Alvorlig ulykke på E6 – veien stengt

Nødetatene jobber på stedet etter melding om en alvorlig trafikkulykke på E6 i Grong, hvor en motorsykkel, bil og elg er involvert.

– Mine to patruljer siden kom for litt siden og holder på med å få oversikt, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til TV 2, klokken 12.40.

Adresseavisen skriver at det pågår livreddende arbeid på stedet. Aaslund bekrefter at den første meldingen gikk ut på dette. Men han understreker at han ikke kan uttale seg på vegne av helsepersonellet.



– Det som foregår inne i skadeboblen har jeg ikke fått tilbakemelding om foreløpig, sier Aaslund.

Trafikken står i begge retninger.

– Ved Langnes er vegen stengt og omkjøring blir skiltet via fylkesvei 7030, opplyser Vegtrafikksentralen.

Politiet opplyste om hendelsen klokken 12.11.