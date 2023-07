Alzheimers-medisin gir håp: – Nærmere en kur

USA har godkjent den første medisinen som skal bremse utviklingen av Alzheimers. Selskapet bak medisinen kaller det et gjennombrudd.

– Jeg vil si vi er nærmere en kur, men vi er ikke helt framme. Det er mye vi ikke vet om medisinen, sier Tormod Fladby, professor og avdelingsleder ved nevrologisk avdeling på Ahus.

Det amerikanske legemiddelbyrået (FDA) har godkjent medisinen Leqembi for bruk i behandlingen av Alzheimers sykdom.

Tidligere medisiner for sykdommen har kun behandlet symptomer, men Leqembi er den første medisinen som faktisk bremser utviklingen av Alzheimers.

Kan huske ord

Legemiddelet, som er utviklet av amerikanske Biogen og japanske Eisa, ble hurtiggodkjent av legemiddelverket i USA allerede i januar, men nå har en ekspertkomité vurdert de kliniske testene.

Testene viser at medisinen har effekt.

Én av deltakerne i Leqembi-studien er amerikanske Joan Murtaugh, som har kjent på effekten av medisinen.

DELTAKER: Joan Murtaugh (til høyre) sier hun har hatt god effekt av medisinen. Foto: Reuters

– Noen ganger har det vært ord som jeg prøver å huske, men ikke klarer å huske. Men nå, hvis jeg gir det litt tid, kan ordene poppe opp i hodet mitt. Det føles så bra, sier Murtaugh til Reuters.



– Må gripe tak i dette

Om lag 60.000 mennesker lever med Alzheimers i Norge. Professor Fladby ved Ahus peker på hvilken betydning Leqembi-medisinen kan få for fremtiden.

– Dette er en start! Vi må gripe tak i dette og se hvilke pasienter som har mest effekt av behandlingen og når vi skal sette i gang behandlingen av pasienter, sier Fladby.

– Hva gjør egentlig medisinen?

– Den fjerner produkter av proteinomsetningen inni hjernen. Hvis de ikke fjernes, kan det skade nerveceller og forbindelse mellom nerveceller, slik at man mister hukommelse og egen omsorgsevne.

– I en frisk hjerne vil hjernen selv sørge for omsetningen. Men når vi blir eldre og får andre sykdommer, kan dette stoppe opp.

Kan godkjennes i Norge

Fladby har selv drevet forskning på Alzheimers siden 1997 og sett utviklingen av sykdommen. Han mener nyheten om medisinen faktisk er en så god nyhet som det høres ut som.

– Dette er gode nyheter. Det er en folkesykdom vi snakker om, som gir store problemer individuelt, for familie og samfunnet som helhet.

Professoren understreker at medisinen ikke kurerer pasienter for Alzheimers slik den er i dag, men at dette er en god start – slik det har vært innen annen medisinutvikling.



Om medisinen kommer til Norge, gjenstår å se.

– Det neste som skjer, er at både europeisk og norsk legemiddelverk skal se på dette. Det er allerede i gang. Resultatet vil vi få i løpet av høsten, sier Fladby.