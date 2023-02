Andreas (37) leier halve boligen – men bor i hele

Å kjøpe bolig i storbyene er nært umulig for single førstegangskjøpere. På en litt utradisjonell måte fikk Andreas Skagemark tak i drømmeleiligheten sentralt i Oslo.

Høsten 2024 skal førstegangskjøperen Andreas Skagemark flytte inn i en splitter ny leilighet på Vollebekk i Oslo. Han eier litt over halve boligen, men skal bo i hele.

Skagemark har kjøpt 60 prosent av boligen gjennom Obos sin boligkjøpsmodell «Deleie», som er en form for «Leie til eie».

Han får da leie den delen han selv ikke eier. Når han har spart opp nok egenkapital, kan ha kjøpe mer av leiligheten.

– Jeg har kjøpt 60 prosent til å starte med, men jeg kjøpte den for cirka et år siden, og jeg ser allerede nå at jeg kan gå opp til 70 ganske snart, sier Skagemark.

Men målet er å til slutt kjøpe hele leiligheten og eie alt selv.

– Jeg har kjøpt til den summen jeg har finansieringsbevis til i dag, så vil jeg øke den prosenten i fremtiden til jeg til slutt eier hele leiligheten, sier Skagemark.

– Det vil nok ta et par år, men forhåpentligvis innen ti år kanskje.

– Var det aktuelt å kjøpe leilighet litt lengre unna sentrum for å få det billigere?

– Jeg har livet mitt med venner, jobb og fritid i Oslo sentrum, så jeg ville ikke så langt bort fra byen. Målet var å kjøpe så nært byen som mulig, sier Skagemark.

– Flere skal få muligheten til å eie

Det finnes flere alternative veier inn på boligmarkedet. Har man ikke tilstrekkelig egenkapital, men høy betalingsevne, er det likevel veier til drømmeboligen.

Flere modeller er tilgjengelige på markedet, men «Leie til eie» er den modellen som er mest populær blant boligkjøperne.

«Leie til eie» har de siste årene blitt testet ut i ulike versjoner av flere boligbyggerlag over hele landet.

Obos har gjort stor suksess med deres versjon av modellen. De kaller det for «Deleie» og kjøperne må eie en del av boligen fra start.

Dette er Obos Deleie: Gjelder kjøp av nye boliger for Obos sine medlemmer.

Boligkjøperen må kjøpe 50, 60, 70, 80 eller 90 prosent av boligen ved start.

Resterende del av boligen leies av Obos for markedspris.

Når man har spart opp nok egenkapital, kan man kjøpe seg opp helt til man eier hele boligen.

Man kan selge når som helst etter overtakelse.

– Vi har solgt cirka 1100 leiligheter med boligkjøpsmodellene våre, sier leder for boligkjøpsmodeller i Obos, Ingjerd Sælid Gilhus.

SENKER TERSKELEN: Ingjerd Sælid Gilhus hos Obos forteller at de jobber for å senke terskelen for å komme inn på boligmarkedet. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Av de to modellene de tilbyr er det «Deleie» som gjør det klart best. Bare i 2022 solgte de 328 boliger med modellen.

Sælid Gilhus kan også fortelle at 40 prosent av alle de nye boligene solgt i fjor har vært med boligkjøpsmodeller.

– Vi ser at etterspørselen har økt betraktelig. Hovedformålet vårt er at veldig mange flere skal få muligheten til å eie egen bolig, sier Sælid Gilhus.

Suksess hos kundene

Det er ikke bare Obos som har «Leie til eie». Hos Usbl tester de ut en annen form for modellen.

Dette er «Leie til eie» hos Usbl: Gjelder kjøp av nye boliger for Usbl sine medlemmer.

Boligkjøperen inngår en leieavtale og opsjonsavtale. Man har da rett til å kjøpe boligen til en forhåndsbestemt pris.

Kjøperen leier boligen i inntil fem år når boligen er ferdig bygget.

Underveis i leieperioden og byggeperioden sparer man opp egenkapital til å kjøpe boligen man leier i.

Når det er tid for å kjøpe, blir eventuell verdistigning i boligen vurdert som kjøperens egenkapital.

På lik linje med Obos opplever de at kjøperne tar modellen inn i varmen. De har søkere på alle boligene med «Leie til eie».

Det er ikke lenge siden Usbl startet med «Leie til eie». Nå er fortsatt i oppstartsfasen.

TESTER MODELLEN: Det er ikke lenge siden USBL lanserte «Leie til eie». Hallvard Bratberg forteller at medlemmene deres liker produktet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det som vi har testet frem til nå er cirka 20 boliger som enten er planlagt i salg, eller som har vært i salg, sier direktør for kommersiell utvikling i Usbl, Hallvard Bratberg.

Disse boligene er fordelt på tre boligprosjekter i byer på Østlandet.

Ville kjøpe nytt

Da Skagemark skulle kjøpe bolig, visste han akkurat hva han ville ha. Han ville ha en ny bolig, for da slapp han alt stresset med budrunde.

Men som singel førstegangskjøper strakk ikke egenkapitalen seg til en leilighet i storbyen. Han hadde ikke spart opp lenge nok.

– Leiligheten er verdt 4,2 millioner kroner. Det hadde jeg ikke fått et finansieringsbevis til, sier Skagemark.

«Leie til eie» ble derfor en god løsning for førstegangskjøperen.

Leien han må ut med ligger på rundt 5000 kroner i måneden når han selv eier 60 prosent.

IKKE FERDIG BYGGET: Andreas Skagemark synes det er vanskelig å forestille seg hvordan det blir å bo i den uferdige leiligheten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Selv om leiligheten ikke er ferdig bygget enda, ser Skagemark for seg at det blir fint å bo på Vollebekk.

– Jeg forestiller meg at Vollebekk blir det nye Ensjø. For noen år siden var det litt øde og bortglemt, men nå og fremover blir det en veldig levende bydel.