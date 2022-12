Angelica gikk ned 50 kilo - slik gjorde hun det

I romjulen 2019 er Angelica Kivikoski (30) i barselperiode sammen med sønnen sin. Det er tungt å bevege seg, energien er ikke der og maten blir en trøst. I tillegg sover hun dårlig og har ofte hodepine.

På dette tidspunktet veier Kivikoski 120 kilo.

– Ofte kunne jeg sitte hjemme å grine fordi jeg ikke hadde det bra. Jeg var på mitt største og følte meg ikke som meg selv. Da tenkte jeg at det ikke kan fortsette slik, forteller hun til TV 2.

Kivikoski sitter på barseltreff sammen med en venninne da hun forhører seg om lavkarbokosthold, som venninnen har prøvd ut tidligere.

NED I VEKT: Kivikoski startet på lavkarbo-reisen i 2020 for å gå ned i vekt. Foto: Privat

– Hun hadde fått veldig god uttelling på lavkarbo, så jeg begynte å google etter mer informasjon. Den 3. januar 2020 bestemte jeg for å hoppe i det.

Raste ned i vekt

Da startet Instagram-kontoen @angelica_lavkarbo. Her begynte Kivikoski å dokumentere hele vektreisen sin - med oppskrifter og vektnedgang kilo for kilo.

Underveis spiste Kivikoski kun 20 gram karbohydrater om dagen og oppdaget at vekten raste nedover. I tillegg besøkte hun legen for rådføring og oppfølgning, forteller hun.

– Jeg prøvde hele tiden å komme inn i ketose. I løpet av en uke gikk jeg ned fire kilo. Mye av det var nok vann, men det ga en skikkelig motivasjon.

Hva er lavkarbo og ketose? Lavkarbo er en diett, som består av mindre enn 130 gram karbohydrater per dag, ifølge American Diabetes Association.





I ekstreme lavkarbodietter kan man gå ned til kun 20-30 gram karbohydrater per dag, som kalles «ketose»-dietten. Ketose oppstår når tilgangen til karbohydrater i form av glukose over noe tid er lav eller fraværende. Da vil kroppen i økende grad ty til fett i forbrenningen.

30-åringen husker ikke hvor mange kilo hun gikk ned til å begynne med, men plutselig en dag viste vekten 99 kilo fra 120 kilo. Mens vekten gikk nedover, fikk Kivikoski stadig flere følgere på Instagram.

– Instagram ble en slags matdagbok for meg. Jeg ville motivere meg selv og andre. Hvis jeg hadde en vanskelig periode, kunne jeg gå inn der og se hvor jeg ikke ville være, som var meg på det største.

OMELETT: En typisk dag for Kivikoski består ofte av mat med få karbohydrater, som for eksempel omelett. Foto: Privat

– I tillegg hadde jeg en fin heiagjeng med følgerne mine.

Det var spesielt én ting som overrasket Kivikoski stort da hun startet på lavkarbo.

– Jeg spiste meg rett og slett ned i vekt! Underveis har jeg alltid spist meg mett og aldri vært sulten. Det var stor kontrast til tidligere da jeg gikk på lavkalori-diett og trente samtidig. Da opplevde jeg dessverre mye sult.

Strikt lavkarbo

En typisk kostholdsdag for Kivikoski består ofte av knekkebrød eller omelett til frokost med masse pålegg, en salat til lunsj med proteiner og kjøtt og grønnsaker til middag.

– Jeg er ikke en typisk person som står på kjøkkenet i flere timer for å kokkelere. Her kan det gå i nakkekoteletter med sellerirotpuré eller lompepizza, forteller hun.

INSTAGRAM: Flere av middagene blir delt på Instagram-brukeren hvor Kivikoski oppdaterer følgerne sine. Foto: Privat

– Et lavkarbokosthold er ikke bare bacon og ost slik mange kanskje forbinder det med. Det handler om å kutte sukker, prosessert mat og stivelse. Spise rene produkter som kjøtt og fisk.

30-åringen innrømmer at hun tidligere har slitt med overspising.

– Tidligere klarte jeg ikke å stoppe. Hvis jeg spiser karbohydrater, kan jeg ofte spise et helt brød mens jeg tenker på hva jeg skal ha til middag. På lavkarbo blir jeg mett på en helt annen måte.

