Andersens sak gjenåpnes – risikerer ny straff

SNAKKET UT: Etter at Viggo Kristiansen (44) ble frikjent, stilte Jan Helge Andersen opp til et intervju med TV 2. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Avgjørelsen innebærer at Andersen kan bli tiltalt for et 23 år gammelt drap som han i 2002 ble frikjent for.

Det betyr også at Andersen, syv år etter at han ble løslatt fra fengsel, kan få en ny fengselsstraff.

Forsvareren hans, advokat Svein Holden, skriver til TV 2 at Andersen fastholder at han ikke har begått eller medvirket til drapet på den yngste av de to jentene.



«Jeg vil understreke at en domfellelse av Andersen forutsetter at domstolen finner det bevist utover enhver rimelig tvil at han er skyldig. Det er et langt strengere krav til bevisene enn det som ligger til grunn for Kommisjonens avgjørelse», skriver Holden.



Fornøyde etterlatte

Audun Beckstrøm, bistandsadvokaten til de etterlatte, er ikke overrasket over gjenåpningen av saken.

– Det var som forventet etter den ganske klare innstillingen fra Riksadvokaten. Vi er jo fornøyde med at det blir en ny sak, at kommisjonen traff den avgjørelsen nå, og at man slipper å vente til etter sommeren, sier Beckstrøm til TV 2.

Heller ikke Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Brynjar Meling, er overrasket.

– Dette er en ytterligere bekreftelse på Viggo Kristiansens uskyld. Det eneste rette å gjøre overfor de etterlatte er å føre saken mot den som påtalemyndigheten mener er ansvarlig for å ha forvoldt begge jentenes død, sier han.



Ble frikjent

I desember i fjor ble Viggo Kristiansen (44) frikjent i Baneheia-saken. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) stående uoppklart.

FRI MANN: Viggo Kristiansen (44) slo av en kort prat med TV 2 da han feiret frifinnelsen på Baker Nordby utenfor Oslo tingrett i desember i fjor. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen.

Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Etter frikjennelsen av Kristiansen ba Riksadvokaten om at saken gjenåpnes, hvilket kommisjonen nå har gjort.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning. Nå er det opp til Riksadvokaten å bestemme den videre fremgangsmåten, sier statsadvokat Johan Øverberg til TV 2.

Spørsmålet Riksadvokaten skal ta stilling til, er om Andersen skal tiltales på nytt. I så fall må han møte i retten og risikerer en ny straff.

AVHØRT: I den nye etterforskningen av saken mot Viggo Kristiansen, ble Jan Helge Andersen avhørt en rekke ganger. Her er han på vei ut av politihuset i Oslo i fjor sommer. Foto: Frode Sunde / TV 2

Riksadvokaten skriver i en pressemelding at de vil be Oslo statsadvokatembeter om en innstilling i tiltalespørsmålet.

Avgjørelsen fra kommisjonen blir samtidig sendt til Agder lagmannsrett som skal peke ut en ny tingrett til å behandle saken.

Nekter straffskyld

Selv har Andersen hele tiden fastholdt sin forklaring om at Kristiansen var sammen med ham i Baneheia den 19. mai i 2000.

Via sin forsvarer Svein Holden har han gjentatte ganger uttalt at han nekter straffskyld for drapet på det eldste offeret.



I november i fjor spurte TV 2 Andersen om hvordan han så på en mulig ny tiltale og en eventuell dom. Da svarte han at Holden hadde forsikret ham at det ikke ville skje.

Kristiansens advokater varslet allerede i oktober i fjor at de ville anmelde Andersen for falsk forklaring. Nå er anmeldelsen levert, opplyser de til TV 2.

– Vi har en anmeldelse som vi har hatt liggende i påvente av at gjenopptakelsen skulle være et faktum, sier Meling.

– Det føltes riktig å gjøre fordi at vi ikke kunne være sikre på at påtalemyndigheten ville kjøre en selvstendig sak mot Andersen for en uriktig anklage mot Kristiansen, uten at det samtidig var besluttet å gjenoppta straffesaken for drapene.



I RETTEN: Advokat Brynjar Meling har ventet til nå med å anmelde Andersen for falsk forklaring på vegne av Kristiansen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Saken er på ingen måte ukjent for kommisjonen, som mellom 2008 og 2021 behandlet en rekke begjæringer om gjenopptakelse fra Kristiansen og hans forsvarere.

Lederen av Gjenopptakelseskommisjonen, Kamilla Silseth, sier til TV 2 at de har gjenåpnet saken fordi de mener lovens vilkår er oppfylt.



– Hvordan har dere jobbet med saken?

– Den har vært oversendt til aktørene for uttalelse. Så har kommisjonen gått gjennom dokumentene i saken og gjort en vurdering, sier Silseth.



Peker på DNA

Av nye bevismomenter trekker kommisjonen særlig frem at det gjennom den nye etterforskningen er funnet DNA som stemmer overens med Andersen fra ni ulike steder fra kroppen eller klærne til Lena Sløgedal Paulsen, for noen av prøvenes del to ulike ganger.

Videre er det funnet DNA forenlig med Andersen ved to ulike analyser av prøver tatt fra Stine Sofie Sørstrønen.

«Det er derimot ikke funnet DNA-profiler/delprofiler som sammenfaller med prøver tatt fra Viggo Kristiansen», skriver Gjenopptakelseskommisjonen.