakket med min klient ennå, men vi har snakket om dette i forkant og han kommer naturlig nok til å bli veldig lettet, sier Wesenberg.

Forsvareren sier han ikke har lyst til å gå inn på klientens forklaring om hendelsen, men understreker at «ring og spring»-hendelsen fredagskvelden ikke var første gangen ungdommer plager ham.

– Han har vært plaget med dette i årevis, og det er snakk om opptil ti ulike hendelser på en kveld. Og det har ofte skjedd på fredager og lørdager. Han har fått helgene sine ødelagt, sier Wesenberg.

Uforstående til siktelsen

Siktelsen for drapsforsøk står fortsatt ved lag, selv om mannen nå er sluppet fri. Wesenberg sier siktelsen er noe påtalemyndigheten må ta stilling til etter hvert.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen om drapsforsøk, sier forsvareren.

– Hva tenker din klient om at naboer har følt seg utrygge på ham?

– Det har vi ikke diskutert grundig nok ennå. Det er mulig at dårlig naboforhold har sammenheng med trakasseringen.