André (45) møtte en vegg av flammer: – Vi ropte at han bare måtte hoppe

– Jeg ble vekket av brannalarmen litt før halv fire, og tenkte vel det bare var noen som hadde laget seg litt nattmat. Det er ikke helt uvanlig at alarmen går av.

Det sier André Gundersen (45) til TV 2 på telefon fra Longyearbyen mandag ettermiddag.

TV 2 meldte om brannen mandag morgen.

Mer enn en pizza

Men Gundersen skjønte fort at det var mer enn en glemt frossenpizza som sto på spill. For da han forlot leiligheten iført bare sko og morgenkåpe, ble han møtt av en vegg av flammer fra trappeoppgangen bare sju-åtte meter unna.

– Det var hissige flammer, sier Gundersen, som straks løp opp i etasjen over for å varsle naboene der.

Han rakk bare å banke hardt på begge dørene, før han måtte trekke seg tilbake fra flammene og all røyken.

DRAMATISK: Store flammer i liten by. Foto: Dan Celius / TV 2

«Du må bare hoppe»

Han løp rundt bygget og ut på sletta foran huset, hvor den ene fra de to leilighetene i andre etasje hadde klatret ned og ut i sikkerhet via terrassen under.

Tilbake i andre sto Gundersens kollega fra spisestedet Kroa, hvor Gundersen jobber som servitør. Det hastet å få mannen ned.

– Jeg og en annen kar sto og ropte opp til ham. «Du må bare hoppe» ropte vi. Så hoppet han.

– Hvor høyt var det?

– Det var vel rundt fem-seks meter ned til bakken. Han andre karen og jeg tok imot for å dempe fallet så godt vi kunne.

– Han skadet foten litt i fallet – men forholdene tatt i betraktning må vi kunne si at han landet ganske perfekt, sier den modige mannen, som selv kom unna med «litt kink i skulderen».

Sekunder etter redningsaksjonen var hele veggen overtent, forteller Gundersen.

OVERTENT: Bygget med de 12 leilighetene brant ned til grunnen mandag morgen. Foto: Dan Celius / TV 2

Brant ned til grunnen

Klokken 06.50 hadde brannmannskapene fått kontroll på brannen. Siden ble det foretatt en kontrollert nedbrenning.

Mens brannmannskapene kjempet mot flammene, jobbet politiet med å få folk vekk fra bygget med de tolv leilighetene, som brant ned til grunnen.

Dermed mistet 36 mennesker alt av eiendeler i de dramatiske morgentimene.

– Mobilen, morgenkåpen og skoene var alt jeg fikk med meg. Ellers gikk alt opp i røyk for oss alle, sier Gundersen, som foreløpig ikke har rukket å tenke over hvor store verdier det kan være snakk om.

– Med pc, tv, kamera, scooterbekledning og annet dyrt utstyr, så blir det nok en del, sier Gundersen.

Fikk mat og klær

Gundersen og de 54 andre beboerne fra de tolv leilighetene og berørte nabohus ble evakuert til Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen – på folkemunne kalt «Polarhotellet» – noen hundre meter unna, hvor de fikk mat og klær.

Jørn Hansen er daglig leder på Kroa/ Steakers Svalbard, som eier åtte av de tolv boenhetene i bygget som brant ned i morgentimene. Han forteller om en hektisk dag.

– Først måtte vi få klarhet i om alle beboerne hadde kommet seg ut. Alle ansatte som var berørt kom hit til Kroa, så vi fikk oversikten. To personer hadde pustet inn røyk – og én skadet som kjent foten da han hoppet ut av andre etasje, sier Hansen.

– Bare flaks

Resten av dagen har gått med til å ta vare de ansatte og skaffe dem tak over hodet.

– I morgen skal vi møte folk fra Longyearbyen lokalstyre for å se til at alle får permanent tak over hodet, sier Hansen.

Longyearbyen lokalstyre er det kommunale administrasjonskontoret for Longyearbyen, Svalbard og Jan Mayen.

Hansen har foreløpig ikke hatt tid til å tenke på hvilke materielle verdier som er gått tapt.

– Det blir jo en forsikringssak, men vi tenker ikke på det nå. Vi tenker først og fremst på de ansatte, og på hvor galt det kunne ha gått. Det var bare flaks at det ikke gikk med flere hus, mener Kroa-sjefen.

Møter kollegaene

Mandag ettermiddag sier André Gundersen til TV 2 at han kjente seg ganske «shaky» da adrenalinet begynte å sive ut av kroppen i timene etter hendelsen.

– Det var en ganske heftig opplevelse.

HEFTIG: André Gundersen var tilbake på branntomta mandag ettermiddag. Foto: Dan Celius / TV 2

I ettermiddag har Gundersen og kollegaene møttes på Kroa, som holder stengt for spisegjester i dag.

– Vi skal ta oss en matbit sammen og bare lufte tankene. Vi har mange utenlandske blant oss som er bekymret for pass og andre papirer som gikk med i brannen, de har det litt verre enn meg.

– Men det viktigste er at vi er i live, sier han.

– Voldsomt

Sysselmesteren har nå bedt om taktisk og teknisk bistand fra Kripos for å finne brannårsaken. Nå er det viktig å ivareta alle de som mangler et sted å bo.

– Det er ekstremt dramatisk for de som har vært involvert. Det er skildringer som kommer frem som selvsagt er voldsomt for den enkelte. Det er folk som har mistet huset sitt og alt de har, så disse må ha hjelp og støtte fremover, sier Arild Olsen (Ap), som er leder for Longyearbyen lokalstyre.