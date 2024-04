Anders Jacobsen vant søksmål i millionklassen

SAKSØKER: Anders Jacobsen Holding AS har saksøkt Just Padel Group, hvor blant annet Jesper Mathis og Ole Martin Årst er medeiere. Jacobsens advokater er Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Just Padel Group, selskapet til blant annet Ole Martin Årst og Jesper Mathisen, tapte mot Anders Jacobsen i tingretten, og må betale over 3 millioner til den tidligere skihopperen.

Saken oppdateres!

Fredag ble det kjent at Jacobsen vinner søksmålet på over 3,1 millioner kroner. I tillegg dømmes Just Padel Group til å erstatte Jacobsens saksomkostninger med over 1,1 millioner.

– Anders Jacobsen er selvsagt fornøyd med Agder tingretts dom, som fremstår både grundig og korrekt. Jacobsen er likevel fortsatt av den oppfatning at det er beklagelig at saken måtte gå så langt, sier hans advokat Jan Magne Isaksen.

Det var NRK som først omtalte domslutningen.

I dommen kommer det fram at retten mener JPG-vitnenes forklaring om at 38,5 millioner av den endelige summen på 84 millioner ble allokert til varemerke og diverse annet kun ble gjort for å «tilsløre den totale kjøpesummens størrelse.»

Det har foreløpig ikke lyktes TV 2 å nå JPGs advokat Yngve Andersen etter dommen ble kjent fredag.

Dermed er det foreløpig uvisst om Just Padel Group kommer til å anke saken.

Dette er saken

Flere kjente sportsprofiler møttes nemlig i mars i Agder Tingrett i Kristiansand.

Tidligere skihopper Anders Jacobsen la ned krav på 3,1 millioner kroner i erstatning etter å ha solgt seg ut av et padeltennis-senter høsten 2021.

Senteret var eid sammen med selskapet til blant annet fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst, Just Padel Group (JPG).

Jacobsen mener han fikk for altfor lite betalt da JPG ble kjøpt av svenske We Are Padel, og påstår Mathisen og Årst holdt nesten halve salgssummen utenfor da han solgte sin andel.

– Det krever jo selvfølgelig både tid og penger å forsøke å rette opp i urettferdighet, men det er viktig for meg å sette foten ned, uttalte Anders Jacobsen til VG/E24 i fjor høst.

ANKLAGER: Anders Jacobsen ble i retten beskyldt for å være en løgner av sine tidligere forretningspartnere. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Den tidligere skihopperen fikk opplyst at summen rett under 4 millioner var en andel av 45,5 millioner JPG skulle selges for, men selskapet ble solgt til svenskene for 84 millioner kroner.

– Jeg er ført bak lyset, og det er greit å få belyst det, sa Jacobsen til Fædrelandsvennen under rettssaken i Kristiansand.

Avviser lureri



Da saken gikk for retten i midten av mars uttalte JPGs advokat Yngve Andersen at selskapet er uenige i kravet fra Jacobsen, ifølge Fædrelandsvennen.

– Vi mener det ikke er grunnlag for kravet, sa advokat Andersen da.

JGP, Årst og Mathisen avviser at man har tilbakeholdt opplysninger, ført noen bak lyset eller opptrådt illojalt.

I et møte skal Mathisen og Årst og de øvrige eierne ha uttalt at avtalen med svenskene var så god at «sjampanjen burde sprettes», ifølge rettsdokumenter, skriver avisen.

PROFILER: Med tre kjendiser i sentrum av konflikten har saken fått mye oppmerksomhet i mediene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB, Yngve Sem Pedersen / TV 2, Vegard Grøtt / NTB

TV 2 har vært i kontakt med Jesper Mathisen i forkant at dommen ble kjent. Han ønsker ikke kommentere saken, og presiserer at han og Årst kun er involvert som vitner i saken.

Iskaldt i retten

– Er det en mann som har fått best betalt og gjort minst mulig, så er det Anders. Så dette er rett og slett bare løgn, sa Ole Martin Årst i retten.



Årst kom med et krasst svar på uttalelser Jacobsen har kommet med i diverse medier.

– Det er tungt å lese. Men når en fyr er så uredelig som Anders er, så påvirker det meg mye mindre når det kommer fra ham, sa Årst i sin forklaring, ifølge Fædrelandsvennen.

Eks-skihopperen gav uttrykk for at det var tungt da hans tidligere forretningspartnere vitner i retten.

– Det er aldri gøy å få en beskrivelse av deg selv som du ikke føler stemmer. Noen av utsagnene synes jeg er vel tøffe. I alle fall hvis du vet saksgangen, og hvorfor vi er her i dag, sa Jacobsen til avisen.

Etter seieren i retten sier Jacobsens advokat til TV 2 at ordkrigen ikke vil videreføres.

– På vegne av Anders Jacobsen kunne det vært på sin plass å benytte karakteristikker tilbake, men slik er ikke han. Dommen taler derimot sitt klare språk om hva som har foregått,

Dømt til å utlevere SMSer



KRISTIANSAND: Saken gikk over tre dager i Agder tingrett i Kristiansand i mars. Foto: Terje Frøyland / TV 2

I forkant av rettssaken i mars fastslo tingretten at Jesper Mathisen måtte utlevere fullstendig SMS-korrespondanse mellom Jesper Mathisen og Sebastian Gordon Müller i We Are Padel i perioden 1. juli 2021 til 1. november 2021.

I tillegg måtte JPG fremlegge en rekke utkast, leiekontrakter og e-postkorrespondanse.

Avgjørelsen fra tingretten ble anket til til lagmannsretten og deretter videre til Høyesterett.

Høyesterett har torsdag besluttet å heve anken ettersom saken er tatt opp til doms i tingretten.

NRK var først ute med å melde at Høyesterett ikke vil behandle anken.

Just Padel Group blir pålagt å dekke Anders Jacobsens saksomkostninger på totalt nesten 300.000 for konflikten om bevisfremliggingen.

Jesper Mathisen er tilknyttet TV 2 Sporten som ekspertkommentator. Det er nyhetsavdelingen i TV 2 som dekker denne saken.