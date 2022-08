Alt var på plass for flytting av Freya

Flytting av Freya ville være kostbart, tidkrevende og farlig for henne, het det i den offisielle begrunnelsen. Men interne dokumenter viser at alt lå til rette for at Freya kunne flyttes.

Grytidlig om morgenen søndag 14. august ble hvalrossen Freya skutt med rifle i Kongen Marina i indre Oslofjord. Reaksjonene var mange og sterke, og flere stilte spørsmål ved om dette var den eneste utveien. Kunne ikke hvalrossen ha blitt flyttet til et annet havområde der hun ville trives?

Naturvernforbundet mener avlivingen var resultat av en lite gjennomtenkt, impulsiv ordre.

Hensyn til menneskers liv og helse

– Hvalrossen kunne åpenbart ha blitt flyttet eller passet bedre på. Jeg mistenker avlivingen for å være resultat av impulsive ordre fra en lite gjennomtenkt prosess. Mangelen på dokumentert saksbehandling understreker dette, sier leder i Naturvernfobundet, Truls Gulowsen i dag.

Myndighetene ønsket å gi et annet inntrykk.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering. Vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, skrev fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Hvilken versjon er riktig? Intern kommunikasjon hos myndighetsaktørene TV 2 har fått tilgang til kaster et nytt lys over det. For utstyr til fanging og frakt stod klart. Og bedøvelse ville ikke satt Freya i fare.

Allerede da Freya dukket opp i Kragerø i juni, ble det i kommunikasjonen mellom ansvarlige myndigheter tatt utgangspunkt i at avliving ikke var et alternativ.

TIDLIGERE FORSVARSSJEF: Frank Bakke-Jensen er nå direktør i Firskeridirektoratet. Foto: Martin Leigland / TV 2

I en oppsummerende e-post datert 21. juni, etter et møte mellom sentrale aktører, blant dem Havforskningsinstituttet, står det i emnefeltet: «Absolutt ingen grunn til å avlive hvalrossen Freya!!»

Ville flytte henne til Møre

I e-posten står det videre: «...se på muligheten for å få lokket den inn i en transportkasse som kan heises ombord i Fjordgyn (Fiskeridirektoratetes skip, journ. anm.) og deretter ble transportert til et med øde område med mer attraktive forhold for hvalross. Områder som Nord-Vestlandet/Møre kan være aktuelle».

Norsk Polarinstitutt, som har mye erfaring med bedøvelse og transport av sel fra polisen til det norske fastlandet, skulle kontaktes fordi disse har kompetanse på utforming av slike transportkasser, transport og dyrevelferd under transport, står det i oppsummeringen av møtet.

Freya beveget seg innover i Oslofjorden, og slo seg ned i området utenfor Asker og Bærum. I et møte 21. juli, ledet av Fiskeridepartementet, er det fremdeles fokus på tiltak for å flytte Freya.

På møtet blir det bestemt at Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet skulle lage en plan for flytting og finne ut hvem som kunne lage en trekasse for frakt av Freya.

KLAR FOR Å FLYTTE FREYA: Naida Jdaini i Fiskeridirektoratet. Foto: Fiskeridirektoratet.

«Vi flytter Freya over helgen hvis hun fortsatt er i Oslo og det er nødvendig», skriver Fiskeridirektoratet i en møteoppsummering.

Hadde utstyr og kunne agere kjapt

Fire dager senere, 25. juli, skriver fungerende kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet Nadia Jdaini til fungerende kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Hanne Skodje:

«Hei Hanne (...) Vi har også skaffet utstyr for fanging/flytting»

I den samme e-postutvekslingen skriver Jdaini tre dager senere at «Vi har klar beredskap for flytting, og kan agere kjapt ved behov.»

Det betyr at norske myndigheter hadde en plan, utstyr og et skip som stod klar til å gjennomføre planen med å flytte Freya.

Dette står i kontrast til den begrunnelsen Fiskeridirektoratet sendte mediene sent mandag ettermiddag, dagen etter at Freya var blitt avlivet. I begrunnelsen står det at slikt utstyr ikke fantes.

– Intern kommunikasjon kan være omtrentlig

Det ville «ha medført et betydelig bruk av ressurser. Utstyr for å fange den måtte konstrueres. En egnet kontainer for flytting måtte konstrueres og produseres», skriver Ressursavdelingen i direktoratet, videreformidlet av den samme Jdaini.

