Andersen lastet ned overgrepsnoveller: – Det har roet meg ned

MÅTTE SVARE: Her er Jan Helge Andersen (43) på vei inn til avhør med Oslo-politiet i juni 2022. Da ble han konfrontert med funn av overgrepsbilder på hans maskin. Tekstene ble han imidlertid ikke konfrontert med. Foto: Frode Sunde / TV 2

SANDNES (TV 2): Etter at han ble løslatt i 2015, har Jan Helge Andersen (43) lastet ned noveller om overgrep mot barn. Han sier han ikke var kritisk nok til hva han lastet ned.

Du kan også følge rettssaken i vårt direktesenter.

– Mange ganger har jeg bare begynt et sted. Åpnet, scrollet helt til bunnen av teksten, markert, klippet ut, gått ut, åpnet et sånn skrivedokument, sier Andersen og stopper opp litt.



Han svarer på spørsmål om hvorfor det i nyere tid er funnet noveller om overgrep mot barn på hans datamaskin.

KLARE FOR RETTEN: Jan Helge Andersen forsvares av advokatkollegene Svein Holden og Celine Krogh Fornes. Foto: Frode Sunde / TV 2

Funnene passer dårlig med Andersens forklaring om at han aldri har hatt noen seksuell dragning mot barn, og at han tvert imot blir kvalm av tanken.

– Ikke lest på forhånd

Andersen forklarer at han som regel ikke visste hva han lastet ned.

Han forklarer at nedlastning og sortering av filer og innhold har vært en slags hobby som har roet ham.

– Jeg har lastet ned noe som jeg ikke har lest på forhånd. Jeg går inn, markerer alt, klipper ut, oppretter et element og limer inn. Det er det. Så har jeg bare samlet opp en haug, forteller han.



Bakgrunnen for funnene er at politiet i 2022 gjennomførte hemmelige ransakinger hos Andersen der de speilkopierte datamaskinen hans, i tillegg til andre elektroniske lagringsenheter.

FØRER SAKEN: Statsadvokatene Johan Øverberg (t.v.) og Andreas Schei har brukt nesten to fulle dager på å spørre ut Jan Helge Andersen i retten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han etterforskes nå for dette og risikerer å bli straffeforfulgt dersom påtalemyndigheten mener det kan bevises at han har vært bevisst på hva han lastet ned.

I tillegg til overgrepstekstene er det funnet bilder og videoer som seksualiserer barn, men foreløpig har ikke politiet noen holdepunkter for at han har visst hva han har lastet ned. I det nedlastede materialet ligger det også store mengder lovlig pornografi.

Når det gjelder tekstene mener påtalemyndigheten imidlertid å kunne bevise at minst én av dem er lastet ned med bevissthet om innholdet. Det er uklart hvordan Andersen ser på dette.

– Dette må jeg slutte med

En av novellene som politiet har funnet på hans datamaskin, handler om en 13 år gammel jente og hennes far på fisketur. Historien involverer overgrep.

Andersen sier han ikke kan huske å ha lest den.

Statsadvokat Johan Øverberg går ikke inn i andre konkrete tekster, men sier at det er funnet flere.



– De andre tekstene omhandler yngre personer, personer som er barn eller mindreårige, altså under 18 og i noen tilfeller også dyr. Kan du huske å ha lastet ned noe sånt bevisst? spør Øverberg.



– Ikke bevisst, men jeg har vært innom og lest noen av de novellene. Eller litt på de. Innimellom har det ligget noe sånt der. Da har jeg funnet ut at dette må jeg slutte med, svarer Andersen.

Han beskriver selv at han ikke har vært kritisk nok i sin utvelgelse av hva han har lastet ned.

– Jeg kan ikke si at jeg har søkt etter det, men jeg har lastet ned veldig mye. Jeg har ikke vært veldig kritisk. Jeg har ikke sett på tingene jeg har lastet ned før jeg har lastet det ned. Så at ting som er ulovlig, er kommet ned, kan jeg ikke garantere at ikke har skjedd, sier Andersen.

TV 2 har tidligere omtalt at politiet også fant en video som viser et overgrep i skogen.

I avhør forklarte Andersen at han har sett litt av denne videoen, men at han laster ned veldig mye som han ser lite av.