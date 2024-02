– Jeg har prøvd å slutte, men da hovner jeg opp under øynene og får vondt i hodet og over pannen og i bihulene, forteller André Hagen.

Det er 50 år siden moren til André ga ham nesespray for å hjelpe ham med en nese som var tett på grunn av allergi. Siden har han ikke klart å slutte med sprayen.

– Jeg var allergisk som barn og hadde en snill mor som skulle hjelpe med nesetetthet. Da var det gjort.

– Skammer meg

– Jeg har ikke tatt opp dette med legen min engang. Jeg har bare innfunnet meg med at, ja vel, jeg skammer meg såpass og får bare bruke det resten av livet.

UNDERSØKER: Øre-, nese- og halslege Fredrik Aaserud Eng i Hamar undersøker neseslimhinnene til André Hagen. Foto: Olav Wold / TV 2

Han har brukt tre til fire flasker med Otrivin i uka. Det blir litt krise om han glemmer å ta med en flaske i lomma når han går ut.

– Nei, da er det klart det går jo en, unnskyld ordbruken, faen i meg hvis jeg glemte den igjen. Da må jeg innom butikken og kjøpe en.

Har håp

Men nå er André en av de første pasientene som deltar i en studie der 200 personer skal teste om nesesprayen Proponent faktisk virker som et middel til å få slutt på nesesprayavhengighet.



– Du skal ta en til to puff inntil fire ganger daglig, forklarer øre-, nese- og halslege Fredrik Aaserud Eng i Hamar til André.

– Det er maks med studiemedisin. Ellers kan du bli litt tørr i nesa, og det ønsker vi ikke.

PUFF: André Hagen tar det første puffet med studiemedisinen. Han vet ikke om det er saltvann eller Proponent Foto: Olav Wold / TV 2

Men verken André eller legen vet om han faktisk får Proponent eller bare vanlig saltvann.



– Hva skjer hvis jeg blir tett? Skal jeg bare få bihulebetennelse, spør André.

– Nei, du bruker den vanlige sprayen din som redningsmedisin. Vi har ikke lyst til å utsette deg for mye plager. Hvis du blir potte tett og det ikke er noen annen utvei, da bruker du sprayen du har pleid å bruke som backup, svarer Aaserud Eng.

Måler nesetetthet

André Hagen får med seg hjem et PNIF-måleapparat (Peak Nasal Inspiratory Flow Meter) som han skal bruke flere ganger i døgnet for å måle hvor tett nesa er.

– Han skal dra inn så hardt at bihulene vrenger seg, spøker Aaserud Eng.

DRAR INN: André Hagen får en innføring i hvordan han skal bruke instrumentet som måler hvor tett nesa er. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Ved de første forsøkene «sprenger» André skalaen på apparatet. Det viser seg at han hadde munnen åpen.

Ved neste forsøk får han en avlesning som tilsvarer en helt normal nesefunksjon.

– Jeg tok to puff med Otrivin like før jeg kom inn her, forklarer André.

Voldsom interesse

Det tok bare noen få timer å fylle opp kvoten på 200 forsøkspersoner til nesespraystudien. Det er professor Sverre Steinsvåg ved Haukeland Universitetssykehus som er den faglige lederen av studien



NESEEKSPERT: Professor Sverre Steinslvåg ved Haukeland universitetssykehus leder studien som skal avgjøre om Proponent virker mot nesespray-avhengighet. Foto: Privat

– Når nesa blir tett, så sliter kroppen vår og da har vi det ikke bra. Da er de fleste av oss villige til å gjøre mye for å reetablere en situasjon med nesepusting, sier Steinsvåg.

– Disse slimhinne-avsvellende nesedråpene, de er jo kjempeeffektive. De åpner nesen fordi de avsveller neseslimhinnen i løpet av få minutter, og det oppleves veldig behagelig for de som har tett nese, sier Steinsvåg.



