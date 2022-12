Amper stemning i retten: – Hvorfor sitter jeg her?

Denne gangen er det Johny Vassbakk (52) som er tiltalt for det brutale drapet på Karmøy i 1995. Han nekter enhver befatning med drapet.

Tengs' fetter er omsider, etter en lang og hard kamp, renvasket i saken. Likevel har Vassbakks forsvarere kalt ham inn som vitne.

– Før vi begynner, vil jeg si at vi forstår at dette er belastende for deg. Det er modig gjort å komme, og det hadde vært lettere ikke å gjøre det. Det skal du ha skryt for, og det er positivt for saken. Alle har lagt til grunn at du er uskyldig, sier forsvarer Stian Bråstein i retten.

Fetteren selv ga tydelig uttrykk for at han ikke forstår hvorfor han er kalt inn som vitne.

– Jeg er uskyldig faktisk

Da fetteren inntok vitneboksen, fortalte dommer Arne Vikse ham at «alle kjenner historien din».

– Du ble tiltalt, domfelt i herredsretten, frifunnet i lagmannsretten og i høst frifunnet sivilrettslig, sa Vikse.

– Jeg er uskyldig, faktisk, svarte fetteren.

Han er i retten kledd i en blå skjorte og en lysebrun genser. Fetteren er høy og har lyst, halvlangt hår. På spørsmål fra dommeren svarer han med klar og tydelig stemme.

I 2010 ga fetteren et intervju til TV 2:

Advokat Bråstein lurte på om fetteren ønsket å si noe om avhørene han ga i 1997, der han ga en falsk tilståelse.

– Jeg tror det er helt greit at du leser det opp. Hvis jeg skal gjengi noe som ble ført i pennen av en tredjepart for 26 år siden, blir det feil, svarte fetteren.

– En kjempejente

Bråstein bruker derfor en del tid på å lese opp den falske tilståelsen. Halvannen time inn i vitnemålet hadde fetteren selv sagt svært lite.

– Det var fryktelig tøft for foreldrene til Birgitte å møte fetteren igjen etter så mange, og også få gjennopplevd og opplest forklaringen han avga. Det er vanskelig for dem å høre, sier bistandsadvokat John Christian Elden.

Etter hvert ble det tema om det var nødvendig at Bråstein satt og leste opp den falske tilståelsen i detalj. Fetteren var tydelig irritert over forsvarernes fremgangsmåte.

– Det er ikke min forklaring, og det omhandler ikke meg som person. Hvorfor sitter jeg her, da?! utbrøt fetteren.

– Det tror jeg er en diskusjon for et annet forum, svarte Bråstein.

– Nei. Tåkelegger vi eller opplyser vi? spør fetteren og henvender seg til dommer Vikse.

Dommeren svarer at målet er å opplyse saken i sin fulle bredde, men at det er forsvareren som stiller spørsmålene.

Fetteren beskriver sin kusine som «en kjempejente»,

– I 1995 mistet jeg mitt søskenbarn. Birgitte var en kjempejente. Hun var tipp topp. Siden den gang har vi alle gjort det vi kan for å finne ut hvem faen det var som gjorde dette, sier han.

– Birgitte fortjener det

Fetteren sier at han selv satt i lange avhør for å hjelpe til så godt jhan kunne.

– Jeg har sagt alt jeg kan si for å bidra. Jeg har stilt meg til rådighet, og det er det jeg gjør nå også. Birgitte fortjener dette, sier han.

Tirsdag er også Karin og Torger Tengs, foreldrene til Birgitte Tengs, til stede i retten. De sitter få meter unna fetteren. Til tross for frifinnelsen har foreldrene hele tiden stått fast ved at fetteren er skyldig.

