Amalie (32) skal bli rik – ekspert mener hun kan ha funnet suksessformelen

Listen med ekspertenes sparetips er endeløs. Amalie Espedal har bestemt seg for å bli rik på en annen måte.



I fremtiden vil hun fortsette å gå til frisøren og kjøpe dyr kaffe latte.

Nå følger hun en tydelig firestegs-plan for å nå målet om økonomisk uavhengighet uten fokus på sparing.

KUNNSKAP: I over ett år har hun fordypet seg i økonomifaget. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Rikdom er frihet

– Det høres kanskje litt overfladisk ut, men å bli rik er frihet for meg, forteller tobarnsmoren.

Bergenseren har selv vokst opp under vanskelige kår og sa til seg selv at hun ikke skulle utsette egne barn for det samme.

For en stund siden gikk arbeidsgiveren hennes konkurs og Espedal mistet jobben som gravid, før hun gikk ut i mammapermisjon.

SMÅ BARN: Amalie Espedal ønsker seg mer tid med barna. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg fikk plutselig god til å tenke på hva jeg hadde lyst til. Samtidig fikk jeg en smakebit på en frihet i hverdagen det ble vanskelig å gi avkall på.

Hvordan kunne hun beholde friheten, men likevel opprettholde økonomien, lurte hun.

– Jeg elsker jo å jobbe, men jeg elsker ikke det å stresse hjem i kø, se frem til helgen hver dag eller hente slitne barn som har vært altfor lenge i barnehagen.

Ny teori

Flere medier har den siste tiden fortalt om veien til økonomisk uavhengighet basert på FIRE-bevegelsens prinsipper.

Det går ut på å investere store deler av lønnen sin, leve på avkastning fra investeringen og pensjonere seg tidlig. For å klare dette må de fleste snu på hver krone over en lengre periode.

Espedal fant fort ut at det var uattraktivt.

– Jeg begynte med å spare, selge ting på Finn, kutte utgifter her og der. Men herregud så lite jeg får igjen for det. Etter fem timer på Finn, har jeg kanskje tjent 200 kroner. Det er ikke bærekraftig.

Det er ikke den livsstilen jeg vil leve som ung. Jeg kommer til å kjede meg i hjel. Amalie Espedal

Under permisjonen gikk hun til innkjøp av all slags «slik blir du rik»-empiri og så samtlige dokumentarer på Netlix om tematikken.

LESE: Å forstå finansielle «basic» er steg 1. Foto: Frode Hoff / TV 2

Så kom hun over økonomiekspert Paula Pants unike FIRE-teori. En oppskrift på å bli rik, med en annerledes inngang, uten sparing i fokus.

Paula Pants formel er som følger:

F for «financial psychology» - lære hvorfor og hvordan man bruker pengene sine.

I for «investment» - investere i fond eller bedrifter.

R for «relastate» - investere i eiendom.

E for «Entrepreneurship» - bli sin egen arbeidsgiver.

Espedal begynte først med det kjedelige. Lage et budsjett og minimere alle utgifter. Overskuddet investerer hun i fond eller andre ting som kan gi pengene merverdi.

I tillegg har hun og samboeren kjøpt en utleiebolig og har som mål å skaffe fire til.

BOLIGEIERE: Espedal og samboeren ønsker å drifte flere utleieboliger. Foto: Frode Hoff / TV 2

Starter egen bedrift

På Instagram og Tiktok deler Espedal hele prosessen. Det er også en del av veien mot rikdom.

– Jeg tror det ligger penger i å skape et personlig brand på Tiktok og Instagram. Det er ikke nødvendigvis den enkleste måten for alle, men kanskje en av de minst risikofylte.

Derfor er Espedal i gang med å etablere sin egen bedrift basert på konsulentvirksomhet og innholdstjenester, og kan snart sjekke av punkt fire.

