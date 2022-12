Anbefalte å avlive rottweileren allerede i 2016

Veterinæren om hunden som drepte et barn:

– Vi har kjent hunden fra den ble født, forteller veterinær Birgitta Blohmann når hun vitner i rettssaken mot farmoren som er tiltalt for uaktsomt å ha forårsaket barnebarnets død.

Hun driver veterinærkontoret som behandlet rottweileren som i juni i fjor drepte et barn i Brumunddal.

Var klokkeklar

Hun forteller i retten at hun allerede etter første gangen hunden skadet et barn, i 2016, anbefalte den nå tiltalte farmoren å avlive hunden.

DREPTE: Rottweileren ble anbefalt avlivet etter det første bittet i 2016. Foto: Politiet

– Da de ringte meg etter den første episoden anbefalte jeg dem å avlive hunden, forteller hun fra vitneboksen.

– Jeg har opplevd hunden før den beit den jenta. Jeg har fire barn selv og jeg er helt klokkeklar på at når noe sånt skjer så må man avlive hunden.

– Når barn er involvert har man ikke noe valg.

– Var du tydelig overfor farmoren? spør aktor Magnus Schartum Hansen

– Ja det var jeg.

Advarte mot å besøke familien

I episoden hun viser til kom et tre år gammelt barn mellom rottweileren og en annen hund som lekte. Jenta fikk en dyp flenge ved siden av øyet.

– Dette er ganske voldsomt, jeg har sett mange hundebitt. Jeg kan ikke tenke meg annet enn at det er et bitt i ansiktet, sier Blohmann når hun får se bildet av jenta for første gang i retten.

GRIND: Denne grinda skulle skille barn og hunder. Foto: Politiet

I etterkant av hendelsen snakket hun også med det barnets bestemor.

– Jeg sa til barnets bestemor at du må sørge for at det barnet ikke drar dit mer så lenge den hunden er der.

Ønsket ikke å behandle hunden selv

Veterinæren forteller at hunden, når de hadde den til konsultasjon, ga tydelige tegn på at den ikke ville håndteres.

– Hunden knurret hele tiden, sier Blohmann.

BURET: Her oppholdt rottweileren seg når barnebarna var inne i stua. Foto: Politiet

– Jeg ville ikke utsette meg for fare. Jeg personlig ville ikke ha ham som pasient. Jeg overlot behandlingen av hunden til andre veterinærer med mer naturlig autoritet enn meg.

Fem hendelser før barnet ble drept

Under sitt innledningsforedrag mandag, trakk aktor Magnus Schartum Hansen fram at det har vært fem tidligere hendelser der rottweileren har skadet barn som var mellom ett og åtte år gamle og en voksen.

AKTOR: Statsadvokat Magnus Schartum Hansen. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

I den første hendelsen fikk en da tre år gammel jente et dypt, 2,5 cm langt kutt nesten inn til beinet ved siden av det venstre øyet.

I den andre episoden fikk en seks år gammel jente bittskader i høyre side av hodet og i høyre arm.

I den tredje fikk en åtte år gammel gutt bittskader i leppa.

Det fjerde barnet, som i 2017 var under ett år gammelt, ble påført sår i hodet av hunden.

Den siste hendelsen skjedde i 2021 under lek med hunden da en voksen fikk fingeren i klem mellom hundens tenner og en leke.