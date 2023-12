Alt klart for Tonje Brenna som listetopp

TV 2 kan erfare at det har vært avklart en tid at Aps tidligere toppkandidat Anniken Huitfeldt ikke går for førsteplassen i Akershus i det kommende stortingsvalget. Dermed er det duket for at Brenna går helt til topps i Akershus, mens Huitfeldt rykker et hakk ned på valglisten, ifølge kilder.

Brenna er i dag vararepresentant i Stortinget, men etter at hun ble valgt til nestleder på Aps landsmøte i mai har det pågått spekulasjoner om hennes plassering på stortingsvalgslisten foran valget i 2025.

Siden hun er en del av partiledelsen er det blitt ansett som selvsagt at hun vil få en såkalt sikker plass på listen, og det er mange som ønsker henne på topp.

Partileder

Ifølge kilder er altså alt klart for at hun blir toppkandidat, og dersom det skulle bli et regjeringsskifte i 2025 vil partiets nestleder dermed få en sentral plass i Aps stortingsgruppe.

Som stortingsrepresentant vil Brenna være fremst til å kunne overta som partileder den dagen Jonas Gahr Støre trekker seg som partileder.

En fast stortingsplass regnes som en forutsetning for å kunne være partilederkandidat. Den andre nestlederen, Jan Christian Vestre, har ikke signalisert om han går for en sikker plass på valglisten til Oslo Ap.

Det har ikke vært mulig å få kommentar fra Brenna, Huitfeldt eller Vestre.

Kilder understreker overfor TV 2 at det er tidlig i nominasjonsprosessen, og at listeplasseringene ikke er diskutert i noen partisammenheng.



Huitfeldt mulig ambassadør

Huitfeldt har vært ubestridt toppkandidat for Akershus Ap siden valget i 2005. Hun har lang og bred erfaring fra storting og regjering, og har vært sammenhengende medlem i Aps sentralstyre i 25 år, inntil hun valgte å trekke seg foran Aps landsmøte i vår.

Det banet veien for at Brenna kunne gå inn i Aps mektige sentralstyre.

Støre avsatte overraskende Huitfeldt som utenriksminister i oktober på bakgrunn av at ektemannen hadde handlet aksjer i strid med regjeringens habilitetsregler.

AKTUELL SOM AMBASSADØR: Anniken Huitfeldt er næringspolitisk talsperson for Ap på Stortinget, men skal være aktuell som ambassadør i Washington D.C. ifølge Dagens Næringsliv. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2

«Erna Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det ikke blir ro rundt Annikens sak, og selv om Solbergs sak er langt mer omfattende, har de også prinsipielle likhetstrekk», sa Støre.



To måneder etter at Støre sparket henne ut, jobber Støre for at Huitfeldt skal bli ambassadør i Washington, ifølge Dagens Næringsliv.

Den prestisjefylte posten ble først tilbudt Høyres tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, men hun takket nei, ifølge DN.



TV 2 har ikke lyktes med å få kommentar til prosessen verken fra statsministeren eller Huitfeldt.