Aman prøver å stå imot presset: – Man føler seg mislykket

Sem Aman (20) sitter med iPhonen og scroller.

I feeden forteller den ene etter den andre om hvordan han kan tjene raske penger, starte sin egen bedrift, bli økonomisk uavhengig og reise verden rundt.

– Det ser ut som alle lever det perfekte liv. Unge mennesker shopper, investerer og er sin egen sjef. Skal man tro sosiale medier er det veldig lett å bli rik, sier han.



«Get rich fast», «Work smart, not hard», «9 to 5 is modern slavery».

Hashtagene florerer, og budskapet om hvordan det finnes bedre måter å leve på enn å ha en vanlig dagjobb gjennomsyrer mange unges skjermer.

– Det påvirker hvilke forventninger mange unge har til seg selv og til arbeidslivet. Jeg også kjenner veldig på det presset, sier Aman.



Startet egen bedrift

For to år siden tenkte Aman at han ikke kunne være noe dårligere enn alle andre.

– Det virket som normalen var å starte en egen bedrift, så da ville jeg gjøre det samme.



Han begynte å kjøpe og selge sko, i håp om å tjene enkle penger.

Amans gamle Finn-annonser viser hvordan den lille bedriften startet:

SOLGTE SKO: Bilder fra Sem Amans gamle annonser.

Men det tok ikke lang tid før han skjønte at det ikke fantes en enkel vei til suksess.

– Det er mye jobb å starte en bedrift. Jeg skjønte fort at det faktisk ikke var verdt de få hundrelappene jeg tjente på det, sier han.



15 år og kryptoinvestor

I en fersk rapport om unge i 2024, uført av Opinion, fremkommer det at lønn og fleksibilitet er det viktigste for guttene når de skal velge jobb.

Jentene er ifølge undersøkelsen mer opptatt av sosialt miljø, gode ledere og at arbeidsoppgavene oppleves meningsfulle.

– Over flere år har vi observert en økende interesse blant unge gutter for å tjene penger, sier Alexandra Palm, medforfatter av Opinions årlige UNG-studie.

EN AV FEM INVESTERER: Ifølge Alexandra Palm fra Opinion har en av fem gutter mellom 15 og 25 år investert i kryptovaluta. Foto: Opinion

Hun begrunner økningen med at guttene har sett jevnaldrende tjene enorme summer gjennom kryptovaluta, aksjehandel og på betalte livesendinger på nettet.

– Dette er ikke bare noe de har sett andre gjøre, for mer enn hver femte gutt i alderen 15 til 25 år har faktisk investert i kryptovaluta, sier Palm.

Hun legger til at fire av ti gutter i alderen mellom 15-25 har kjøpt aksjer.

Hele 31 prosent av guttene forventer også at arbeidslivet blir enda mer fleksibelt de neste fem årene, ifølge undersøkelsen.

Den samme trenden ser også studieveileder Tina Moger Olsen hos NKI Nettstudier.

– De unge jeg veileder er i større grad opptatt av å styre sin egen hverdag og å få seg en kort utdanning med mulighet til å tjene gode penger, sier Olsen.



Hun forteller at også stadig flere unge velger å studere på nett, slik at de kan jobbe ved siden av.

– Unge og unge voksne ønsker fleksibilitet på veien til målet sitt. Det er også verdt å merke seg at økonomi ser ut til å være et større stressmoment for studentene enn tidligere, sier hun.



Olsen forteller også at det å ha en vanlig dagjobb ikke er like attraktivt. Det ser de også når de skal rekruttere til stillinger i NKI.

– De vil jobbe når det passer dem. Om det er på ettermiddagen, i helger eller begynne på jobb litt senere. Mange vil styre sin egen hverdag.



Velger heller å slite

Nå har Aman begynt å studere på BI. Ved siden av studiene har han en deltidsjobb på Europris.

En jobb mange i hans aldersgruppe ser ned på, ifølge han selv.

– Jeg trenger de ekstra pengene for å få studietiden til å gå opp. Jeg har selv venner som heller velger å slite økonomisk, fordi de synes det er flaut å ha en jobb som blir sett ned på.

– Alle vil liksom være CEOs, sier Aman.

Han tror at veldig mange unge ikke er fornøyd med å leve et vanlig liv.

– Med et vanlig liv mener jeg en jobb som gir en grei lønn, en arbeidsgiver og en familie. Når det virker som at alle andre får til å skape sin egen arbeidsplass, blir ikke en vanlig jobb godt nok.

Lett å bli lurt

Magnus Hoem Iversen er medieviter og har blant annet skrevet bok om sosiale medier.

Han mener det er lett å bli lurt av kontoene som lover gull og grønne skoger.

– Det er ganske vanskelig å lykkes i livet uten en dagjobb, og mange av disse kontoene lover mye mer enn det er mulig for vanlig folk å oppnå, sier Iversen.



NÆRMEST UMULIG: Medieviter og forfatter Magnus Hoem Iversen forteller at det nærmest er umulig å skille mellom ekte historier og svindel på sosiale medier. Foto: Jin Sigve Mæland

Han mener det er så å si umulig å skille mellom hva som faktisk er ekte historier fra folk som har fått til å tjene enorme summer mens de reiser verden rundt, og hva som faktisk er svindel.

– Noen lever kanskje av foreldrenes penger, mens andre har fått god hjelp til egenkapital for å investere, sier han.



– Det er også mange kontoer som driver med såkalt pyramidesvindel. De som fronter at det er så lett å bli rik, tjener egentlig penger på å lure andre unge inn i en svindel-bransje.



Føler seg mislykket

Selv drømmer Aman om å jobbe som eiendomsutvikler.

Til tross for at det er mulighet for å tjene gode penger, sier han at penger ikke er hovedmotivasjonen for jobben.

– Jeg interesserer meg veldig for eiendom. Selvfølgelig tar jeg også penger inn i betraktning, men det er ikke derfor jeg ønsker å jobbe med dette.

Aman forteller at han prøver å ikke la seg påvirke av hva det ser ut som alle andre får til.

– Jeg er fornøyd om jeg får meg en trygg jobb og en fin hverdag, og trenger ikke så mye mer, sier han.

Likevel legger han ikke skjul på at det noen ganger sniker seg inn tanker om at en vanlig jobb ikke er nok.

– Man føler seg jo mislykket. At man burde få til noe større, på en måte.

– Men jeg tror også de fleste unge der ute er som meg, som studerer, jobber på Europris, og som er fornøyd hvis man får en vanlig 9–17 jobb.

Og skal vi tro årets UNG-undersøkelse til Opinion, ønsker mange unge det samme som Aman.

Flere unge søker seg nemlig til trygge utdanningsretninger som gir dem forutsigbarhet i årene fremover, viser undersøkelsen.

– Det er det som er litt paradoksalt. Jeg tror den største utfordringen bare er at sosiale medier får en til å tvile på sine egne ønsker. Det er så mye der ute som virker bedre, sier Aman.