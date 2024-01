TENNER LYS: Det er tent lys utenfor den lokale Joker-butikken i Skogbygda i Nes kommune. Foto: Per Haugen / TV 2

SKOGBYGDA (TV 2): Den lille kirken i Skogbygda har holdt åpent etter at fire mennesker ble funnet døde. Søndag er det sørgegudstjeneste.

En bestefar er siktet for drapet på sine to døtre og et barnebarn.

Drapene skjedde tirsdag formiddag. Det var mannen som selv ringte til politiet.

Han fortalte at han hadde drept døtrene sine og et barnebarn, og nå skulle han ta sitt eget liv.

– Det var denne telefonen som var bakgrunnen for at man rykket ut, sier Metlid.



Døtrene hans var i 20- og 30-årene. En av dem hadde en baby.



Da politiet kom til stedet, fant de fire døde mennesker i et røykfylt hus.

Advokat Knut-Ole Bakke Hansen er oppnevnt som bistandsadvokat for mannen som var samboer med den ene kvinnen og far til babyen.

Mannen ønsker ikke å bli omtalt ved navn eller bilde, men gir i stedet følgende uttalelse via advokat Bakke Hansen:

– Det er en alvorlig og ufattelig trist sak, og vi ber om at familien får mest mulig ro i en vanskelig tid.



– Sjokket har landet

Kommunen har satt krisestab og Ingeborgrud kirke var åpen tirsdag kveld. Også på onsdag holder kirken åpen.

Parkeringsplassen utenfor kirken er full av biler onsdag kveld.

– Det ser også ut som sjokket har landet litt mer i dag enn det hadde i går, og at det i dag derfor har vært godt for mange å samles her i kirken, sier kirkeverge Ingrid Marie Auke til TV 2.



Advokat Gunhild Lærum er oppført som forsvarer for den siktede. Hun beskriver det som en stor tragedie med mange involverte. Hennes jobb fremover blir å ta hensyn til de etterlatte.

– Det er viktig å trå varsomt her. Min jobb vil bli mer en kontrollfunksjon for å sikre at siktedes rettigheter blir ivaretatt, selv om han nå er død, sier Lærum.

ÅPEN KIRKE: Ingeborgrud kirke holder åpent onsdag kveld. Søndag vil det holdes en sørgegudstjeneste. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Advokat Hege Salomon vil torsdag formelt bli oppnevnt som bistandsadvokat for moren til de to kvinnene som ble drept.

– Jeg kan bekrefte at jeg bistår henne og at det vil bli sendt begjæring til retten i morgen, sier Salomon til TV 2.

Salomon ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.



Mange spørsmål

Varaordfører i Nes kommune, Harald Johansen (H), beskriver det siste døgnet som surrealistisk.

– Ingen trodde noe sånt skulle skje i Nes. Det er mange spørsmål som dukker opp.

Han forteller om et tett og lite samfunn, der alle på en eller annen måte kjenner til alle.

Utenfor Joker-butikken er det lagt ned lys, og mange samles også der.

– De store gledene og krisene bringer folk sammen. Plutselig blir avstandene små, sier Johansen.

SURREALISTISK: Det siste døgnet har vært preget av sorg, sjokk og vantro. Varaordfører Harald Johansen forteller om et tett lokalsamfunn. Foto: Per Haugen / TV2

Sørgegudstjeneste

De fire døde blir obdusert onsdag, opplyste politiet tidligere i dag.

– Det er først når vi har svar på obduksjonen og noen andre etterforskningsskritt, at vi vil gå ut med mer informasjon, sa politiinspektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.



Kirken i den lille bygda forteller at det har vært et hektisk døgn.

SAMLES: Det er mange som samles både i kirken, og utenfor den lokale Joker-butikken i Skogbygda. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

De har også besluttet å holde en sørgegudstjeneste på søndag.

– Vi har nylig besluttet at det blir en sørgegudstjeneste i Ingeborgrud kirke søndag klokken 17, der alle som er berørte på en eller annen måte er hjertelig velkommen, sier Auke.