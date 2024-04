Anbefaler disse grepene:

Du har kanskje merket det allerede? Det klør i halsen, du nyser, er trøtt og det renner fra både øyne og nese.

Det anslås at i overkant av 20 prosent av befolkningen har mer eller mindre alvorlig pollenallergi, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

På Vestlandet har pollen fra or og hassel allerede ligget i luften i flere uker, og snart kommer salixpollen over hele landet.

– Og så er det bare noen uker til bjørkepollen sprer seg, sier Anna Bistrup, seniorrådgiver helsefag og samfunnskontakt i NAAF.

EKSPERT: Anna Bistrup i NAAF. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun har klare råd til de som allerede kjenner på, eller frykter symptomene pollensesongen kommer med, og hva du bør gjøre dersom allergien går hardt utover livet ditt.

1. Følg med

Pollensesongen varierer fra sted til sted, og spredningen kan også variere fra dag til dag. Derfor anbefaler eksperten å følge med på varselet over pollenspredningen. Flere steder tilbyr dette, blant annet NAAF selv.

– Alle er ikke allergiske mot alt. Tenk på hvilken pollentype du er allergisk mot, og følg med på NAAF sin pollenkalender, sier Bistrup.

Ser du at spredningen av pollenet du er allergisk mot er i anmarsj, er det på tide å begynne å forberede kroppen.

2. Ta medisinen din

Om du ikke allerede har gjort det, bør du kontakte legen for å fornye reseptene dine.

– Begynn tidlig med medisineringen. Da er det ikke bare allergitabletter, men det finnes også nesespray med kortison og øyedråper. Det virker lokalt, og kan være veldig effektivt.

Starter du medisineringen i forkant av sesongen, er du bedre rustet.

MYE Å VELGE MELLOM: Det finner mange ulike former for allergimedisin. Snakk med legen din for å finne det som passer deg. Foto: Truls Aagedal / TV 2

3. Pass på dette

Så kommer pollenet, og symptomene. I tillegg til å ta medisinene dine, er det spesielt én ting du bør passe på, mener eksperten.

– Det er viktig å sørge for å ikke trekke pollen inn i husene, særlig opp i sengen.

Også her bør du følge med på pollenvarselet og kalenderen.

– Ikke heng sengetøy ute til tørk i perioder med mye spredning. Da vil du ligge i sengen og nærmest «bade» i pollen.

Enkelte opplever også at det å dekke til håret med for eksempel en lue eller caps, og å skylle håret etter en har vært ute, kan gi god effekt for å hindre de verste allergiske reaksjonene.

LYSERE TIDER: Klimaendringene kan være blant årsakene til at flere får påvist allergi. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

4. Snakk med legen din

Fungerer ikke medisinen din? Kanskje tar du både tabletter og nesespray, men ingenting ser ut til å bedre symptomene.

Da må du snakke med legen din, råder Bistrup.

– Mange som tar kontakt med oss er opptatt av dette. Det er mye frustrasjon, forteller hun.

Det er viktig at du ikke bare får behandling, men riktig behandling.

– Veldig mange tenker at det bare finnes én type allergimedisin, og at dette er en type tabletter, men det finnes mange ulike former for medisiner. Flere ulike tabletter, øyedråper og nesespray. Og da snakker jeg ikke om vanlig nesespray, men kortisonnesespray.

Derfor må du snakke med legen din, dersom du ikke får ønsket effekt av medisinene du bruker.

5. Vurder «allergivaksine»

Mange vil også kunne få god effekt av en såkalt «allergivaksine».

– Det heter egentlig allergenspesifikk immunterapi. Det handler om at man gradvis tilvender seg pollenet. Det finnes både i sprøyteform og tablettform.

Denne «vaksinen» finnes i dag for bjørk og gress.

– Vi skulle gjerne sett at langt flere nordmenn fikk tilbud om det.

FINN DEN RETTE: Mye medisin kan kjøpes reseptfritt. Foto: Erik Edland / TV 2

6. Sørg for å få tilrettelegging

Allergisymptomer kan gi store plager, og det er godt dokumentert at dette påvirker manges prestasjonsevner.

– Mange blir veldig påvirket. Det går utover arbeidsevnen deres. Det samme gjelder for studenter. Når bjørka kommer nå i april og mai, så har mange eksamen.

Bistrup har derfor klare råd til både arbeidstakere og studenter;



– Som arbeidstaker er det viktig å medisinere seg. Snakk også med arbeidsgiver om tilrettelegging av arbeidsoppgave, og for eksempel hjemmekontor.

– For studenter, kan en sørge for å få ekstra tid på eksamen. Snakk med fastlegen din om dette.