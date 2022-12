Andrea Sveinsdottir har fått påvist alvorlige celleforandringer

Tidlig på høsten begynner den norske influenceren Andrea Sveinsdottir (28) å kjenne på smerter nederst i magen.

Hun bestemmer seg for å oppsøke lege.

– Jeg tok noen tester, men bestemte meg i tillegg for å ta en celleprøve på grunn av «sjekk deg»-kampanjen. Magesmertene viste seg faktisk i ettertid ikke å være relatert til celleforandringer, forteller Sveinsdottir til TV 2.

Kort tid etter drar 28-åringen og kjæresten Morten Dalhaug på ferie til Thailand når legen ringer med en beskjed:

– Legen fortalte at jeg hadde fått påvist alvorlige celleforandringer. Det var en overraskende beskjed å få - for jeg regnet jo med at alt skulle være bra.

Hatt celleforandringer tidligere

Influenceren er kjent gjennom flere år som toppblogger - og i senere tid fra «Love Island» - der hun ble kjent med sin kjæreste Morten Dalhaug.

Hver uke oppdaterer paret om forholdet i podkasten «Parprat» - der Sveinsdottir fortalte om svaret på celleprøvene først.

Til TV 2 utdyper 28-åringen at hun har tatt livmorhalsprøven ved flere anledninger tidligere.

– I 2019 tok jeg en test og fikk beskjed om milde celleforandringer. Da ble jeg utrolig bekymret, men fikk beskjed om at det ikke var farlig og at det trolig ville gå tilbake til seg selv.

Riktignok tok Sveinsdottir en ny prøve ett år senere:

– Da var testene helt fine, men siden har jeg vært veldig bevisst på dette og testet meg. Det viste seg å være veldig viktig for min del, forteller hun.

Den vanligste kreftsykdommen

Livmorhalskreft er en av de vanligste kreftsykdommene hos unge kvinner. Rundt 7000 behandles for celleforandringer hvert år, som kan være forstadiet til livmorhalskreft.

I 2021 var det 345 personer som fikk påvist livmorhalskreft, ifølge Kreftregisteret.

Nysgjerrig på hvordan prøven tas? Her tar TV 2-reporteren livmorhalsprøven på direkten:

– Livmorhalskreft er en kreftform, som vi håper å bli helt kvitt. Det kan skje av to grunner: HPV-vaksinen og screeningprogrammet vårt, forteller generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Mellom 70 til 90 personer dør av livmorhalskreft hvert år. En langvarig infeksjon med HPV-viruset er årsaken til livmorhalskreft i 99 prosent av tilfellene.

– Vi anbefaler sterkt at alle kvinner tar livmorhalsprøven når de får invitasjon til dette. Jeg vil si at det er en av de viktigste livsforsikringene vi kvinner kan få, forteller hun.

Symptomer på livmorhalskreft: Livmorhalskreft på et tidlig stadium gir ofte ingen symptomer - og oppdages kun dersom man tar celleprøve. Blødninger fra skjeden etter samleie eller fysisk aktivitet

Blodig og illeluktende utflod

Uregelmessig menstruasjon

Blødninger etter du har passert overgangsalderen

Smerter i underlivet, magen eller korsryggen

Forberedt på dårlige nyheter

Forrige uke besøkte Sveinsdottir legen for ytterligere undersøkelser etter en hasteinnkalling. Denne gangen er hun mer forberedt på dårlige nyheter og konisering - altså en kirurgisk behandling.

Svaret på resultatet får hun over nyttår.

– Jeg er ikke så redd lenger. Takket være flinke folk i helsevesenet, som har gitt meg god informasjon underveis, er jeg mer forberedt.

Influenceren har én oppfordring til alle kvinner:

– Sjekk deg! Jeg er så takknemlig for at jeg gjorde det. Dra til legen dersom du har noe som plager deg. Det er bedre å sjekke engang for mye.