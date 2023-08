Anette-Emilie vart mor som 48-åring

Anette-Emilie Gangstø og kjærasten Oddvar gifta seg i 2020. Saman flytta dei inn i nabohuset til Oddvar sine foreldre i Holmefjord i Bjørnafjorden kommune.

Her ønska dei å kanskje kunne få ei barn saman. Likevel hadde dei slått seg til ro med at det var lite truleg. Begge var blitt over 40 år da dei vart gift.

Men like før jul i 2022 fekk dei seg ei overrasking.

Mirakelet

– Det er eit aldri so lite stort mirakel, seier Anette-Emilie og syner veg inn til stova.



DEN NYE KVARDAGEN: Det vart plutseleg ein ny kvardag for ekteparet Anette-Emilie og Oddvar. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

I ei krybbe på stovegolvet ligg ein liten krabat. Det er han Anette-Emilie beskriv som det vesle, store mirakelet.

Nathanael kom til verda for berre to veker sidan.

Oddvar har to born frå før. For Anette-Emilie har det alltid vore ein draum å bli mor.

Ekteparet hadde likevel akseptert at det kunne bli vanskeleg for Anette-Emilie å få born. For kvinner vert det meir vanskeleg å få born dess eldre ein vert.

Når ein nærmar seg 50 år er det høgst uvanleg ein får born for første gong og sjeldan ein vert gravid utan nokon form for hormonell behandling.

UVENTA, MEN GLEDELEG: Ekteparet hadde ikkje sett føre seg at dei skulle få eit born saman. Men gleda var stor når vesle Nathanael kom til verda. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Men utover hausten i 2022 merka ho at det var noko som var annleis. Ho oppdaga ho var blitt gravid. Heilt utan bruk av hormonbehandling eller assistert befruktning.

– Det er vel berre under ein prosent sjanse for å bli gravid. Sikkert oppe i 90–95 prosent sjanse for å miste. Det er promillesjanser. Vi tenkte vel eigentleg at det kom til å gå gale, seier Anette-Emilie.

Uroa, men ikkje redd

Ekteparet var budde på at det kunne kome til å gå gale undervegs i svangerskapet. Dei tok eit val om å ikkje fortelje om graviditeten til dei rundt seg.

Dess eldre mor er under eit svangerskap, dess høgare vert risikoen for at det er noko som kan gå gale.

Men dei fant ei støtte i trua si.

– I starten sa vi, okei Gud, vi har bede til deg. Trur ikkje dette kjem til å gå bra. Vi kjem sikkert til å få ein abort. Det er jo det som er det vanlege. Den overgjevnaden der har gjeve ein utruleg tryggleik, seier ho og ser bort på ektemannen.

Ekteparet kjende tidvis på ei uro, men aldri ei frykt under svangerskapet. Men sjølv då dei kom til dei viktige vekene der det er mogleg å redde barnet om noko går gale, tok dei ikkje av.

GLEDE: Endeleg kan mor og son leike saman og nyte dagane. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Oddvar seier han vart letta når Anette-Emilie var ferdig med keisarsnittet og sonen var kome til verda.

– Eg var letta over at det gjekk bra med Anette-Emilie og eg var letta over at det gjekk fint med Nathanael.



– Første kvelden da han var kome til verda, duppa eg av i nokre minutt på golvet ved sidan av han. Når eg vakna måtte eg opp og sjå korleis det gjekk med han. Eg måtte sjå at han pusta. Eg måtte sjekke at alt var som det skulle vere, seier han.



Ekteskap = born?



Det er ekstremt uvanleg at kvinner i hennar alder klarer å bli gravide på naturleg måte. Ettersom det er so sjeldan er også statistikken på område høgst avgrensa.

Ein vikarlege ekteparet møtte på hadde tidlegare jobba på laboratoriet. Han sa han trudde det var i alle fall 20 år sidan nokon i Anette-Emilie sin alder var blitt naturleg gravid.

Inger Øverlie jobbar som gynekolog og dagleg leiar ved fertilitetsklinikken Medicus i Oslo.

Ho har aldri høyrt om folk som har blitt naturleg gravid når ein er blitt over 45 år.

UVANLEG: Inger Øverlie seier det er tilnærma umogleg å klare å bli gravid når ein nærmar seg 50 år og beskriv graviditeten som uvanleg. Foto: Mathias Moen / TV 2

– Eg vil nesten seie det er umogleg. På eiga hand er det veldig vanskeleg, seier Øverlie.

Men ho har ein liten teori om at det ferske ekteskapet mellom Oddvar og Anette-Emilie kan vere svaret på korleis det var mogleg for ekteparet å få eit born.

– Ein har ein teori om at det påverkar hormona. Desse overordna hormona som ein produserer i hypofysen og som då kan påverke modning av egg.



Ei lys framtid

Men på Tønnegarden i Holmefjord er dei ikkje i tvil om kva som er årsaka til at Nathanael kom til verda.

– Eg vil kalle det eit Guds mirakel. Det er Gud som har gjeve oss Nathanael, seier mor.



Men uansett om det er eit Guds mirakel eller bryllaupet som gjorde at ekteparet fekk sonen Nathanael, er gleda stor.

– Han er ein veldig roleg, liten krabat. Det kan jo vere at det vart tenkt at vi skulle få ein som var litt roleg sidan vi er so gamle, ler ekteparet.



SNART VERT HAN STOR: Tida vil fly og Nathanael vil vekse til. No tenkjer foreldra over alt dei skal få gjort saman. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

No flyr tankane til alt dei skal gjere og oppleve i framtida.

Far Oddvar har planar om at sonen skal få oppleve litt av kvart når han veks opp.

– No skal han ut å snuble og klatre i tre, stå på vasski og køyre firhjuling.