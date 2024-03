Amundsen nekter å svare etter Facebook-innleggene

TAUS: Det var en fåmelt Per-Willy Amundsen som møtte TV 2 lørdag ettermiddag. Foto: Lage Ask / TV 2

GARDERMOEN (TV 2): Frps fremste justispolitiker ville verken beklage eller snakke om Facebook-innleggene der han anklaget muslimer for å drepe og kvinnebevegelsen for ikke å vite opp eller ned på en penis.

– Vil du beklage Facebook-innleggene?



– Jeg har ingenting å si til deg.

Det sier stortingsrepresentant, leder for Stortingets justiskomité og tidligere justisminister i Erna Solbergs regjering, Per-Willy Amundsen, til TV 2.

Dukket opp

Lørdag holdt Fremskrittspartiets landsstyre møte på Gardermoen. Amundsen er delegat, men var ikke til stede da et samlet pressekorps var på plass for å dekke talen til partileder Sylvi Listhaug.

Men etter at pressekorpset hadde forlatt møtet dukket plutselig Amundsen likevel opp.

TV 2 møtte Amundsen under en pause i møtet lørdag ettermiddag. Da var han særdeles lite snakkesalig.

– Hvorfor vil du ikke beklage?



– Nå skal jeg inn på et møte i partiet, svarer Amundsen.

Amundsen svarer heller ikke på spørsmål om han ønsker å fortsette som leder i justiskomiteen, samt hva han synes om at Listhaug sier hun vil følge opp saken internt etter uttalelsene han kom med på Facebook torsdag kveld og natt til fredag, kvinnedagen 8. mars.

I kommentarfeltet på sin egen profil skrev han blant annet at «Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper», samt «med Norge og Israel mot arabere som dreper, slik dere har for vane å gjøre».



FACEBOOK: Dette innlegget publiserte Amundsen på Facebook torsdag kveld. Foto: Skjermdump.

Klokken halv to på natten kom han også med et innlegg der han harselerte med kvinnedagen.

«Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis» skrev lederen for Stortingets justiskomité.

Både innlegget og kommentarene har senere blitt slettet, og Amundsen skyldte på at han hadde drukket for mye whisky.

– Totalt uakseptabelt

Fremskrittspartiet har bekreftet at de har startet en intern prosess med Amundsen etter uttalelsene.

Nestleder Hans Andreas Limi forteller at partiet nå skal snakke med Amundsen, og finne ut hva som er årsaken til disse overtrampene.

– Det er fullstendig uakseptabelt. Frp tar sterkt avstand fra det han skrev på sosiale medier.

AVSTAND: Nestleder Hans Andreas Limi, her sammen med FpU-leder Simen Velle. Foto: Terje Pedersen/NTB.

Da TV 2 konfronterte partileder Sylvi Listhaug lørdag ville hun ikke kalle det første innlegget rasisme.

Limi vil heller ikke spørsmålet om han mener innleggene er henholdsvis rasistisk og kvinnefiendtlig.

– Vi beklager at dette er lagt ut. Vi står ikke bak det som ble lagt ut på Facebook, sier han.

– Smartere folk må bedømme

Simen Velle, leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) tar også sterk avstand fra innleggene.

– Jeg er helt enig med Sylvi. Det er skuffende når folk oppfører seg på den måten.

SKUFFET: Simen Velle, leder i FpU. Foto: Terje Pedersen/NTB.

– Hva tenker du om det han skrev om kvinner?

– Jeg er grunnleggende uenig. Det er ikke så mye mer å si.

Han svarer følgende på om han mener araber-utspillene er rasistiske:

– Det tror jeg smartere folk enn meg skal få lov til å bedømme. Det viktigste er at dette ikke er noen ting som Frp eller Fpu kan stå inne for.

Ingen av Frp-politikerne vil lørdag svare på spørsmål om Amundsen kan fortsette som leder av justiskomiteen.

Erna: – Kan ikke ha sånne holdninger

Høyre-leder Erna Solberg forteller TV 2 at hun er enig i Listhaugs beskrivelser.

– Jeg er glad for at Frp også er så tydelige på dette, sier hun, og understreker at det er Frps ansvar å rydde opp i uttalelsene til sine egne politikere.

REAGERER: Partileder i Høyre Erna Solberg. Foto: Terje Bendiksby/NTB.

– Kan han være statsråd i en regjering?

– Det er helt hypotetisk. Man kan ikke stå for den type holdninger som han har gitt uttrykk for og sitte i regjering, men det er langt frem til jeg kan snakke om hvem som skal bli statsråder i en regjering først skal jeg vinne et valg og vi skal samarbeide og finne en politisk plattform