– Hvorfor vurderte du aldri å få profesjonell hjelp?

– Jeg kunne sikkert gjort det, men akkurat da så jeg ikke behovet for det. Nå føler jeg at jeg har skikkelig kontroll over meg selv, men jeg vet hjelpen er der dersom det skulle bli aktuelt for meg.

– Ellers er jeg ganske frisk og rask nå. Hadde ikke lavkarbo funket for meg, hadde jeg nok søkt hjelp, sier hun.

– Det ekstreme er ikke nødvendig

– Hvis man reduserer karbohydrater og i tillegg velger langsomme karbohydrater i kostholdet, har dette ganske positive konsekvenser for helsen. Man bør redusere matvarer som brød og bakst på fint mel, poteter, ris, pasta og sukker i det daglige kostholdet, forteller lege Fedon Lindberg til TV 2.

Lindberg er spesialist i indremedisin med spesialkompetanse i ernæring- og livsstilsmedisin - og har jobbet med kosthold i 32 år. Han står i tillegg bak Fedon Helse, som blant annet står bak kurs for vektnedgang.

– Et kosthold med moderat redusert karbohydrater ligger på rundt 130 gram karbohydrater. Det har stor betydning for risiko til å utvikle fedme og overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Jeg vil anbefale et karboredusert middelhavskosthold til folk flest, sier han.

LEGE: Fedon Alexander Lindberg har jobbet med kosthold i 32 år. Foto: Eddie Wilson

Lindberg er derimot tydelig på at det samme ikke gjelder et ketogent kosthold.

– Når det gjelder ketogent kosthold, den mer ekstreme varianten, er ikke dette et kosthold for folk flest. Det ekstreme er ikke nødvendig for de fleste, men kan ha absolutte fordeler ved for eksempel alvorlig fedme, dårlig kontrollert type 2 diabetes og epilepsi.

– Ketogent kosthold har også en del kontraindikasjoner - for eksempel nylig gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag de siste seks måneder, kronisk nyresvikt, leversvikt og hjertesvikt. Derfor bør det være en indikasjon for å begynne på et ketogent kosthold - og da skje ideelt under veiledning.

Tester taco-triks: – Funker helt fantastisk

Professor i ernæring Simon Nitter Dankel ved Mohn ernæringslaboratorium på universitetet i Bergen har forsket en del på lavkarbo og ser også fordeler med kostholdet.

– Lavkarbo kan være et svært godt alternativ, som en type middelhavskosthold basert på hele råvarer og lite ultraprosessert mat. Man går inn for en strategi hvor maten er både næringsrik og smakfull - samtidig som den gir god metthetsfølelse og mindre søtsug, og dermed gjør at man unngår å spise mer enn man trenger.

– Derfor kan det være en god strategi for vektnedgang, og også som del av en varig omlegging til sunnere levevaner.

Veien videre

Angelica Kivikoski klarte til slutt å gå ned over 51 kilo - til stor glede for 30-åringen. Vekten gikk fra 120 kilo til 69 kilo.

– Jeg stod og gråt på badet av glede.

Like etter fant 30-åringen ut at hun var gravid med sitt andre barn. En tung graviditet med bekkenløsning og ulike «cravings» førte tilbake til dårlige vaner.

– Men da datteren min kom til verden, gikk jeg rimelig kjapt tilbake på lavkarbokosthold. Jeg spiser ikke keto fordi jeg ammer, men spiser nå moderat lavkarbo, forteller hun.

FØR/ETTER: Underveis har Angelica tatt flere bilder av seg selv for å dokumentere prosessen. Foto: Privat

Kivikoski legger ikke skjul på at hun skal tilbake på ketokosthold når hun er ferdig med å amme. Planen er å gå på keto fram til hun har nådd trivselsvekten, men etter det, skal 30-åringen leve med moderat lavkarbokosthold.

– Først startet det som en diett, men nå har lavkarbo blitt livsstil. Jeg kommer til å unne meg et kakestykke i en bursdag, men med lavkarbo kommer mer kontroll.

– Mange bruker ofte lavkarbo som en diett og går opp igjen flere av kiloene. Hvis du fortsetter med gamle vaner, vil du gå opp igjen. Det fikk jeg dessverre erfare.