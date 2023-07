Alvorlig trafikkulykke på E6 – omkjøring ut kvelden

ALVORLIG ULYKKE: To personbiler og én lastebil er involvert i en trafikkulykke på Dombås. Foto: Fredrik Ulen / TV 2

Innlandet politidistrikt melder tirsdag ettermiddag om en alvorlig ulykke på E6, rundt tre kilometer sør for Dombås.

To personbiler og én lastebil er involvert i ulykken. Totalt seks personer er involvert.

– Føreren av personbilen er fløyet til sykehus. De øvrige er kjørt til legevakt, og det er uvisst per nå om de skal fraktes videre til sykehus, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad til TV 2.

Det er ikke mistanke om rus eller promille til noen av de involverte, men fører av lastebilen har fått førerkortet beslaglagt.



– Det fremstår som en alvorlig ulykke. Det er en hovedfartsåre, så det blir fort trafikale problemer.



Politiet opplyser at det er etablert et kriseteam for å følge opp involverte og vitner som har vært tett på.

Hendelsesforløp og skadegrad til øvrige involverte er ikke kjent. Politiet foretar nå tekniske undersøkelser på stedet. Innledningsvis ble det jobbet med frigjøring.

Europavegen blir nå stengt ved Øiang som følge av ulykken, melder Vegtrafikksentralen (VTS).

– Vegen vil bli stengt lenge. Det er etablert omkjøringsmulighet for lette kjøretøy. Tunge kjøretøy må kjøre Riksveg 3, sier politiet.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 16.35.