– Hvis podkasten og tiktoken min kan vokse, så kommer pengene til å følge med. Det er ulike måter å starte sin egen bedrift på, men det er min plan.

Får støtte av ekspertene

– Kan Amalies plan lykkes?

– Ja, det kan bli suksess, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Hans aller beste tips for å bli rik er å bli god på noe.

– Hvis du blir skikkelig god på et felt, kan du ta høyere pris. Ofte betyr det kanskje å ta en utdanning, men vi har også eksempler på rikinger om har lykkes på grunn av talent og hardt arbeid.

INFLUENSER: Espedal har planer om å tjene penger på det hun legger ut på sosiale medier. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han advarer likevel om at veien til rikdom ofte tar mye lengre tid enn man tror.

– Mange må nok ha et langt perspektiv på dette. Det kan for eksempel ta lang tid før man er såpass ovenpå at man kan kjøpe en sekundærbolig. I tillegg tar det lang tid å få investeringer til vokse.

Å tenke inntekt

Espedal erkjenner at hun nå har et godt utgangspunkt.

– Jeg hadde ikke klart det uten samboeren min, for vi deler alle utgifter på to.

I tillegg har hun vært heldig og arvet eiendom. Likevel mener Espedal at alle som vil, kan oppnå det samme med riktig tankegang.

– Hvis man lærer seg hvordan man skal håndtere 250 kroner, kan man gjøre det med 250 millioner. Alt handler om å skalere og bygge seg oppover.

TANKEGANG: Espedal mener mye handler om å reflektere rundt hvordan man ser på penger. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hun mener det viktigste er å se inntektsmuligheter i små ting.

– Hvis man vil eie noe, men opplever at det blir vanskelig på grunn av rammene, kan man for eksempel sjekke om det finnes en halvdårlig annonse på leiemarkedet på Finn. Hvis man er god på interiør, kan man style den og kanskje ta en tusenlapp mer ved fremleie.

Slik gjør hverdagsmillionærene det

Forfatter og journalist Marie Olaussen har skrevet boken «Hvordan blir du rik på et år». Hun har stor tro på Paula Pants FIRE-formel.

FORFATTER: Marie Olaussen prøvde selv å bli rik på kort tid. Foto: Privat

– Å senke forbruket eller øke inntekten – helst begge deler – frigir penger til investeringer, som er enkelt å komme i gang med.

Å investere i eiendom kan derimot være mer krevende, forklarer hun.

– Du skal følge opp vedlikehold og utleieforhold, dessuten krever det mye egenkapital. For de som får til dette, er det ingen tvil om at eiendom historisk har steget voldsomt i verdi.

FORBRUKERØKONOM: Magne Gundersen tror rikdom tar tid å bygge. Foto: TV 2

I mellomtiden kommer man ikke utenom sparing, mener de to ekspertene.

– Jeg tror ingen blir rike uten å spare, men man må samtidig passe på at ikke sparing går til hodet på en. Nøkkelen er å bruke mindre enn man tjener, sier Gundersen.

De som satser på egne bedrifter, vet at kostnadskontroll er viktig, forklarer Olaussen.

– De fleste norske hverdagsmillionærer har bygget formuen sin ved å spare eller investere en sum penger hver eneste måned i veldig mange år.

– Den ekte rikdommen

Amalie Espedal skal begrense forbruket kortsiktig for så å bygge det opp igjen.

– Hvis man skulle spart seg til rikdom, så måtte man gjort det i 20-30 år, men jeg har bestemt meg for å leve begrenset i fem år og så forhåpentligvis leve slik jeg vil.

Det skal hun gjøre på helt egne premisser.

FRIHET: Å leve livet på egne premisser, er målet til Amalie Espedal når hun skal bli rik. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg sier jo jeg vil «bli rik» – men det som egentlig er viktig for meg er friheten. Økonomien får man alltid til å gå rundt, men det å ikke våkne til en alarm; det er det som er den ekte rikdommen.