Andrea ble begravet i skredet – nå holder ekspertene pusten før påskeferien

TATT AV SKRED: Andrea Mannberg hørte et tydelig drønn på tur i fjellet. Like etter ble hun truffet av en to meter høy bølge av snø. Foto: Martin Stefan

– Vi sitter og biter negler, for dette er den perfekte stormen på mange måter. Det er kaldt, klart og nydelig vær, men også vanskelig snødekke med mye vind. Og nå kommer påsken.

Det sier Audun Hetland, som er leder ved kompetansesenter for snøskred ved Universitetet i Tromsø.

De neste dagene har Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen faregrad rød, der ferdsel i skredterreng ikke anbefales. Flere steder står man nå overfor store værendringer.

Flere evakuert

Torsdag ettermiddag ble innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik og Vasstrand i Troms evakuert på grunn av snøskredfaren.

ADVARER: – Vi sitter og biter negler, sier Audun Hetland, leder ved kompetansesenter for snøskred ved Universitetet i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Hetland er klar på at folk må være forsiktige nå når påskeferien står for tur.

– Snøen ligger der, hvit og fin som ei dyne, men plutselig blir paradiset til helvete. Dessverre får vi en mer utfordrende snødekke og vanskeligere forhold på vei inn i påsken, sier Hetland.

– Det er vanskelig å forestille seg å være i et snøskred uten å ha vært i det. Det går fra himmel til helvete på ett sekund, så ikke bli for tøff i trynet, advarer han.

Ikke beste dagen

De siste 15 årene har 98 personer mistet livet i snøskred. Så langt denne sesongen har to dødd. I februar 2014 kunne Andrea Mannberg fort blitt en del av den dystre statistikken.

Sammen med kjæresten Martin Stefan og turvenninnen Maria Hedberg var er hun på helgetur i Kittelfjäll i Sverige.

Det er vind, kraftig snøfall og dårlig sikt. De tre turvennene bestemmer seg likevel for en enkel søndagstur før hjemreise. De står ved tregrensen og planlegger hvordan de skal komme seg trygt ned, og bort fra det bratte terrenget over dem.

Martin går først. Så hører de drønnet.

«Det er fjellet som sier at vi ikke skal være her. Vi må snu», sier Martin, og begynner å rygge.

SKADET: Andrea Mannberg blir fraktet ut av fjellet. Foto: Martin Stefan

Dødsbølge

Andrea vender blikket mot Martin, det ser ut som han løper bakover på skiene.

Hun vender blikket oppover – og hundre meter unna ser hun en to meter høy bølge av snø som kommer dundrende mot dem.

Skredet skal vise seg å være mellom tre og fem hundre meter bredt. og nesten en halv kilometer langt.

De tre vennene blir kastet framover og på hodet inn i trærne, før de blir delvis begravd. På det Andrea kaller «en eller annen mirakuløs måte», slipper alle unna med mindre fysiske skader; Andrea med to brukne ben, sprekk i haken og et blått øye, mens Martin slipper unna med lyskestrekk og et blåmerke.

Maria, derimot, er ikke like heldig: hun har brukket lårbenet, noe som potensielt kan være svært alvorlig, og gi store, indre blødninger. Faren for sirkulasjonssvikt (sjokk) kan være stor.

PÅ SYKEHUSET: Slik så det ut da Andrea Mannberg lå på sykehuset etter å ha blitt tatt av skredet. Foto: Andrea Mannberg

Et grusomt skrik

Andrea pauser i fortellingen. Selv om det har gått ni år og hun har fortalt om det som skjedde flere titalls ganger, så tar hun alltid til tårene når hun forteller om venninnen.

– Hun lå bare delvis begravet, og klarte å få løs hodet og overkroppen selv. Men da Martin satte spaden i noe han ikke trodde ikke var kroppen hennes, satte hun i et skrik. Et skrik som... jeg har aldri hørt den smerten tidligere...

– Det var det brukne benet som han satte spaden i.

– Men hun overlevde. Alle overlevde, sier Andrea.

Skredet gikk i 12-tiden på dagen. Selv om ulykken skjedde bare en kilometer fra bebyggelse, tok det til sammen syv timer å få fraktet de tre vennene ut av området og til nærmeste sykehus.

Ble skredforsker

Ni år etter ulykken i Kittelfjäll er Andrea blitt skredforskeren som selv har overlevd et snøskred. Nå leder hun et fire år langt forskningsprosjekt som skal kartlegge hvorfor folk tar risiko på tur.

SKREDFORSKER: Ni år etter ulykken er Andrea skredforskeren som selv har overlevd et snøskred. Foto: Vetle Sevild / TV 2

Hun er fortsatt glad i å gå på tur, og velger gjerne bratt skiterreng når det er forhold til det.

Men det må alltid føles trygt, og sikkerhetsmarginene må være romslige. For ulykken for ni år siden sitter fortsatt i; fjellene ble skumle, og Andrea så «terrorister» overalt.

– Det er jo så usannsynlig, ikke sant. At man skal oppleve terrorister, forklarer hun.

– Har man aldri opplevd det, tror man jo nesten ikke på det. Men etter en slik hendelse, ser man «terrorister» overalt, sier hun.

Selv om «terroristene» har forduftet, er den dyrekjøpte erfaringen likevel med henne i alle valg av turer. Og rutevalgene og sikkerhetsvurderingene ønsker hun å gjøre selv.

– Jeg må kjenne selv at det er greit å kjøre, og jeg må kunne forklare meg selv hvorfor det er greit. Jeg har også blitt mer nøye med hvem jeg går på tur med.

IDYLL: Flere steder i Nord-Norge er det nå rødt farenivå for skred. Eksperter ber folk om å være forsiktige. Foto: Lyngen Lodge

Hun kaller dem «de beste turkompisene».

– De beste turkompisene er de jeg kan kommunisere bra med. Som har kunnskap, og som synes det er greit å diskutere skred og snøforhold med – og som lytter til meg.

– Jeg må også vite at de kan redde meg, sier Andrea.

Klare råd

Audun Hetland vil ikke skremme folk bort fra påskefjellet, men har noen klare råd.

– Snakk om snøskred både før, under og etter turen, for da må du tenke og utveksle informasjon. I tillegg tar du også med deg litt læring. I stedet for å klappe deg selv på skulderen fordi du gjorde rett og det ikke gikk noe snøskred, bør du heller stille deg følgende spørsmål: « På hvilket tidspunkt var det jeg hadde flaks i dag?»

– Sjansen er nemlig stor for at du hadde mye flaks, sier Hetland.