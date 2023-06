– Alvoret kom brått

Studenttilværelsen går mot slutten, og voksenlivet står for tur. Kvartlivskrisen har kommet, og 25-åringene spør seg selv: Hva nå?

Det spør Helene Præsttun (25). Hun har nemlig akkurat levert master i interaksjonsdesign, og bor i Oslo med kjæresten sin. Tilsynelatende er Præsttun såkalt etablert, og har livet på stell, som hun selv sier.

Likevel er ikke livet slik 25-åringen hadde sett for seg. Kvartlivskrisen har meldt sin ankomst, og hun sitter igjen med spørsmålet: Hva nå?

– Alvorets time kom ganske brått, jeg vet ikke helt hva som skjer eller hva jeg vil, sier hun.

TVILER: Præsttun har begynt å stille seg selv spørsmålet «Hva er det jeg egentlig vil?». Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Veivalg

Præsttun valgte yrkesretning av flere grunner, men hun innrømmer at trygghet i arbeidslivet var en avgjørende faktor.

– Jeg vil ha en typisk åtte til fire jobb med faste rutiner, sier hun.

Men slik ble det ikke, og i likhet med mange andre nyutdannede interaksjonsdesignere er hun uten jobb for øyeblikket.

– Jeg hadde fått jobb som konsulent, men mistet den på grunn av endringer i markedet. Nå vet jeg ikke hva som skjer etter sommeren.

Præsttun innrømmer at denne usikkerheten ville gitt henne fullstendig panikk om dette var for tre år siden.

– Men nå gir det meg ro, det blir spennende å se hva det blir til.

Overgangsfasen mellom studenttilværelsen og voksenlivet kom brått på henne, og hun hadde ikke hørt så mye snakk om det før. Derfor startet hun og to gode venner podkasten «Hva nå?».

VENNER: De to jentene er gode venner og forteller at det er befriende at de er i samme situasjon. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Forventninger

Andrea Krüger jobber for tiden frilans som journalist, bor i kollektiv i Oslo, og er singel. Til tross for at situasjonen hennes er ulik venninnens, er kvartlivskrisen like reell.

– Det er en følelse av at alle rundt meg har skjønt noe ikke jeg har skjønt, sier Krüger.

Krüger har akkurat fylt 26 år, og har kjent på forventninger som at hun snart bør kjøpe leilighet, få fast jobb, få kjæreste og til og med tenke på å få barn.

– Jeg føler jeg er med på et race, sier hun.

Præsttun kjenner seg igjen i følelsen. Det virker som at de har dårlig tid.

– Vi lever lengre enn noen gang, men vi har av en eller annen grunn dårligere tid. Vi har tydeligvis mye vi skal rekke, sier hun.

LinkedIn > Instagram

Krüger trekker fram sosiale medier som en mulig årsak bak forventningspresset kvartlivskrisen har bydd på for henne.

– Denne generasjonen sammenlikner seg med alle andre på sosiale medier, vi har så mange valgmuligheter og de er rett foran oss hele tiden.

Også i sosiale medier har det skjedd endringer. Da vennekretsen bikket 25 år ble fine bilder fra vors og ferier gradvis byttet ut med karriereoppdateringer, og plutselig ble LinkedIn den nye Instagram.

– Hun som lå dritings på bakken for noen år siden, deler nå om sin nye forfremmelse i advokatfirmaet.

– Midt mellom der skulle vi liksom ha blitt voksne og funnet ut av livet.

GÅR BEDRE: Krüger kan fortelle at kvartlivskrisen hennes var verst i høst, og at hun nå er mindre i krisemodus. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Vanskelig med venner

Krüger nevner at det var en overgang for henne å begynne i jobb. Plutselig fant hun seg selv i en helt ny situasjon.

– Det er ikke lenger en skoleklasse, klokkviegruppe eller en jobb der det nødvendigvis er mange unge.

