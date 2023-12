Amnesty International: – USA har sviktet menneskeheten

– Det er uhørt!

Generalsekretæren i Amnesty International, Agnès Callamard, bruker mange superlativer når hun skal beskrive USAs veto i FNs sikkerhetsråd i går.

Resolusjonen om umiddelbar våpenhvile i Gaza kunne gått gjennom etter at FNs generalsekretær António Guterres tidligere denne uken brukte artikkel 99 i FN-pakten for kreve stans i angrepene på sivile.

– En desperat handling

Det er høyst uvanlig at artikkel 99 brukes. Den gir generalsekretæren anledning til å «rette Sikkerhetsrådets oppmerksomhet på alle forhold som etter hans oppfatning kan true opprettholdelsen av internasjonal fred og sikkerhet».

– Det var en handling gjort av lederskap, men også av desperasjon, slår Callamard fast.

FREDSPRIS: Amnesty Internationals kontorer på Solli i Oslo er pyntet til utdelingen av Nobels Fredspris, som i år går til iranske Narges Mohammadi. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun er på besøk i Oslo for utdelingen av Nobels fredspris til menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi i helgen. På Amnesty Internationals kontorer, i den gamle amerikanske ambassaden, fyrer hun løs mot stormakten i vest.

– USA hadde en mulighet til å vise noen form for menneskelighet og globalt lederskap, og de gjorde det ikke. USA gjorde det motsatte, de har hatt dømt flere palestinske barn til døden i sine egne hjem, sier hun.

For at en resolusjon skal bli vedtatt i Sikkerhetsrådet, må den støttes av minst ni medlemsland.



I tillegg kreves det at ingen av de fem vetomaktene – USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia – legger ned veto.

Dette skjedde altså på gårsdagens møte, der USA brukte sin vetorett.

– USA sviktet menneskeheten i går. Det finnes ingen andre måter å beskrive det på, sier Callamard.



KREVER HANDLING: FNs generalsekretær oppfordrer alle medlemslandene i sikkerhetsrådet til å stemme for en umiddelbar våpenhvile i Gaza. USA brukte sin vetorett til å blokkere resolusjonen fra FN-sjefen. Foto: DAVID DEE DELGADO / NTB

Ingen trygge steder

Ifølge det israelske forsvaret har Israel gjennomført angrep mot 450 mål i Gaza det siste døgnet. Palestinske helsemyndigheter opplyser at 133 personer er drept etter at israelske bomber traff bolighus for flere familier i byen, skriver NTB lørdag.

Israel har hevdet at al-Muwasi Area sør i Gaza er en såkalt «trygg sone». Det får Callamard til å riste på hodet.

– Unnskyld meg, men ingen steder er «trygt». Da palestinere flyktet til sør, ble de bombet. Da de ble bedt om å oppholde seg i flyktningleirer, ble de bombet. Ble de igjen i nord for å passe på familiemedlemmer, ble de bombet. Hele familier har blitt utslettet. Det finnes ikke trygge steder i Gaza, slår hun fast.

Generalsekretæren forteller at den eneste måten mennesker i Gaza kan være trygge, er om det blir våpenhvile.

– Men dessverre brukte USA sin vetomakt til å stoppe den eneste meningsfulle handlingen som kunne forhindret massemordene i Gaza.

Bruker sitt sterkeste virkemiddel

Callamard understreker at Hamas' angrep på israelske sivile 7. oktober også var «grusomme krigsforbrytelser» og at menneskene bak angrepene er nødt til å holdes ansvarlig for det.

– Men måten man svarer på er nødt til å følge internasjonale lover. Å kollektivt straffe alle palestinske mennesker fordi de bor i Gaza og lever under Hamas' regjering, er helt samvittighetsløst, sier hun.

Den amerikanske presidenten Joe Biden har de siste dagene lagt press på Israel for å beskytte sivile. USA har siden angrepene 7. oktober stått fast ved at Israel har rett til å beskytte seg.

Callmard mener det ikke finnes grunnlag på USAs side for å la situasjonen i Gaza fortsette slik den er i dag.

– Det finnes ingen moralsk rettferdiggjøring av å ikke stemme for våpenhvile, sier hun.



GAZA: To måneder med angrep mot Gaza by vises tydelig. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Artikkel 99, som er FNs generalsekretærs sterkeste virkemiddel som leder, er ikke blitt brukt på flere tiår.

I resolusjonen krever han en umiddelbar og ny humanitær våpenhvile.

«Jeg oppfordrer medlemmene i Sikkerhetsrådet til å presse for å unngå en humanitær katastrofe. Sivilbefolkningen må bli spart for større lidelser» heter det i brevet.