Alt står på spill for Mari (37): – Det er skummelt å håpe

Det er mandag ettermiddag, og dagen før dagen. Kroppen til Mari Storstein er i helspenn.

– Helt ærlig føler jeg meg skikkelig dritt. I løpet av de siste årene har det vært flere sånne «dagen før dagen», men man blir liksom ikke vant til det, sier 37-åringen til TV 2.

Hun forsøker å tenke på andre ting, og å få timene til å gå ved å fordype seg i jobben som filmskaper.

– Heldigvis har jeg masse jobb i dag, men det kverner hele tiden. Det er en sånn ubehagelig klump i magen, sier Storstein.

Tirsdag skal hun få beskjeden som har potensiale til å forandre livet hennes.

– I løpet av 30 minutter skal de forme fremtiden min og til mange jeg er glad i, sier Storstein.

Et stort nederlag

I mange år har Storstein kjempet for å få en medisin som ikke bare kan forbedre, men forlenge livet hennes.

Hun har sittet i møte med toppolitikere, stilt opp i Debatten og skrevet kronikker.

– Jeg prøvde å overbevise dem om at mitt liv, og at livene til andre med sykdommen, er verdt det. At våre liv ikke bare kan bli bedre, men lengre, med medisin. At frykten for sykdom, for død, kan bli mindre med medisin, sier hun.

HAR KJEMPET: Mari Storstein har kjempet for at hun og andre med samme sykdom skal få en medisin som er godkjent i flere andre land. Foto: Tomas Myklebost/privat

Storstein er en av anslagsvis mellom 70 og 80 voksne nordmenn som har muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA), som fører til gradvis tap av muskelfunksjon og muskelmasse.

Spinraza er en av to medisiner på markedet som kan hjelpe pasientgruppen.

Etter en betydelig kamp ble medisinen godkjent i 2018, men bare for barn. Det ble et brutalt nederlag for alle voksne som er rammet av sykdommen.

– Det å vite at det finnes medisin som funker, men som vi ikke får, har vært helt forferdelig. Å vente så lenge er en stor psykisk belastning.

30 minutter

At medisinen ikke ble godkjent for voksne, gikk hardt innpå Storstein.

– Jeg gikk på en skikkelig smell. Jeg slet med angst, og jeg klarte ikke jobbe. Siden forrige nei har jeg nesten ikke snakket om det. Det er for belastende, så jeg har prøvd å blokke det ut, sier hun.

RULLESTOL: Mari Storstein har SMA type 2. Hun har sittet i rullestol siden hun var ett og et halvt år gammel. Foto: Tore Meek / NTB

Nå som saken kommer opp igjen, kjenner hun at angsten kommer snikende.

Tirsdag mellom klokken 8.00 og 8.30 skal Beslutningsforum avgjøre om medisinen Spinraza skal gjøres tilgjengelig også for voksne.

For SMA-pasientene står alt og faller på de 30 minuttene avgjørelsen skal tas bak lukkede dører.

– Det handler om livet mitt. Om fremtiden. Og om jeg er en del av fremtiden eller ikke.

Mener medisinen har effekt

For at et legemiddel skal finansieres av det offentlige, vurderes det opp mot tre kriterier: Nytte, kostnad og hvor alvorlig sykdommen er.

Hovedargumentet mot å gjøre Spinraza tilgjengelig for voksne var lenge at det var for dyrt. Tidligere har det blitt anslått at medisinen har en prislapp på én million kroner per dose. Pasientene trenger mellom tre og fire doser i året.

Ved forrige «nei» var et av hovedargumentene at det ikke var godt nok dokumentert hvilken effekt medisinen ville ha på voksne.

I forkant av tirsdagens avgjørelse har Legemiddelverket gjort en forenklet oppsummering for bruk av Spinraza til behandling av voksne SMA-pasienter.

LAV KVALITET: Statens Legemiddelverk mener at dokumentasjonen som foreligger om Spinraza for voksne er av lav kvalitet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Selv om de understreker at det finnes lite dokumentasjon, mener de at resultatene peker i retningen av at Spinraza kan stabilisere eller forbedre motoriske funksjoner hos voksne.

– Behandlingsmålet for voksne pasienter vil gjerne være å stabilisere sykdommen og motvirke funksjonstap. Dette vil ha betydelig verdi for pasientene, skriver Legemiddelverket i sin metodevurdering.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Legemiddelverket i forkant av tirsdagens beslutning. De har ikke ønsket å kommentere saken.

– Skummelt å håpe

For Storstein vil medisinen gi henne muligheten til å bevare de funksjonene hun har i dag. Som å kunne fortsette å skrive på telefonen med fingrene, og å kunne spise mat.

– I tillegg hadde det betydd at jeg forhåpentligvis kan jobbe lengre med det jeg elsker, som er å lage film. Og at jeg kan fortsette å være den kule tanten jeg er, og at jeg kan fortsette å leve et fint liv, sier hun.

DOKUMENTAR: Mari Storstein har regissert dokumentarserien «Søsken». To av barna som er med i serien har også muskelsykdommen SMA. Foto: Tomas Myklebost / Privat

– Hvor sikkert er det at medisinen kan hjelpe deg?

– Ingenting er sikkert før man får prøvd. Men all dokumentasjon som finnes tyder på at jeg ikke vil bli dårligere, og at jeg kanskje også får noen funksjoner tilbake, sier hun.

Hun forteller at hun er i kontakt med venner med SMA som bor i andre land, hvor medisinen er godkjent for voksne.

– Flere forteller at de blir sterkere, at det blir lettere å spise og lettere å puste med medisinen. Da merker jeg at det er vanskelig å beskrive følelsen av urettferdighet av at vi voksne med SMA i Norge så altfor lenge har blitt nektet denne muligheten, sier hun.

Storstein er delt i forkant av avgjørelsen i Beslutningsforum.

– Jeg prøver å ikke ha forventninger, men jeg har alltid et lite håp. Samtidig er det skummelt å håpe.