Det var ikke et naturlig sted å bli kjent, og det ble derfor en utfordring for Krüger å få seg venner i kvartlivskrisen. Det er et av temaene som blir tatt opp i podkasten.

– Det har hjulpet og være åpen om alt jeg kjenner på i denne krisen, og ikke minst å vite at vi er flere om det.

Responsen har vært enorm, ifølge jentene. Mange unge tar kontakt og takker dem for at de snakker høyt om nettopp dette.

– Mange sier det er «spot on», det viser jo at selv om det føles som du er alene om lignende tanker og følelser så er du ikke det.

– Motgang bygger karakter

De to venninnene ønsker å være åpen om at det er normalt å ikke ha funnet ut av alt selv om den frie studenttilværelsen er over og «voksenlivet» er neste steg.

– 20-årene er jo til å være litt «lost», det er ikke meningen at alt skal gå plettfritt, sier Præsttun.

Hun henviser videre til noe venninnen, og podkastpartneren Krüger pleier å si.

– Motgang bygger karakter, og det synes jeg er godt sagt, sier Præsttun.

SE UT: De unge kvinnene forteller at de forsøker å se utover i verden, og sette ting i perspektiv. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Krüger forteller at hun hadde en idé om at voksenlivet skulle være som å trykke på en knapp, der hun plutselig forsto det tilsynelatende alle rundt henne gjorde.

– Kvartlivskrisen for meg handler om å innse at jeg skal være meg selv hele livet, sier hun.

26-åringen tror kvartlivskrisen treffer ulikt, men mener den er en viktig erfaring å ta med seg uansett.

– Livet er potensielt fult av kriser og valg, for meg gjelder det å lære meg å takle dem på min måte, fortsetter Krüger.

Ikke etablert identitet

Line Stänicke er førsteamanuensis ved UiO og psykologspesialist ved Nic Waals Institutt. Hun synes fenomenet kvartlivskrise er interessant, og peker på ulike mulige årsaker.

– For det første så vet vi jo at ungdomsfasen ikke er ferdig når man blir 18, den varer kanskje til man er 25, opplyser Stänicke.

Hun kan også fortelle at det er flere valgmuligheter nå enn før, og at det gir unge en enorm frihet. Men frihet kommer ikke uten ansvar.

– Det er nok en tendens at de yngre føler på et individuelt ansvar for å lykkes, i større grad enn før.

HVERDAG: Stänicke mener unge må ta innover seg en hverdag med kjedsommelige rutiner, og at det er en del av voksenlivet. Foto: Privat

Stänicke sier videre at mengden valg også gjør at man har muligheten til å gjøre omvalg og skifte retning.



– Man kan alltid endre retning, og det er helt greit. Men på et tidspunkt må man spørre seg: Når er det godt nok? Når er jeg fornøyd?

Psykologeksperten mener det er mer snakk om utfordringer knyttet til ungdomstiden enn som ung voksen.

– Men det er også reelt senere, identiteten er ikke etablert i ungdomstiden.

Avslutningsvis understreker Stänicke at alle faser i livet byr på utfordringer på sin måte.

– Ung voksen-fasen gir mulighet for økt nærhet i vennskap og kjærlighet, men kan for noen øke ensomheten.

Pusterom

Målet deres med å være åpen om utfordringer, valg, og usikkerheter mange kjenner på som ung voksen, er enkelt og greit å gi folk litt ro.

– Du må ikke ha landet drømmejobben når du er 25, du har tid til å finne ut av det, sier Præsttun.

RADIO: Begge jentene har jobbet sammen i blant annet studentradioen, og forteller at podkasten er en hobby for dem. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg velger å ha troen på at livet vil ordne seg, sier Krüger.

Jentene er enige om at å anerkjenne kvartlivskrisen er en viktig del av å ikke la seg knekke.

– Noen tider vil være kaotiske, og det vil du vokse på. Til slutt er det også de som gjør at du setter pris på gode perioder.