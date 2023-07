Angelica (42) tok rentegrep: – En panikkløsning

Hver sommer pleier trebarnsmor Angelica Turøy (42) å ta med ungene på bilferie. Slik blir det ikke i år.

– Minstemann spurte meg hva vi skulle i ferien. Jeg svarte at vi ikke hadde noen planer. Vi kan gjerne dra på kino, men vi får se, forteller hun, og legger til:

– Det er det som beskriver min økonomiske situasjon nå.

Det lille huset på Sotra utenfor Bergen har vært familiens hjem i rundt 16 år. Da Angelica og barnas far gikk fra hverandre, fikk hun startlån fra Husbanken via kommunen. Dermed kunne ungene fortsette å bo i området de hadde vokst opp i.

I mange år har hun klart å betjene lånet alene. Men så kom panikken.

– Fra i år til i fjor har utgiftene til lånet steget med rundt 3500 i måneden. Det kjennes, sier hun.

FAMILIEHJEM: Her på Sotra har trebarnsmoren bodd i rundt 16 år. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Full rentefest hos DNB

På litt over ett år har Norges Bank hevet styringsrenten fra 0,75 prosentpoeng til 3,75. Flere av bankene følger etter, og har hevet utlånsrenten betydelig.

Dette tjener bankene store penger på.

Onsdag kunne DNB presentere rekordresultater for andre kvartal. Storbanken hadde netto renteinntekter på 15,2 milliarder kroner. Aldri tidligere har banken tjent så mye på renter i løpet av ett kvartal.



På samme tid peker mye i retningen av at stadig flere norske husholdninger har økonomiske utfordringer.

– Når vi har mange kunder, blir det store tall. Vi er opptatt av å ha konkurransedyktige priser. Det opplever vi at vi har, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

– Fikk panikk

Regningen for bankenes gode resultater, havner blant annet hos låntakere som Angelica.

– Jeg kjente at jeg fikk panikk da renten økte, og hørte at den skulle øke enda mer.

På et tidspunkt spiste utgiftene til boliglånet nesten halvparten av Angelicas inntekt. Trebarnsmora, som nylig søkte om uføretrygd, så seg dermed nødt til å ta grep.

– Jeg undersøkte med kommunen om jeg kunne få slippe å betale avdrag i ett år. Det anbefalte de ikke, da månedsbeløpet ville bli høyere etter det året.

RENTEHEVNING: I mai tok Angelica kontakt med kommunen, etter at hun fikk beskjed om at renten på lånet hennes ble hevet ytterligere. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Løsningen ble at hun i tiden framover betaler noe mindre i avdrag, og dermed mindre ned på lånet.

Hun mener det var helt nødvendig.

– Det er gjerne bare en panikkløsning der og da. Jeg kjente på meg selv at jeg klarte å slappe mer av når jeg fikk den løsningen. Hvor mye det hjelper om et år, vet jeg ikke. Da blir det gjerne nye utfordringer, når avdragene skal betales igjen. Det har jeg tenkt mye på.

Hun er langt ifra den eneste som nå tar grep om egne boligutgifter.

Intrum: – Aldri sett tidligere

Intrum, som administrerer slike lån fra Husbanken, har den siste tiden sett en generelt økende pågang av denne typen henvendelser.

Det forteller administrerende direktør i Intrum Norge, Steinar Nielsen, til TV 2.

– Den store endringen vi ser nå, er at det kommer mange spørsmål om utvidet løpetid på lånene. Dette har vi aldri sett tidligere. Det er nok flere årsaker til dette, men at rentehevingene nå virkelig begynner å bite, er hevet over enhver tvil.

Startlånsordningen er noe ulik mer ordinære boliglån. Blant annet fordi en har mulighet for søke om 50 års total nedbetalingstid, mot 30 år som vanligvis er maksimal løpetid.

DNB: – Flere henvendelser

Også bankene merker økt pågang.

– Vi merker at det er mange flere som ønsker å snakke med oss, og det synes vi er veldig fint. De ønsker egentlig å sparre på hvilke grep de kan gjøre med økonomien sin, sier konserndirektør for privatmarkedet, Ingjerd Blekeli Spiten.

Onsdag presenterte storbanken sin rapport for andre kvartal.

Her kom det fram at banken likevel ikke ser en merkbar økning i søknader om avdragsfrihet det siste kvartalet.

– Nordmenn ønsker å betale ned på lånet sitt, men kanskje de ønsker å forlenge en løpetid eller betale litt mindre, fortsetter Blekeli Spiten.

Dersom en låntaker betaler mindre ned på lånet sitt i en periode, kan man risikere å måtte betale betydelig mer på et seinere tidspunkt.

– Blir ikke det bare å skyve på problemene?

– I noen tilfeller vil det kanskje bety det. Det er derfor det er viktig med den gode praten. Hver økonomi er individuell, svarer konserndirektøren.

BEKYMRET: Trebarnsmoren er bekymret for den økonomiske fremtiden. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– En kjempebekymring

Trebarnsmor Angelica på Sotra er redd for at det nettopp er det hun gjør når hun nå har utsatt noe av nedbetalingen, da hun samtidig risikerer at renten fortsetter å stige på lånet.

– Penger betyr ikke alt. Det gjør egentlig ikke det. Men når du har faste utgifter og barn som skal forsørges, så blir det en kjempebekymring, sier hun.



Dersom det virkelig skulle knipe til, er salg av huset absolutt siste mulighet. Angelica håper samtidig at det ikke skal bli nødvendig.

Føler seg heldig

Renteutfordringene kom på samme tid som strømregningene begynte å tære på familiens økonomi.

Også her tok trebarnsmoren grep.

Varmepumpen har stått stille siden desember, varmekabler i stuen er slått av. Vedovn er installert med hjelp fra foreldre, og pysjen er til tider byttet ut med ullundertøy og ullsokker.

Hun tror det er mange flere som henne, som strever med å få endene til å møtes. Hun mener likevel at hun er heldig.

– Jeg vet at det ikke er alle som kan få den samme hjelpen som jeg har fått. Min mor og far stiller opp i tide og utide. Å vite at jeg har de, er en kjempetrygghet for meg. Det kunne gått mye verre. Hadde det ikke vært for de, hadde jeg ikke hatt bil, blant annet.