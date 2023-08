Analytikere: «Hans» presser strømprisene ytterligere

Ekstremværet «Hans» har fylt opp store deler av Østlandet med vann. Mandag kom det hele 24 millimeter med regn på én time i Rakkestad.

Men etter regnet synger fuglene.

Uværet er gode nyheter for de som vil ha billigere strøm til vinteren, ifølge kraftanalytiker i Thelma, Marius Holm Rennesund.

– I Norge og Sverige har det fra søndag til tirsdag kommet hele 11,4 terawattimer med nedbørsenergi. Det tilsvarer mer enn det Oslo bruker i løpet av et år, skriver Rennesund.

KRAFT: Det har vært store krefter i sving på Østlandet denne uka. Dette er fra Hønefoss på torsdag. Foto: Tom Rune Orset / TV2

Meteorolog i Å Energi, Raymond Sellevold, sier til analysebyrået Montel at den forrige tredagersrekorden var på åtte terawattimer tilbake i 2000.

Presser prisen

Uka før «Hans» kom, sa Rennesund at markedet trodde strømprisen i Sør-Norge ville komme opp mot én krone kilowattimen på slutten av året.

Det har endret seg.

BILLIGERE: Marius Holm Rennesund i Thema Consulting tror strømmen blir billigere. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Markedet tror nå på priser I Sør-Norge på om lag 60 til 70 øre på senhøsten, og rundt 85 til 90 øre over nyttår.

Det vil si at «Hans» har presset markedets forventning til prisen rundt nyttår med 10 til 15 øre.

Til sammenligning var snittprisen i perioder sist vinter på mellom fire og seks kroner kilowattimen flere steder i Sør-Norge. Enkelte dager var den også enda høyere enn dette.

FLOM: Uværet har fått store konsekvenser flere steder på Østlandet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Værtrender påvirker

De store vannmengdene har sett tydelige spor på infrastrukturen. Onsdag måtte til slutt deler av demningen ved Braskereidfoss gi etter.

Det kommer ikke til å gjøre strømmen dyrere tror senioranalytiker i Volt Power Analytics Ole Gunnar Jakobsen.

– Dette anlegget er for lite i den store sammenheng for å ha noen betydning.

Det bekrefter strømselskapet Hafslund som disponerer kraftverket. De betegner det som et «mellomstort elvekraftverk.»

DEMNING: Strømselskapet Hafslund sier til TV 2 at de så og si ikke har sendt vann gjennom vannmagasinene sine siden mandag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Jakobsen mener også at ekstremværet kommer til å påvirke prisene. Likevel mener han det er de lange værtrendene som påvirker prisene mest.

– Som nå, så har Østlandet gått fra veldig lave vannstander i begynnelsen av mai til over 90 prosent fyllingsgrad for to uker siden og med «Hans» på toppen rant det dessverre over flere steder og prisen kollapset, skriver Jakobsen.

– Det er ikke uværet alene, men det er «Hans» på toppen av allerede nokså fulle magasiner som påvirker prisen.

Se video:

– Vesentlig mer plass

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekrefter at det var mye – men ikke unormalt mye vann i magasinene på Østlandet i forrige uke.



Dette betyr ordene Nedbørsenergi: Alt regnet og snøen som faller i nedbørsfeltene til magasinene gjennom uka. Tilsigsenergi: Hvor mye som renner ned i magasinene gjennom uka. Det inkluderer for eksempel snøsmelting og regnvann som kan ha brukt en del tid på å renne ned i magasinene. Kilde: Fredrik Arnesen, senioringeniør i NVE.

Nå estimerer NVE at det har kommet mer nedbørsenergi denne uka enn de har opplevd tilsvarende uke de siste 20 årene.

– Prognosene våre tilsier at det vil komme 6,4 terawattimer tilsigsenergi til de norske vannkraftmagasinene inneværende uke, sier Fredrik Arnesen, senioringeniør i NVE.

Det aller verste av «Hans» har truffet de indre delene av Østlandet. Arnesen sier magasinene i Øst-Norge utgjør en relativt liten andel av den samlede kapasiteten i det sørlige Norge.

MYE VANN: Fyllingsgraden var allerede høy før «Hans» inntraff. Foto: Tor Erik Schrøder

– Også i Sørvest-, Vest- og Midt-Norge er det ventet mye tilsigsenergi denne uken. I disse områdene er det imidlertid vesentlig mer plass i mange av vannkraftmagasinene til å ta imot mye av dette vannet, sier Arnesen.



– Vil oppleve oftere

Denne uken var det negativ strømpris i hele Norden. Det har aldri skjedd før skrev analyseselskapet Montel.

Da tjener man i prinsippet penger på å bruke strøm hvis man hadde trukket fra for eksempel avgifter og nettleie.

Det kan skje oftere, ifølge Jakobsen.

– Negative priser er nok noe en vil oppleve oftere fremover, da vi nå opplever ganske sterk reduksjon i konsumet i de fleste europeiske land, mener Jakobsen.

NEGATIV PRIS: Odd Gunnar Jakobsen i Volt Power Analytics tror negativ strømpris blir vanligere framover. Foto: Katinka Bogaard/Volt Power Analytics

Strømanalytiker i Thelma, Marius Holm Rennesund, tror også man vil se negative priser og større prisvariasjoner i tiden fremover fordi man i liten grad kan regulere vind- og solkraftproduksjon.

– Fremover vil vi nok først og fremst oppleve negative priser i Sør-Norge i perioder der forbruket er lavt om sommeren og i helgene når det er mye vind- og solkraftproduksjon i kontinentaleuropa slik at vi får billig import.