Anette (42) var på sopptur – så forsvant bakken under henne

Søndag ettermiddag var Anette Holand-Nilsen (42) ute på sopptur i Hamarøy kommune, i et område der hun har gått mange ganger tidligere.

Men istedenfor å gå mot den gamle traktorveien hun pleier, valgte Holand-Nilsen å gå skrått over en liten slette for å korte ned turen.

Da fikk hun seg en brå overraskelse.

– Plutselig bare forsvant bakken under meg, og så hang jeg bare etter fingertuppene på en kant, forteller Holand-Nilsen.

– Ville tatt ukesvis

PÅ TUR: Anette Holand-Nilsen (42) skulle plukke sopp - men turen tok en brå vending. Foto: Privat

Holand-Nilsen kjente at hun hadde beina i vann, og prøvde å fiske mobilen opp fra jakkelomma med den ene armen, mens hun holdt seg fast med den andre.

I fallet hadde hun imidlertid mistet brillene sine, så da hun forsøkte å låse opp mobilen, glapp taket med den andre armen også.

Da stod hun plutselig med vann til livet.

Med to og en halv meter fra bunnen og opp, nådde hun ikke kanten, og hadde ikke mulighet til å komme seg opp på egenhånd. Holand-Nilsen frykter det ville gått lang tid før noen hadde funnet henne.

GODT GJEMT: Hullet var godt tildekket med gress, og dermed vanskelig å se. Foto: Privat

– Det ville i beste fall tatt ukesvis. Det skjedde rett ved mitt barndomshjem, og jeg hadde kjørt dit for å skrive en eksamen. Familien min visste at jeg skulle ha litt ro og fred, så jeg tror kanskje ikke noen hadde etterlyst meg veldig fort – for jeg skulle jo være i fred.

At hun var snarrådig og fikk tak i mobilen kan dermed ha vært avgjørende for at det endte godt. Redningen viste seg nemlig å ikke være langt unna.

– Heldigvis hadde jeg telefonen i hånda, for da var jakkelommen min under vann. Jeg fikk ringt min bror som ikke bor så langt unna, og spurte om han kunne komme og hjelpe meg, forteller 42-åringen.

– Kjempeskummelt

Ved hjelp av kartfunksjonen på Google Maps fikk hun sendt nøyaktig posisjon til broren. I løpet av 20 minutter hadde han funnet det som viste seg å være en usikret brønn.

– Han strakk hånda ned og fikk dratt meg opp, forteller Holand-Nilsen.

I fallet pådro hun seg ribbeinsbrist og vridning i et kne, i tillegg til forslått nakke og skulder – men er bare glad det ikke gikk verre.

– Jeg ramlet jo på betong. Hadde jeg slått hodet, er det ikke sikkert jeg hadde holdt meg våken, sier hun.

LANGT OPP: For Holand-Nilsen, som er 170 centimeter høy, var det ikke mulig å få tak i kanten igjen. Foto: Privat

Holand-Nilsen frykter også at det kunne gått skikkelig galt om det var et barn som var så uheldig å gå på brønnen.

– En unge kunne ikke stått og hatt hodet over vann, og et dyr ville heller aldri kommet seg opp igjen. Så det er kjempeskummelt, rett og slett.

Vil bevisstgjøre

Holand-Nilsen kontaktet kommunen for å advare om brønnen, og å samtidig gjøre oppmerksom på at både kommuner og grunneiere rundt omkring kan ha usikrede brønner – uten å være klare over det.

TIL LIVET: Hovland-Nilsen ble stående med vann til livet. Hun forteller at da hun kom opp var hun så nedkjølt at leppene var blå i flere timer. Foto: Privat

– Det er antakeligvis helt grusomt for en grunneier å få beskjed om at noe sånt har skjedd. Jeg ønsker å skape en bevissthet om at det kan være mange sånne feller rundt omkring, som vi som går i skog og mark ikke vet om.

I brønnen hun selv ramlet ned i, har de plassert en stige, for å markere hullet.

– Men jeg håper det hullet blir tettet for alltid eller at brønnen blir tilintetgjort. For den er jo konstruert for å holde på vann, og det gjør den i aller høyeste grad.

TV 2 har kontaktet Hamarøy kommune, som ikke hadde anledning til å besvare TV 2s henvendelse onsdag.