BÅTKOS: Freya likte å sole seg innimellom svømmeturene. Her fra Frognerkilen i Oslo. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

På spørsmål om dette i dag, ønsker Jdaini å moderere det hun faktisk skrev i sin kommunikasjon med departementet. Hun skriver i en e-post til TV 2:

– Intern kommunikasjon er jo noe som foregår i en prosess, og det som blir sagt da kan være mer omtrentlig og foreløpig sammenliknet med det som offisielt går ut til offentligheten.

– Men kan det du skrev tolkes på en annen måte enn at dere hadde utstyr til å flytte og at dere var klare til å gjennomføre det?

– Handlet kun om å spare penger

– Statusene formidler vurderinger som er under endring fortløpende. Det betyr at det har kommet andre vurderinger i ettertid som endret muligheten for å flytte, begrunnet i at flytting ville medføre en stor risiko for å skade eller drepe dyret, skriver hun.

Dyrevernorganisasjonen NOAH mener dette handler om kun å spare pengene en flytting av Freya ville ha kostet.

KREVER JURIDISK OPPVASK: Siri Martinsen er utdannet veterianær og leder for dyrevernorganisasjonen NOAH. Foto: Erlend Aas / SCANPIX . Foto: Aas, Erlend

– Vi mener det fremstår rent ideologisk at Freya ble skutt. Man virker å ha bestemt seg for at man ikke skal bruke noen ressurser på løsninger som ville tatt hensyn til dyret, man skulle kunne fjerne henne, sier leder Siri Martinsen i NOAH.

Vanlig å bruke bedøvelse på hvalross

I den offisielle begrunnelsen for avlivingen blir det også vist til at det er vanskelig å bruke sedativer (bedøvelse jounr.anm.) på hvalross på grunn av kroppsmasse og spekklag. Freya kunne våkne til, flykte og drukne, het det i den offisielle begrunnelsen.

EKSPERTISE: Forskningssjef i Norsk Polarinstitutt, Harald Steen (t.h). Her sammen med tidligere direktør Jan-Gunnar Winther. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk

TV 2 har vært i kontakt med Norsk Polarinstitutt, som har den beste kompetansen på forskning og bedøvelse av polare dyr. De bekrefter at det brukes bedøvelse av hvalross når det forskes på disse.

– Norsk polarinstitutt har i samarbeid med veterinær bedøvet hvalross i forskningsøyemed, sier forskningssjef Harald Steen i Norsk Polarinstitutt.

«Virker stresset»

Han viser til en artikkel i det vitenskapelige magasinet Journal of Zoo and Wildlife Medicine. Her beskrives et prosjekt flere av forskerne ved Polarinstituttet var med på. Hele 40 vokse hvalrosser ble alle bedøvet uten problemer med doser på 7,8 milligram etorphin og etter ønsket tid vekket igjen med 250 milligram naltrexon. Hvalrossene i dette forskningsprosjektet lå i søvn i om lag 15 minutter mens forskerne festet geosporingsutstyr på dyrene.

Til tross for at det i nesten to måneder var fokus på flytting av Freya, skjedde det aldri. De siste dagene før avlivingen er det ikke registrert aggressiv atferd eller situasjoner som kunne være livstruende. Men i rapporter står det at Freya kunne virke «stresset» da nysgjerrige ble for nærgående i badeområdet utenfor Sandvika i Bærum.

– Svekker Norges omdømme

Avlivingen av Freya har vakt internasjonal oppsikt. Fra at Norge var et naturrikt land som hadde besøk av et stort, eksotisk sjøpattedyr, ble vi av store internasjonale publikasjoner som New York Times og britiske The Guardian omtalt som de som stod bak en brutal henrettelse. «Mafiametoder» var et ord New York Times brukte.

LITE GJENNOMTENKT ORDRE: Leder i Naturvernforbundet. Truls Gulowsen, mener Freya ble avlivet som følge av en impulsiv ordre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Direktoratet og Bakke-Jensen har tydeligvis heller ikke forstått symboleffekten av at denne hvalrossen har overlevd gjennom hele Nord-Europa og hvilket signal det gir for Norges troverdighet at vi velger gevær framfor flytting og beskyttelse, sier Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Krever juridisk etterspill

Fiskeridirektoratet har etter flere forespørsler fra TV 2 ikke ønsket å besvare spørsmålet om hvem som ga den faktiske ordren om at Freya skulle skytes.

– Det er skandaløst at Fiskeridirektoratet ikke kan frembringe et vedtak med en hjemmel og gyldige faglige vurderinger. Freya skulle ikke vært skutt, fordi alternativer var mulige. Dette bør få et juridisk etterspill, men vi er usikre på hvilken form som er den riktige, sier Siri Marthinsen i NOAH.