TILBAKE I RETTEN: Karin og Torger Tengs har flere ganger forlatt salen under rettssaken mot Johny Vassbakk. Når fetteren vitner, sitter de i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

I begynnelsen av rettssaken var deres bistandsadvokat John Christian Elden åpen om at de to foreldrene ser litt ulikt på dette spørsmålet nå som en ny mann er tiltalt.

Når fetteren forklarer seg, er Tengs' mor tydelig preget.

Fetteren er tydelig kritisk til spørsmålene han får fra forsvarerne, blant annet når han får spørsmål om observasjoner han gjorde den kvelden drapet skjedde.

– Jeg har blitt arrestert og puttet i fengsel fordi jeg har bommet på 10 minutter, så jeg skal ikke gå inn på de spørsmålene. Jeg husker ikke, svarer fetteren.

Aktor: En oppdiktet historie

Etter forsvarernes utspørring, tar aktor Thale Thomseth ordet.

– Jeg vil benytte anledningen til å si at påtalemyndigheten mener at du er uskyldig i anklagene som ble rettet mot deg. Etter Asbjørn Rachlews gjennomgang, er vi overbevist om at retten har fått informasjonen de trenger.

MENER FETTEREN BLE MANIPULERT: Aktor Thale Thomseth tok ordet og signaliserte helt tydelig hva påtalemyndigheten mener om den angivelige tilståelsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi tiltrer også Rachlews konklusjoner om at den angivelige tilståelsen kom etter manipulative tilståelsesmetoder og press, og at forklaringen om at du drepte Birgitte Tengs aldri var noe mer enn en oppdiktet historie som kom i stand fordi politiet fôret deg med informasjon, sier Thomseth.

Utover å si dette, stiller hun ingen spørsmål til fetteren.

– Vi legger til grunn at du ikke så Birgitte Tengs den kvelden og at du ikke har opplysninger som kan bidra til å opplyse denne saken.

– Nei, jeg har aldri, så vidt meg bekjent, møtt han som nå er tiltalt, så jeg har ingenting å tilføye, svarer fetteren.

Har med «lynavleder»

Fetteren hadde med seg advokat Brynjar Meling til retten onsdag morgen. Han har bedt om å ikke bli navngitt eller fotografert.

– Han ser ikke helt hva han har å forklare, men er veldig glad for at han har en dom fra Agder lagmannsrett som frifinner ham fullstendig. Han regner også med at dette er en grense som forsvarerne vil respektere, sier Meling.

Han forteller at fetteren ser på det som folkeskikk å møte i retten når man er stevnet, og han møter for å vise at han ikke har noe å skjule.

– Han er avventende med hvilke spørsmål som kommer og hvilke hensikter forsvarerne har.

– Det har vært litt ulike meldinger knyttet til hvorvidt fetteren ville møte i retten i dag eller ikke?

– Han har hele tiden vært klar på at han ønsker å forklare seg. Så er det vi som hans advokater som har sagt at vi har bakdøren åpen, om det kom noe som gjorde at han ikke burde stille, sier Meling.

FORSVARET: Advokatene Stian Bråstein og Stian Kristensen forsvarer tiltalte Johnny Vassbakk. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Advokaten, som beskriver seg selv som «en lynavleder» for fetteren, forteller at da de valgte å la fetteren møte i retten da de fikk inntrykk av at det ikke var noen fare for å bli utsatt for ting han ikke vil bli utsatt for.

– Han er veldig opptatt av å verne om sitt privatliv og ønsker ikke å i intervjuer, bli avbildet eller gi kommentarer til pressen.

Fetteren til Tengs ble i 1997 dømt for drapet på sin kusine i tingretten, etter at han etter mange timer i avhør tilsto drapet. Han trakk senere tilståelsen og ble frikjent i lagmannsretten i 1998.

Tidligere i rettssaken har politiets avhørsekspert Asbjørn Rachlew forklart hvordan den falske tilståelsen kom i stand. Politiet har tatt sterk selvkritikk, og saken har fullstendig endret hvordan politiet gjennomfører avhør.