Altibox og TV 2 enige

Det melder TV 2 og Altibox i en felles pressemelding fredag. Avtalen kommer på plass drøyt tre uker før fotball-VM sparkes i gang.

– Vi er glade for at vi har greid å komme frem til en langsiktig avtale som både ivaretar valgfriheten til kundene og sikrer dem tilgang til et attraktivt nyhets- og underholdningstilbud, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox i pressemeldingen.

Avtalen er nettopp signert. Altibox-kundene vil ha tilgang til TV 2-innhold fra klokken 14. fredag.

– Nå ser vi frem til å endelig komme ut med alt innholdet vårt til Altibox sine TV-kunder, som har vært uten TV 2 i lang tid. Til alle disse seerne vil jeg beklage. Den nye avtalen er fremtidsrettet og vil bidra til å sikre grunnlaget for et fortsatt bredt tilbud av norsk underholdning, drama, sport og ikke minst nyhetsjournalistikk, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes.

Får beholde ekstrapoeng ut året

Altibox sine TV-kunder har ikke hatt tilgang til innhold fra TV 2 siden 1. april – tilsvarende 210 dager med svarte skjermer.

Kunder har blitt kompensert med ekstrapoeng eller en rabatt på 100 kroner i måneden.

– Vi vet at mange synes det tok altfor lang tid å komme frem til ny avtale og er lei oss for at dette gikk ut over kundene. Som et ekstra plaster på såret for den lange perioden med svarte skjermer, vil alle få beholde de 50 ekstrapoengene ut året, sier Tor Morten Osmundsen.

Kanalene TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter og TV 2 Zebra vil være en del av det faste innholdet, mens annet innhold kan velges ut og inn.

Strømmetjenesten TV 2 Play basis vil også på sikt bli tilgjengelig som en del av Altibox.