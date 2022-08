Analytiker spår strømpriser på over 20 kroner i Sør-Norge i vinter

STRØMPRIS: Et analyseselskap har beregnet at strømprisene i Sør-Norge ville vært en firedel lavere om utenlandskablene ut av Norge ikke hadde blitt bygd. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Prisrekorden på 10 kroner denne uka kan altså bli doblet i løpet av vinteren, anslår sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight overfor NRK.

Han understreker at dette er et ekstremt scenario, men legger til at han har sluttet å tro at det finnes et tak på strømprisen.

– For en måned siden var fem-seks kroner ganske drøye priser, og ti kroner var liksom utenkelig. Men nå har man flyttet dette taket ganske høyt, sier Lilleholt.

Analyseselskapet har beregnet at strømprisene i Sør-Norge ville vært en firedel lavere om utenlandskablene ut av Norge ikke hadde blitt bygd.

Statnett skriver på sin side til NRK at hovedkonklusjonen deres fra i fjor viser at strømprisene ville vært svært høye også uten kablene.

– Vi kan verken bekrefte eller avkrefte funnene i Volues simulering, men det er grunn til å anta at effekten av kablene er høyere nå enn i 2021. Akkurat nå er vi nok utenfor de fleste analytiske modeller, og det er vanskelig å være skråsikker på noe, skriver Statnett.