– Som å tisse i buksa

Virkestoffene får blodårene i nesa til å trekke seg sammen slik at det blir bedre plass. Steinsvåg forteller at problemet oppstår når man bruker disse sprayene i mer enn syv til ti dager. Da får de akkurat motsatt effekt, fordi de skaper en betennelse i slimhinnen som gjør at neseslimhinnen hovner opp. Det gjør at vi blir tettere enn det vi var i utgangspunktet.

– Og så bruker vi mer og mer av disse nesesprayene for å oppleve en kortvarig neseåpnende effekt. Og det blir en ond sirkel som veldig mange sliter med å komme ut av, sier Steinsvåg.

– Altså, det er som å tisse i buksa når du fryser. Det er deilig i 10 sekunder, og så er det verre enn det noen gang har vært.

Dobbel, tilfeldig blindtest

Studien er en dobbel blindtest. Det betyr at verken legen eller pasienten vet om pasienten er av den halvparten som faktisk får den nye nesesprayen, eller den andre halvparten som bare får saltvann.

QR-KODE: Test-nesesprayen er bare merket med en QR-kode. Hverken lege eller forsøksobjekt vet om den inneholder Proponent eller saltvann. Foto: Olav Wold / TV 2

Slik skal man finne ut om den nye nesesprayen virker bedre enn saltvann når det gjelder å avsvelle neseslimhinnene.

– Vi har gjort noen veldig uformelle tester som ser veldig lovende ut, nemlig at folk klarer å slutte med disse vanedannende nesesprayene, sier Steinsvåg

– Nå må vi få dokumentert dette ordentlig. Vi må sette dette i et system for å virkelig dokumentere at Proponent har den effekten vi tror i en avvenningsprosess.

Fortsetter selv om de vet

En InFact-undersøkelse fra 2022 viser at opptil 700.000 nordmenn har oppgitt at de er mer eller mindre avhengige av nesespray. Professoren kjenner til tilfeller der personer har brukt flere flasker nesespray om dagen. Det skjer selv om mange vet at de ikke skal bruke nesespray i mer enn ti dager.

– Når folk kommer på min poliklinikk og sliter med nesetetthet, og samtidig bruker bøttevis av Otrivin, så ser de jo litt ned i gulvet og er pinlig klar over hvor skadelig dette her er, og hvor hvor mye problemer dette skaper, sier Steinsvåg.

TESTES: Nesesprayen Proponent testes nå for å se om den kan brukes som avvenning for folk som er avhengig av tradisjonell nesespray. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Men samtidig illustrerer det hvor stort problemet egentlig er. At til tross for at de vet hvor skadelig dette er, så klarer de ikke å slutte med det. Altså, de må bare ha denne opplevelsen av å være åpne nesa i et minutt eller fem. Selv om de vet at resten av døgnet så er de potte tette i nesa.

Kan ta store markedsandeler

Det er legemiddelselskapet Pharma Nordic som betaler de mellom 6 og 8 millioner kronene studien koster å gjennomføre.

Dersom det blir dokumentert at Proponent har en effekt på å kurere avhengighet av nesespray, har Pharma Nordic en avtale om å få kjøpe 40 prosent av det sveitsiske legemiddelfirmaet Proponent Biotech, som har rettighetene til sprayen.

HAR TROEN: Daglig leder Bent Andreassen i Pharma Nordic har troen på at nesesprayen kan ta store deler av verdensmarkedet for nesespray. Foto: Frode Hoff / TV 2

– For dere håper på verdensherredømme her da, eller?

– Ja, altså, i og med at denne studien er den første i sitt slag i verden, så er det klart at hvis studieresultatene er positive, så vil jo dette få internasjonal oppmerksomhet, sier daglig leder i Pharma Nordic, Bent Andreassen.

SPENT: Både André Hagen og øre-, nese- og halslege Fredrik Aaserud Eng må vente til sommeren før de får svaret på studien. Foto: Olav Wold /TV 2

Studien avsluttes om fire uker, og resultatene av undersøkelsen blir offentliggjort til sommeren.