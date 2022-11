Amahl vokste opp i fattigdom: – Jeg hadde ingen plan B

DRAMMEN (TV 2): Amahl Pellegrino ble fotballproff mot alle odds. Nå frykter han at økte kostnader i idretten vil være til hinder for flere barn.

Amahl Pellegrino (32) går gjennom gangene på Brandengen skole i Drammen. Når han passerer en av dørene, humrer han.

– Disse gangene har jeg gått mye i. Rektors kontor var jo her, og der var jeg ofte.

Nå går han med rak rygg, som årets spiller og toppscorer i Eliteserien.

– Det er veldig rart, for alt er så annerledes. Men det er ikke skolen som har forandret seg, sier han.

For 22 år siden gikk han her som tiåring og skolens taper.

Da var det lite som tydet på at Amahl skulle oppnå den store drømmen om å være fotballspiller i Eliteserien.

RASTLØS: For 22 år siden vandret ti år gamle Amahl Pellegrino gjennom disse korridorene på Brandengen skole i Drammen. Rastløs – og med en stor fotballdrøm. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hadde ikke råd

Da Amahl var liten, hadde ikke moren råd til å betale for fotballtreningen.

– Jeg følte mye på urettferdighet fordi jeg ikke fikk være med på cuper og turer slik som alle andre i klassen. Da jeg ble eldre, skjønte jeg at det var på grunn av situasjonen vår hjemme, sier han.

For å delta på cuper måtte moren hans betale for overnatting. Siden hun ikke hadde råd, måtte han og et knippe andre være igjen på skolen mens de andre dro på utflukt.

– Det var en ordning i gymsalen hvor vi kunne gjøre forskjellige ting, men det var ikke en kul følelse.

Noen ganger trådte skolen til med støtte, slik at han fikk være med. Han rakk likevel å bli nervøs, siden løsningen alltid kom i siste liten.

Moren hans oppdro fire gutter alene, alltid med noen kroner for lite i lommeboken.

De første årene hadde ikke moren råd til å betale fotballkontingenten. Da stod Amahl på god avstand og studerte treningen som foregikk nede på banen. I etterkant øvde han med broren.

MED FAMILIEN: Før Amahl fikk muligheten til å trene med et lag, spilte han mye fotball med broren. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Til tross for at økonomien stadig var til hinder, ga Amahl aldri opp den store drømmen.

– Det var fotballspiller jeg skulle bli, og jeg hadde ikke en plan B.

Bekymret for neste generasjon

Tirsdag formiddag strømmer spente og håpefulle barn inn i gymsalen på Brandengen skole.

Amahl ser litt smånervøs ut, mens han tar på seg en mikrofon.

Han er tilbake på gamle trakter i anledning den nyutgitte boken «Amahl – mot alle odds», som handler om hans kronglete vei til målet.

Gjennombruddet hans som fotballstjerne kom først som 30-åring.

UTFORDRENDE: Få hadde tro på at den unge spilleren fra Drammen ville nå særlig langt på fotballbanen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Med boken håper han at samfunnet skal åpne øynene for hvor viktig det er at fotballen er en arena for alle – ikke bare for de med flinkest trenerpappa og størst lommebok.

Ved å få møte barna som går i hans fotspor, håper også Bodø/Glimt-stjernen at han kan inspirere flere til å tørre og forfølge sine drømmer.

– Da jeg vokste opp var det trøbbel nok for oss å ha råd til idrett, så da kan du tenke deg hvordan det er for denne generasjonen med de vanvittige kostnadene i samfunnet, sier han.

PRISØKNING: Den kraftige prisøkningen i samfunnet har allerede begynt å ramme familier rundt i landet hardt. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Alvorlig utvikling

TV 2 har vært i kontakt med 43 idrettsklubber rundt i Norge. 37 av dem sier at de merker at familier har det mer utfordrende økonomisk nå enn tidligere.

Flere opplever også at foreldre i større grad er avhengig av støtteordninger fra klubben og kommunen for å sikre at barna kan delta i idrett.

– Vi ser at prisøkningen vi har i samfunnet har stor påvirkning på familieøkonomien rundt omkring. At situasjonen går utover barn og ungdoms mulighet til å drive fritidsaktivitet, er veldig alvorlig, sier idrettspresident Berit Kjøll i Idrettsforbundet.

DELTA: Idrettspresident Berit Kjølll oppfordrer hvert lokalsamfunn til å sørge for at barn og unge faktisk får mulighet til å delta på idretten sin. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Samtlige av klubbene TV 2 har vært i kontakt med opplyser at de jobber aktivt med å ha gode ordninger for å inkludere flest mulig og hindre at barn faller utenfor.

– Vi jobber aktivt med å sikre at alle barn og unge faktisk kan ha tilgang til en fritidsaktivitet, sier Kjøll.

Etterlyser nasjonale tiltak

Magne Brekke i Oslo idrettskrets mener den kraftige prisøkningen trolig treffer hardest i hovedstaden, hvor det bor mange lavinntektsfamilier.

Tidligere i sommer kartla TV 2 hvordan prisøkningen fikk konsekvenser for barn og unges mulighet til å drive idrett i hovedstaden.

Ifølge Brekke er situasjonen like bekymringsfull nå.

– Det er mange som sliter, og da havner nok kostnadene for fritidsaktiviteter nedover på prioriteringslisten. Vi kan sørge for at dette ikke går utover barna, sier han og etterlyser nasjonale tiltak.

KLASSESKILLE: Magne Brekke mener det er tydelig skille mellom øst og vest i hovedstaden, og at samfunnsutviklingen fører til at forskjellene bare øker. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Klar oppfordring

– Hvis dere vil ha autografen til Amahl, så stiller man seg i kø her! roper læreren.

Tilbake i gymsalen på Brandengen skole, løper elevene bort og flokker seg rundt Amahl. Noen tar selfier, andre sikrer seg en autograf. Ulrik Månum Torkildsen får signert skoen.

– Jeg ble veldig inspirert av ham. At han greide å følge sine drømmer uten å ha penger og støtte. Jeg er veldig imponert, sier Månum Torkildsen.

STOLTE: Ulrik Månum Torkildsen, Erik Guttormsen Foss og Gulten Bensunarova Etemova sikret seg autograf. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Og det er ikke bare elevene som har kost seg.

– Det er utrolig gøy å få være her og snakke med dem. Jeg ser mye av meg selv i barna, og får mange flashbacks og minner fra den tiden, sier Amahl.

Bredde, frivillighet og kameratskap har vært avgjørende for Amahls vei til toppen. Han er klar på hva som må gjøres for at flere skal få muligheten:

– Vi er nødt til å ta tak hvor dyr idretten har begynt å bli og finne ordninger som gjør at alle kan delta.