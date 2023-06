Anette Trettebergstuen: – Tar konsekvensen, og går av

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) kommenterer fredag spørsmål om habilitet etter at opplysninger om styreutnevnelser er kommet fram.

På en pressekonferanse bekrefter en tydelig preget Trettebergstuen at på grunn av feil hun har gjort tilknyttet hennes habilitet, har hun valgt å gå av som kultur- og likestillingsminister.

– Jeg har gjort flere alvorlige feil i håndteringen av min egen habilitet. Jeg har ikke vært bevisst hvordan inhabilitet skal håndteres, sa hun på pressekonferansen.

– Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensen av mine feil, og går av.

GÅR AV: Trettebergstuen bekrefter at hun går av som minister. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Trettebergstuen opplyser om at hun tok kontakt med Statsministerens kontor på tirsdag, og at hun tok avgjørelsen om å gå av som minister på torsdag.

Hun bekrefter og at statsminister Jonas Gahr Støre ikke ba henne om å gå av, og at det er hennes egen avgjørelse.

– Jeg er flau

Det var etter at kunnskapsminister Tonje Brenna på tirsdag opplyste om at hun hadde gjort habilitetsfeil, at Trettebergstuen også begynte å sjekke hennes egne vurderinger.

OSLO: Nyheten om at Trettebergstuen går av som kultur- og likestillingsminister orienterte hun selv om på en pressekonferanse. Foto: Tom Rune Orset / TV2

Det har siden blitt grundig gjennomgått alt. Det ble i denne gjennomgangen funnet flere habilitetsfeil.

– Jeg har ikke vært bevisst i hvordan inhabilitet skal håndteres, sier hun.

Dette ble gjort feil Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalgetnovember 2021.

Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022

Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styre til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

Oppnevnelse av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

– Jeg er flau, lei meg og skammer meg over feilene jeg har gjort.

Trettebergstuen opplyser at hun er venner med alle de nevnte personene som hun er inhabil over.



– Jeg er utrolig lei meg for at mine feil også går ut over andre; alle de fantastiske menneskene i kultur- og likestillingsfeltet, partiet, mine kolleger i regjering og alle andre jeg nå har skuffet, sier Trettebergstuen.



– Erkjenner feilene

Trettebergstuen opplyser om at hun ikke har vært klar over at når man er inhabil, kan man heller ikke foreslå personer man er inhabil overfor, til et verv uten å samtidig be om settestatsråd.

– Det er ene og alene mitt ansvar.

Fakta om Anette Trettebergstuen (42): * Født i mai 1981 * Studerte statsvitenskap og offentlig styring ved Universitetet i Oslo * Har representert Hedmark på Stortinget siden 2005. Nestleder i familie- og kulturkomiteen 2015–2021 * Ble utnevnt til statsråd i Ap-Sp-regjeringen i oktober 2021. Gikk av 23. juni 2023. * Medlem av Hamar kommunestyre fra 1999 til 2007. Leder Hedmark Europeisk Ungdom 1998–2000. Medlem Europeisk Ungdoms sentralstyre 2000–2001. Politisk nestleder Europeisk Ungdom 2001–2002. Leder Hedmark AUF 2002–2004. Politisk rådgiver Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2003–2005. Styremedlem i Arbeiderpartiets homonettverk 2005–2006. Medlem DNAs sentralstyre fra 2009. * Kåret til «Norges mektigste lesbiske kvinne» i både 2009 og 2010 * Mottok i 2018 Sørlandets litteraturpris for boka «Homo» sammen med Bård Nylund. Kilder: Stortinget, Wikipedia, NTB.



Hun beklager på at aller sterkeste at det har blitt gjort flere habilitetsfeil.

– Jeg er svært lei meg for dette her. Jeg erkjenner at feilene jeg har gjort er svært alvorlige brudd på habilitetsreglene.

På spørsmål om hun burde på forhånd forstått at det ble gjort habilitetsfeil, svarer hun at det burde hun selvfølgelig gjort.

– Jeg har hatt en gjennomgående feil vurdering av min habilitet og håndtering av habilitetsregelverk. Min vurdering av habiliteten til Renate Larsen var feil. Det innser jeg nå.

I tillegg til å beklage at hun har gjort habilitetsfeil, beklager hun og at det går utover hennes kolleger.

– Det er klart at politikere som ikke forstår habilitetsregelverk og derfor begår brudd på det, ikke er tillitsskapende.

– Det er jeg svært lei meg for, at dette går ut over både mine kolleger i regjering, alle andre politikere og alle andre jeg nå har skuffet.

– Ikke for vanskelig

Tirsdag ble det klart at kunnskapsministeren Tonje Brenna hadde gjort flere habilitetsfeil. Dette skapte flere reaksjoner.

Brenna informerte selv om feilene som var blitt gjort, og beklaget disse.

Til tross for at to ministre har innrømmet habilitetsfeil, med bare få dagers mellomrom, mener Trettebergstuen at reglene ikke er for kompliserte.

FEIL: Kunnskapsministeren Tonje Brenna opplyste tidligere i uken at hun har gjort habilitetsfeil. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Jeg tror ikke habilitetsreglene er spesielt vanskelig. Mitt problem er at jeg ikke har satt meg godt nok inn i dette og det burde jeg ha gjort.

– Statsrådene har selv ansvaret for det vi gjør i departementene og har ansvaret selv for å følge alt regelverk, også habilitetsregelverket.

Habilitetseksperten Jan Fridthjof Bernt sier imidlertid til TV 2 at habilitetsspørsmål er vanskelig.

– Stadig vekk gjøres det feil. Reglene er så lite presise. Denne saken viser at politikere må passe på å ikke bevege seg nær grensen, sier Bernt.