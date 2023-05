Alvorlige russevideoer tar av på sosiale medier: «Hva i helvete skjer?»

En ung mann drikker det som tilsynelatende skal være avføring.

To unge menn utfører oralsex på hverandre på en benk.

Flere unge menn bryter naken utenfor en skole.

Alt er dokumentert på video.

De siste dagene har det florert ulike bilder og videoer på sosiale medier av alvorlig karakter. Videoene har vekket sterke reaksjoner på flere ulike sosiale medier. Mange brukere slår nærmest fast at innholdet skal være fra årets russekull i Stavanger.

Men TV 2 har gjennomført verifiseringsarbeid på videoene som har spredd seg på sosiale medier. Flere av videoene viser seg å være fra Ålesund - og er heller ikke fra årets russekull.

– Gjort er gjort. Vi har lagt det bak oss nå, forteller en av de unge mennene på videoene, som TV 2 har identifisert, men som ikke ønsker å kommentere innholdet ytterligere.



Se hva politiet sier om de aktuelle videoene nederst i saken!

Fremstilles feil

Russevideoene er et klassisk eksempel på hvordan sosiale medier kan fremstille innhold helt feil, forteller redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no.

– Det er så mye informasjon som deles hele tiden. Mange av de som sprer videoene, tror at det er ferskt innhold - selv om det kanskje ikke er det.

FAKTISK.NO: Kristoffer Egeberg jobber med verifisering. Foto: Siw Borgen / TV 2

– Men når man deler noe vi ikke vet er sant, bidrar det til å spre misvisende innhold videre videre.

Til daglig jobber Egeberg og Faktisk-redaksjonen med verifisering og faktasjekking av innhold på sosiale medier.



– Når du får opp denne type sjokkerende innhold, må du ha ekstra gard oppe. Still deg selv de ekstra spørsmålene: Kan jeg stole på dette? Og er du usikker - ikke spre det videre.



STERKE REAKSJONER: Flere har reagert på videoene som har blitt spredd - og tror at det er fra årets russekull. TV 2 har identifisert flere av videoene, som viser seg å gamle videoer. Foto: Skjermdump

– Ikke bare kan det være ulovlig, men mye er både pinlig og skadelig for de som er på innholdet. Du kan potensielt være med på å ødelegge noens liv, enten det er ulovlig eller ikke.



Ulovlig deling

På flere ulike plattformer ber flere unge om å få tilsendt de aktuelle videoene. Dette er straffbart, forteller studentmedarbeider Marte Marjorie Søgnen i NorSIS, som står bak slettetjenesten SlettMeg.no.

– Det er straffbart å dele innhold der personene som er avbildet ikke har samtykket til det. Dersom det er snakk om seksualiserte bilder eller videoer av barn under 18 år, er det også ulovlig å ha disse på telefonen.

– Mange kjenner ikke til lovverket og vet ikke hvilke konsekvenser det kan få, forteller Søgnen til TV 2.

Hun legger til at det er ingen garantier for at slike videoer blir borte fra sosiale medier.

– Når folk kontakter oss, er de fortvilte. Deres verden raser sammen. Spesielt hvis det er seksuelle videoer.



– Det kan kanskje virke som uskyldig deling, men det kan få veldig store konsekvenser for fremtiden. Det kan få større konsekvenser enn hva mange tenker.

Ingen anmeldelser

Faglig leder for nettpatruljen i Sør-Vest, Kaare André Ødegaard, bekrefter til TV 2 at de er kjent med flere av videoene som har spredd seg på sosiale medier.

– Det florerer en god del videoer blant unge, som omhandler det som skal være russ. Politiet jobber med å kartlegge personer, steder og tidspunkt, men vi kan ikke gå inn konkret på de ulike sakene.

Ødegaard oppfordrer til ikke å dele videoene videre. Det er også straffbart å dele og motta slike videoer.

NAKENBRYTING: En av videoene viser unge, nakne menn som bryter. Foto: Skjermdump

– Dersom du blir utsatt for noe lignende, ta kontakt med politiet. Da skal vi være behjelpelig med å opprette sak. Alle distrikter har nettpatruljer på Instagram og Facebook som man kan sende tips til, eller motta råd og veiledning.

Foreløpig har ikke Sør-Vest politidistrikt mottatt noen anmeldelser.

– Det er ikke kommet inn anmeldelser til vårt politidistrikt og vi har ikke opprettet saker på dette, forteller kommunikasjonsrådgiver Hilde Urdal Fløysvik i Sør-Vest politidistrikt.



