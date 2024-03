Amundsen fikk advarsel i 2021 – nå kan han bli nektet gjenvalg

VIL BLI STRAFFET: Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen, her i stortingssalen. Foto: Stian Lysberg Solum

Frp-ledelsen har bestemt seg for at det er organisasjonsutvalget i partiet som skal behandle og avgjøre tidligere justisminister Per-Willy Amundsens fremtid i partiet. Det opplyser kilder til TV 2.

Ifølge kildene vurderes det nå flere aktuelle straffereaksjoner mot Amundsen etter at han natt til fredag skrev svært nedsettende kommentarer om muslimer og kvinner på sin Facebook-side.

TV 2 får opplyst at både eksklusjon og å frata Amundsen retten til å søke gjenvalg på Stortinget i partiets nominasjonsprosess er sanksjoner som nå blir vurdert.

Fikk advarsel i 2021



Bakgrunnen for at det nå vurderes som aktuelt å ekskludere Amundsen, som søndag trakk seg som leder av Stortingets justiskomité, fra partiet er hittil ukjente opplysninger.

TV 2 kan nå avsløre at Per-Willy Amundsen i 2021 fikk en formell advarsel fra Organisasjonsutvalget i Frp for å ha brutt partiets retningslinjer.

Det skjedde samtidig som halvparten av Frps stortingsgruppe stemte mot valget av Amundsen da det ble kampvotering om vervet som leder av justiskomiteen etter stortingsvalget samme høst.

Bakgrunnen for at Amundsen fikk en skriftlig advarsel var at han i september 2021 skrev nedsettende kommentarer på Facebook om Frps ungdomsparti, FpU.

Blant annet skrev Amundsen at ungdomspartiet behøvde «voksenhjelp» og at de «ikke lenger er til nytte for Frp». Amundsen valgte senere å beklage kommentarene.

Angrep muslimer og kvinner

Nå er Amundsen altså i hardt vær igjen, og sanksjonene kan derfor bli langt sterkere for ham, ifølge TV 2s kilder.

Per-Willy Amundsen har ikke besvart TV 2s henvendelse om denne saken, men tidligere i dag skrev han dette i en tekstmelding:

«Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, med et språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspeiler ikke meg som person. Det har vært nok av politiske skandaler om aksjekjøp, habilitet, vennetjenester, pendlerboliger og reiseregninger som er eller kan være straffbare handlinger. Jeg har ikke gjort noe ulovlig, men det jeg har gjort har belastet partiet. Fokuset bør være på politikk og ikke saker som dette. I samråd med ledelsen av partiet har jeg derfor valgt å trekke meg som leder av justiskomiteen.»



LYKKELIGERE TIDER: To av Frps fem tidligere justisministre, Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen, her under en høring i Stortingets kontrollkomité i 2018. Foto: Berit Roald

På Frps landsstyremøte i helgen ble Amundsen-saken et hett tema blant delegatene, forteller kilder som var til stede etter at møtet ble lukket for pressen.

Listhaug lovet konsekvenser

Flere deltakere gikk på talerstolen for å kritisere Amundsens oppførsel, understreke alvorligheten i saken og kom med klare krav om at saken må få konsekvenser utover at Amundsen fjernes som leder av justiskomiteen på Stortinget, forteller TV 2s kilder.

Partileder Sylvi Listhaug skal deretter ha tatt ordet. Hun understreket også alvoret og lovet landsstyret at saken ville få konsekvenser, ifølge TV 2s kilder.

Også Amundsen selv tok ordet på møtet og beklaget overfor partiet. Han skal deretter ha lagt til at han ville ta konsekvensene av det som var skjedd, ifølge TV 2s kilder.

Partiledelsen i Frp vil nå raskt utpeke en ny leder for justiskomiteen. Allerede førstkommende torsdag skal Stortinget vedta hvem Amundsens etterfølger blir, får TV 2 opplyst.

Det er ikke endelig avgjort hvem dette blir, men navn som Sivert Bjørnstad, Himanshu Gulati og Helge André Njåstad trekkes frem overfor TV 2.