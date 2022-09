Andersen tok opp mulig sykdom i Baneheia-avhør

Baneheia-dømte Jan Helge Andersen (41) sier at han har store problemer med sin egen hukommelse. I avhør med politiet har mulig demens vært et tema.

I AVHØR: Jan Helge Andersen har vært inne i en rekke avhør i forbindelse med den nye etterforskningen av Baneheia-saken. I mars var Andersens hukommelse et sentralt tema. Foto: Fra serien «Baneheia, Kampen om Sannheten», Discovery / Monster

Det får TV 2 opplyst.

Etter at Oslo politidistrikt tok over etterforskningen av den gjenåpnede Baneheia-saken i februar i fjor, har de undret seg over følgende:

Hvorfor er det funnet totalt 13 DNA-spor som politiet mener stammer fra Andersen, på begge jentene, når han selv sier at han kun var «bortpå» én av dem?

Og hvorfor er det ikke funnet ett eneste teknisk bevis som knytter Viggo Kristiansen (43) til åstedet, når Andersen sier at Kristiansen var den som forgrep seg på begge ofrene?

VAR KAMERATER: Viggo Kristiansen (t.v) mener han ikke hadde noe med drapene å gjøre. Jan Helge Andersen (t.h) mener Kristiansen var hovedmann og pådriver. Foto: Privat / Politiet

Selv er Andersen klar på at han kun husker å ha forgrepet seg på det ene offeret.

Han har også blitt konfrontert med at det ikke finnes støtte i forskningen for at man uten videre glemmer svært dramatiske eller traumatiske hendelser.

Dette er Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere.





Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.





Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene.





Andersen anket straffen til Høyesterett fordi han mente strafferabatten han fikk for å ha oppklart saken mot Viggo Kristiansen var for liten, men anken ble forkastet. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel.





Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar i år. 1. juni ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel. Kilde: NTB

– Et stort problem

I et avhør i mars i år var Andersens hukommelse igjen et tema, ifølge TV 2s opplysninger.

Han beskriver den dårlige hukommelsen som «et stort problem» og sier han sliter med å huske ting som nylig har skjedd.

I avhøret forteller Andersen at han har snakket med en sosionom om dette.

Han sier at sosionomen har spurt om hukommelsen alltid har vært et problem, eller om det har blitt mer problematisk etter at Baneheia-saken ble gjenåpnet, sier han.

AVHØRT HER: Andersen var inne til avhør i oktober og november 2021, samt mars og juni 2022. Flere av dem skjedde her på politihuset i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Andersen svarte sosionomen at han begynte å «bekymre seg for hukommelsen» allerede før gjenåpningen.

Sosionomen skal da ha gitt beskjed om at dette er noe de er nødt til å følge med på. Hvis det ble verre, måtte de få det utredet, forteller Andersen.

Politiet spør deretter om han har begynt utredning av dette. Andersen svarer at sosionomen skulle snakke med kollegene sine.

Videre forteller 41-åringen at en lege mente han var for ung til å ha demens.

Spurt om «fotografisk hukommelse»

I avhøret forteller Andersen at han tidvis også har støtt på utfordringer i jobben fordi han glemmer ting, ifølge TV 2s opplysninger.

Politiet spør når disse utfordringene begynte. Det vet ikke Andersen, men sier at han har blitt mer bevisst på dette de senere årene.

Etterforskeren spør hvorfor ikke Andersen har fortalt om dette i tidligere politiavhør.

Andersen mener han har nevnt problemene med hukommelsen, men han vet ikke hvorfor ikke han har «nevnt det mer».

ÅSTED: På denne plassen i Baneheia i Kristiansand ble Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) funnet voldtatt og drept. Foto: Lise Åserud / NTB

På et tidspunkt i avhøret blir 41-åringen konfrontert med at noen har oppfattet ham som en person som nesten hadde «fotografisk hukommelse» i forbindelse med etterforskningen av Baneheia-saken i 2000.

Vil ha en vurdering

Andersen sier at han ikke lenger har «fotohukommelse», men at han kanskje husket mer før.

Han legger til at hukommelsen har blitt betydelig dårligere de siste tre-fire årene.

Politiet lurer på om Andersen ikke kan eller om han ikke vil huske detaljer, noe som også ble tema under de siste avhørene drøyt tre måneder senere.

41-åringen mener at det kan være lurt å få en ordentlig vurdering av sin egen hukommelse, og han vil snakke med sosionomen sin om det.

– Ingen kommentar

De siste avhørene av Andersen ble gjennomført den 20. juni og 27. juni i år.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere opplysningene i denne saken.

Det ønsker heller ikke statsadvokatene i Oslo, som har ledet den nye etterforskningen av Baneheia-saken.

Saken ligger nå på riksadvokat Jørn Sigurd Mauruds bord. Han vil i løpet av kort tid avgjøre hva som skal skje videre.