Andrej Medvedev møter i retten: Erkjenner delvis straffskyld

OSLO TINGRETT (TV 2): Den 26 år gamle Wagner-avhopperen Andrej Medvedev er tiltalt for å ha påvirket politiet, vold og bæring av luftvåpen.

Tirsdag møter Andrej Medvedev i Oslo tingrett, tiltalt for vold, motarbeiding av politiet og bæring av luftvåpen.

Wagner-avhopperen nekter straffskyld for å ha gjort motstand mot politiet da han ble fraktet til sentralarresten etter at slagsmål på byen natt tidlig om morgen 22. februar i år.

Han erkjenner at han hadde deltatt i en slåsskamp utenfor Andys pub i Stortingsgata før han ble pågrepet.

Hadde luftvåpen i beltet

Politiet har også tatt ut en tilleggstiltalte for bæring av våpen, etter at Medvedev ble tatt med et luftvåpen i bukselinningen da han besøkte Ibsen Kiosk i Oslo sentrum 14. mars.

Han erkjenner straffskyld for dette.

Medvedevs forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, har tidligere sagt til TV 2 at hendelsen med politiet 22. februar er en misforståelse.

– Han sier at det var en misforståelse på byen etter konsumering av alkohol, og har forklart at han ikke skjønte hva som skjedde da politiet kom til stedet, har Brynjulf Risnes tidligere uttalt.

Vil ikke oppgi adressen

Innledningsvis i retten tirsdag, ville ikke den antatte Wagner-avhopperen opplyse om hvor han bor.

– Jeg kan ikke si det når pressen er til stede, sa Medvedev.

– Det går fint, du kan skrive det ned på en lapp og gi det til oss etterpå, svarte tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech.



