Allierte styrker trener i Nord: – Tror de skal dø

Det er stor aktivitet i Bardufoss. Nato-øvelsen Nordic Response 2024 begynner ikke før i mars, men mange soldater er allerede på plass.



– Dette er første gang vi opplever slike forhold, sier Kyle Connolly.



MINUSGRADER: Gunnery Sergeant Kyle Connoly er opprinnelig stasjonert i North Carolina, der det er plussgrader. Nå har han fått oppleve 22 minusgrader. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han er «Gunnery Sergeant», i US Marine Corps.

Soldater fra USA, Storbritannia og Tyskland har i fire uker vært på kurs for å bli vinterinstruktører i Bardufoss. De lærer å overleve i kulden.

US MARINE CORPS: Amerikanske soldater forbereder seg til storinnrykk av allierte styrker i 2024. Disse er blant soldatene som skal være instruktører. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

– Det er ekstremt ulikt hjemme. Her har vi opplevd 22 minusgrader, sier den amerikanske soldaten.



Fra krise til krig

– Dette er den største Nato-øvelsen som har blitt gjennomført etter den kalde krigens slutt, sier Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, ved Stabsskolen.



NØDVENDIG: Tormod Heier mener det er helt nødvendig for Nato å trene i stor skala i nordområdene. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

I mars skal 20.000 soldater fra 14 forskjellige land delta på Nordic Response 2024. Øvelsen foregår i Nord-Norge, Sverige og Finland.

Nordic Response er en forlengelse av øvelsen Steadfast Defender, som finner sted i Tyskland, Polen og de baltiske landene. Der deltar 40.000 soldater.

MARSJ: Soldatene har vært ute i tre uker i strekk i Bardufoss-området. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– For første gang trener man med en front som strekker seg fra Barentshavet i nord og helt ned til Kaliningrad i Østersjøen i sør, sier Heier.



Øving på utløsning av artikkel 5 står på agendaen. Fra krise til krig i stor skala, og alle styrkene som skal flytte på seg og fungere sammen, forklarer Heier.

Han mener Nato ikke er godt forberedt på arktisk krig.

ARKTISK KLIMA: Å operere i arktisk klima krever mye og annerledes trening, sammenlignet med det Natostyrkene er vant til. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Man har tidligere sett amerikanske fly som må snu. Som sklir av rullebanen og heller ikke takler isingen, sier Heier.



– Det er Afghanistan og tilsvarende klima Nato er erfarne i. Arktisk klima krever annerledes og mye trening, sier Heier.

– Da dør du



– I Nordic Response vil vi trene betydelig tettere sammen med Finland, Sverige, USA og de andre allierte, sier sjef Hæren, Trond Nilsen.

TETTERE SAMARBEID: Finlands Natomedlemskap betyr tettere forsvarssamarbeid i Norden, ifølge sjef Hæren, Trond Nilsen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han legger ikke skjul på at grensen mot Russland har blitt lengre siden forrige Nato-øvelse.

– 1340 kilometer lengre etter at Finland ble med i Nato, sier Nilsen.

– Dette påvirker selvfølgelig hvordan vi trener og utvikler felles planer, sier Nilsen.

Per-Erik Bjørnstadbråten er han som tar imot de allierte soldatene som skal bli vinterinstruktører.

«SUCK IT UP»: Per-Erik Bjørnstadbråten gir amerkanske soldater klar beskjed om å legge igjen mottoet sitt hjemme. «Suck it up», nytter ikke her, forteller han dem. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Jeg ba dem om å legge igjen mottoet sitt hjemme. «Suck it up» fungerer ikke her. Da dør du, har jeg forklart dem, sier Bjørnstadbråten.



Han leder Alliert treningssenter. De fasiliterer treningen i Norge for allierte styrker.

– Det er drill, drill, drill her. Norske soldater er eksperter på dette. Amerikanerne? Not so much, sier Bjørnstadbråten.



– «Texas», betyr å ta vare på våpen, «Detroit», betyr å ta vare på kjøretøyet ditt. «Sibir», er å ta vare på kroppen, og så er det «Las Vegas». Det er å ta vare på PC, radio osv., sier Bjørnstadbråten.



SMILER: Selv om denne feltgruppen har vært ute og slitt i tre uker i strekk nå, er stemningen god. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

Han mener det viktig å vise amerikanske soldater som trives i arktiske forhold, men legger ikke skjul på at kursingen er nødvendig.



– Hvis du spør dem når de har gått på ski i to dager, tror de at de skal dø. At det ikke er mulig å gjennomføre ti dagers marsj. Nå etter tre uker har de ingen problem, sier Bjørnstadbråten.

– Ekstremt nyttig



Gunnery Sergeant Connolly forteller at det vanskeligste var å tilpasse seg kulden.



– Jeg var nervøs i begynnelsen, men med en gang vi kom skikkelig i gang, ble jeg sjokkert over hvor varm jeg holdt meg med det jeg først trodde var altfor lite klær, sier Connolly.

NYTTIG: Gunnery Sergeant Kyle Connolly er klar på at kurset har vært nyttig. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

Han er ikke i tvil om at han sitter igjen med mye ny kunnskap etter ukene på kurs i Bardufoss.

– Det har vært ekstremt nyttig. Nesten ingen av oss hadde erfaring med å gå på ski, bruke truger og dra pulk. Det er stor forskjell på oss nå, sammenlignet med for fire uker siden, sier Connolly.