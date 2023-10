Amper stemning: Tre pågrepet

Hundrevis av mennesker har samlet seg foran Stortinget for å vise sin støtte til Israel, og politiet jobber på spreng for å holde ro og orden.

Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) arrangerer søndag en demonstrasjon i Oslo til støtte for Israel utenfor Stortinget fra klokken 16.00.

– Israel har opplevd den største massakren av sivile noensinne, den største pogromen av jøder siden Holocaust. Nå trenger vi å vise støtte til Israel mer enn noen gang før, skriver organisasjonen på sine nettsider.

FORAN STORTINGET: Organisasjonen MIFF arrangerer søndag en demonstrasjon foran stortinget. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Tre pågrepet

Én person ble tidlig pågrepet for å kaste stein. Noen minutter senere ser TV 2 selv at to andre også blir innbrakt.

– Den ene var en som klargjorde stein for kasting. Da vi tok kontroll på ham, var det en annen som skulle blande seg inn og da ble han også tatt, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland.

Totalt er altså tre personer pågrepet.

Politiet har satt inn ekstra ressurser for å sørge for en fredelig demonstrasjon.

Motdemonstrasjon

TV 2s reporter på stedet rapporterer om en «amper stemning» blant de oppmøtte, etter at rundt 50-60 personer med palestinske flagg har møtt opp i en motdemonstrasjon.

I tillegg til de tre som ble pågrepet, ble mellom fem og ti andre bortvist fra stedet.

– Nå er situasjonen veldig grei. Motmarkeringen har tynnet seg kraftig ut og markeringen ellers går som planlagt, forklarer Jørundland.



TAS INN: Tre personer skal så langt være arrestert. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Politiet jobber med å holde partene fra hverandre, samt holde ro og orden.



– Forhold dere til at dette skal være en fredelig markering. Vi ønsker at demonstrasjonen skal bli gjennomført uten uønskede hendelser, sa operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Alexander Østerhaug til TV 2 i forkant av demonstrasjonen.

– Det er vår oppgave og plikt å legge til rette for at alle skal få lov til å ytre seg i henhold til ytringsfriheten, legger han til.

Ett minutts stillhet

Kari Hynnekleiv Aurlien, styremedlem i MIFF Kristiansand, innleder demonstrasjonen med ett minutts stillhet for alle uskyldige som har mistet livet så langt i krigen.

Flere skal innta talerstolen, blant andre stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug (FrP), Dag-Inge Ulstein (Krf), Ingjerd Schou (H) og Ola Elvestuen (V).

FLAGG FRA BEGGE SIDER: MIFF innledet demonstrasjonen med ett minutts stillhet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Styreleder i Med Israel for fred (MIFF), Lars Johan Nordgård, skal også holde en appell.

MIFF opplyser at det kun vil bli tillatt med paroler godkjent av arrangøren.

– Hamas må bort

Stortingsrepresentant og FrP-leder Sylvi Listhaug er en av de første talerne som holder appell foran Stortinget på dagens demonstrasjon til støtte for Israel.

– Terrororganisasjonen Hamas med sin nedslakting av tilfeldig ofre. Det er det verste angrepet på jøder, siden den andre verdenskrig og holocaust, sier Listhaug innledningsvis.

KLAR TALE: FrP-leder Sylvi Listhaug holdt en tydelig appell foran Stortinget søndag. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Partileder nevner angrepet fra Hamas på festivaldeltagerne i Israel.

– De filmet det, og de var stolte av det, sier hun.

Listhaug er tydelig på hvor grusomme inntrykk det må ha vært for de første hjelpearbeiderne som kom frem til stedet.

Hundrevis av mennesker døde, og over hundre personer ble tatt som gisler av Hamas.

– Hamas truer altså med å henrette de direkte på sosiale medier. Det er så grusomt at det er vanskelig å fatte.

– Hamas må vekk, sier Listhaug, og blir møtt med jubel fra publikum.

En vanskelig uke

Stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen, er tydelig på at det har vært en grusom uke, idet han inntar talerstolen foran Stortinget søndag ettermiddag.

– Sist lørdag angrep terrororganisasjonen Hamas - for la det ikke være i tvil, det er en terrororganisasjon, som utøver terrorhandlinger - Israels sivile med ett formål.

STØTTE: Ola Elvestuen (V) mener Norge må støtte Israel. Foto: Martin Leigland / TV 2.

– Og det var å drepe så mange som mulig, sier Elvestuen innledningsvis.

Politikeren er klar i sin tale på at Norge må støtte Israel, og blir møtt med jubel fra publikum.

Elvestuen legger vekt på at man må se fremover for å finne en løsning, som både blir trygt for Israel, men også en stat for det palestinske folket.

– Det krever at Israel ser den muligheten, men det krever også at det i de palestinske områdene er et ansvarlig styresett, sier han.

– Norge må også gjøre det vi kan for å bidra til det, legger han til.