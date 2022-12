Amanda (23) skjønte at noe var galt da inkassovarslene kom

Lokalpolitikeren har tatt grep etter å ha blitt utsatt for identitetstyveri. IT-ekspert mener det er problematisk hvordan personnummer brukes i Norge.

Politikere utsatt for ID-tyveri:

For et års tid siden ble Amanda Tandsether (23) overrasket da flere inkassovarsler plutselig dukket opp i postkassa.

De kom tilsynelatende ut av det blå, uten at hun hadde fått noen regning først. Hun stusset også på hva pengekravet var for.

– Det var for Ruter-billetter som jeg absolutt ikke hadde kjøpt, sier Tandsether, som er nestleder i Vestre Toten Høyre, til TV 2.

Et av inkassovarslene var på omtrent 1900 kroner, og et annet på omtrent 1600 kroner, forteller hun.

Det var Oppland Arbeiderblad som først skrev om Tandsether sin sak. Hun er blant flere politikere – lokalt og nasjonalt – som har fått sine opplysninger misbrukt på samme måte.

BILLETTER: De to domfelte tenåringene kjøpte Ruter-billetter under stjålne personopplysninger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ekkelt å tenke på

Tandsether kontaktet kollektivselskapet Ruter for å finne ut hva som hadde skjedd. Der fikk hun vite at billettene var kjøpt med en e-postadresse og et telefonnummer som ikke var hennes.

– Det eneste som var mitt var personnummeret, sier Tandsether.

Det gjorde at det var hun som fikk inkassokravene.

– Jeg ble ganske stressa, og det var litt ekkelt å tenke på. Jeg visste ikke hvem som hadde fått tak i opplysningene eller hvordan de hadde kommet på avveie, sier Tandsether.

– Det var ubehagelig fordi det ikke fantes en måte å beskytte seg på. Du kan liksom ikke endre passord, sier hun.

Tandsether anmeldte saken til politiet, og kravene fra inkassoselskapet ble slettet. Likevel tok det lang tid før hun fikk vite hvordan hennes opplysninger kom på avveie.

Tenåringer dømt

TV 2 har tidligere omtalt at flere politikere har fått sine personopplysninger misbrukt på samme måte som Tandsether.

To tenåringsgutter fra Romerike ble nylig dømt til betinget fengsel i 21 og 28 dager, for å ha kjøpt bussbilletter ved å bruke lekkede personopplysninger til en rekke politikere.

KJEDET SEG: De dømte tenåringsguttene har forklart at de blant annet kjedet seg og ville kjøre buss rundt omkring. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Begrunnelsen var kjedsomhet og lite penger, de ønsket å ta bussen rundt omkring, står det i dommen.

Totalt gjennomførte guttene bedragerier på til sammen 30.850 kroner, og forsøkte å gjennomføre bedragerier på ytterligere 37.102 kroner.

Flere av Tandsethers kolleger i Vestre Toten kommune ble rammet, i tillegg til flere stortingspolitikere. Blant dem var utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

TV 2 får opplyst av pressevakten ved Utenriksdepartementet at de, på vegne av Huitfeldt, mener det ikke er naturlig å kommentere saken.

RAMMET: Tenåringene gjennomførte kjøp for over 10.000 kroner i utenriksminister Anniken Huitfeldts navn. Foto: Aage Aune / TV 2

Ekstra oppmerksom

Tandsether anmeldte saken i januar. Først i høst ble hun oppringt av politiet, som fortalte henne hva de mente hadde skjedd.

Det var ikke før Oppland Arbeiderblad publiserte sin sak onsdag, at Tandsether fant ut at flere av hennes politikerkolleger i kommunen hadde blitt utsatt for det samme.

Hun forteller at hun etter hendelsen har blitt ekstra oppmerksom på hvem som lagrer opplysninger om henne. Hun dropper blant annet å lagre kortnummeret når hun netthandler.

– Jeg lagrer ingen ting på nettet og sånn lenger, og har byttet mailadresser og passord på alt. Jeg fikk også anbefalinger om det fra politiet, sier hun.

Ble ringt av politiet

Også varaordfører i Vestre Toten, Tonje Bergum Jahr (Ap), fikk sine personopplysninger utnyttet.

Hun visste ikke om det før politiet ringte og fortalte at hun var utsatt for ID-tyveri.

– Det var skikkelig ekkelt. Du skjønner at noen har tatt noe fra deg, men du skjønner ikke helt hva det er, sier Jahr til TV 2.

Hun hadde ikke fått noe inkassovarsel ennå, men sier hun lurte på hva som kunne bli gjort i hennes navn.

– Også blir det fort til at man peker innover. Har jeg gjort noe feil? Er det systemer jeg bruker som jeg ikke bør stole på?, sier hun.

EKKELT: Tonje Bergum Jahr syntes det var ubehagelig at fremmede brukte hennes opplysninger. Foto: Marte Iren Kristiansen

– Ikke spesielt komplisert

IT-ekspert og partner i konsulentselskapet Otte, Torgeir Waterhouse, mener det er et problem at personnummeret brukes både som unik identifikasjon, på samme måte som et bilskilt, og samtidig som «hemmelig» verifiseringsmetode.

– For eksempel når ungdomsskoleelever skal på skoletur, hender det at de blir bedt om å sende bilde av passet. Når du skal fly til noen land, må du laste opp kopi av passet, sier Waterhouse til TV 2.

– Jo flere steder det er delt på den måten, jo flere punkter finnes hvor det kan gå galt, sier han.

Waterhouse understreker at han ikke er kjent med hvilket system Ruter har for identifisering. Han mener det bør være flere nivåer med verifikasjon enn bare personnummer i alle sammenhenger hvor det skal inngås en avtale.

– Hvor lett er det å få tak i personnummeret til noen om man vil?

– Det er dessverre antakelig ikke spesielt komplisert, sier Waterhouse.

Bygger mer og mer

Om noen som er ute etter å stjele identiteten din får tak i personnummeret ditt, kan det følge Waterhouse gjøre det enklere å få tak i flere opplysninger.

– Man starter med den informasjonen man får tak i, og bygger mer og mer, sier han.

Om uvedkommende får tak i nok informasjon om deg, kan de også utnytte deg økonomisk.

– Det finnes mange eksempler hvor folk er offer for ID-tyveri, og noen har tatt opp store lån i deres navn, sier Waterhouse.

Han understreker at det i bunn og grunn er det at folk misbruker andres personopplysninger som er hovedproblemet, uansett hvilke sikkerhetshensyn som tas.

– Det er aktive valg mennesker tar om å misbruke, sier Waterhouse.

Tok selv tapet

Pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, sier at man kun kan kjøpe billett i deres app med kort eller Vipps. Da kreves flere verifiseringsmetoder.

– Sånn som jeg skjønner det har de brukt den informasjonen de har fått om politikerne til å skaffe seg et betalingsmiddel, sier Johansen til TV 2.

MÅ VERIFISERE: For å kjøpe billett i Ruter-appen må man bruke betalingskort eller Vipps. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han er ikke kjent med hvordan tenåringene har gjennomført kjøpet, men sier det ligger hos en tredjepart og ikke hos Ruter selv.

Mange av billettkjøpene ble oppdaget underveis som forfalskede av Ruters faktureringspartner Arvato, og ble kansellert før billetten ble tatt i bruk. For billettkjøpene som ble gjennomført har Arvato kansellert fakturaene og selv tatt tapet.